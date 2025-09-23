ETV Bharat / international

భారత్​- పాకిస్థాన్​ సహా ఏడు నెలల్లో ఏడు యుద్ధాలు ఆపాను- నాకు నోబెల్‌ బహుమతి రావాలి : ఐరాసలో ట్రంప్‌

ఆ యుద్ధాలను ఆపినందుకు నాకు నోబెల్‌ బహుమతి రావాలని ట్రంఫ్​ వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 9:14 PM IST

Trump Speech UN General Assembly : అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఏడు నెలల కాలంలోనే ఏడు యుద్ధాలను ఆపానని డొనాల్డ్ ట్రంప్​ అన్నారు. చాలా మంది అసాధ్యం అనుకున్న వాటిని తాను సాధించి చూపానని తెలిపారు. మంగళవారం న్యూయార్క్‌లో ప్రారంభమైన ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వార్షిక సర్వ ప్రతినిధుల సభ సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏడాది క్రితం అమెరికా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉందని, తన పాలనలో పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చిందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చెప్పారు. తమ దేశానికిది స్వర్ణయుగమని, ఏ దేశమూ తమ దరిదాపుల్లో లేదని వ్యాఖ్యానించారు.

"కేవలం 7 నెలల్లో 7 యుద్ధాలను ఆపాను. చాలా మంది ఈ యుద్ధాలు ఎప్పటికీ ముగియవని అన్నారు. కొన్ని దేశాలు 31 ఏళ్లు, మరికొన్ని 36 ఏళ్లుగా ఘర్షణ పడుతున్నాయి. అనేక మంది ప్రాణాలను తీస్తున్న 7 యుద్ధాలను నేను ఆపాను. అనేక దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందాలను కుదిర్చాను. భారత్​- పాకిస్థాన్​ మధ్య యుద్ధాన్ని వాణిజ్యంతో ఆపాను. రెండు దేశాల నాయకులపైనా నాకు మంచి గౌరవం ఉంది. ఇంకా థాయిలాండ్​- కాంబోడియా, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్, ఈజిప్ట్- ఇథియోపియా, ర్వాండా- కాంగో, అజర్​బైజన్- కోసోవో దేశాల మధ్య యుద్ధాలను ఆపాను. దాదాపు 60 శాతం మంది వాణిజ్యం కారణంగానే ఆపేశారు."

--డొనాల్డ్ ట్రంప్​, అమెరికా అధ్యక్షుడు

"ఐరాసకు అనేక సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని ఎప్పుడూ చెబుతుండేవాడిని. కానీ అది వాటికి తగినట్లు వ్యవహరించలేదు. వివాదాలను పరిష్కరించడంలో మధ్యవర్తిత్వానికి దూరంగా ఉంది. ఆ యుద్ధాలను ఆపడంలో కనీసం ప్రయత్నించలేదు. ఆయా దేశాల నేతలతో నేను మాట్లాడాను. కానీ, ఐరాస నుంచి ఒక్క కాల్‌ కూడా నాకు రాలేదు. ఆ యుద్ధాలను ఆపినందుకు నాకు నోబెల్‌ బహుమతి రావాలి" అని ఐక్యరాజ్య సమితి తీరుపై డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

భారత్‌, చైనాలపై విమర్శలు
మరోవైపు రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని ప్రస్తావించిన ట్రంప్​, ఈ యుద్ధం కొనసాగింపునకు భారత్‌, చైనాలు కారణమని ఆరోపించారు. చమురు, గ్యాస్‌ కొనుగోలు చేస్తూ రష్యాకు సాయం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు తగ్గించడంలో ఐరోపా, నాటో దేశాలు విఫలమయ్యాయని దుయ్యబట్టారు.

