భారత్- పాకిస్థాన్ సహా ఏడు నెలల్లో ఏడు యుద్ధాలు ఆపాను- నాకు నోబెల్ బహుమతి రావాలి : ఐరాసలో ట్రంప్
ఆ యుద్ధాలను ఆపినందుకు నాకు నోబెల్ బహుమతి రావాలని ట్రంఫ్ వ్యాఖ్య
Published : September 23, 2025 at 9:14 PM IST
Trump Speech UN General Assembly : అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఏడు నెలల కాలంలోనే ఏడు యుద్ధాలను ఆపానని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. చాలా మంది అసాధ్యం అనుకున్న వాటిని తాను సాధించి చూపానని తెలిపారు. మంగళవారం న్యూయార్క్లో ప్రారంభమైన ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వార్షిక సర్వ ప్రతినిధుల సభ సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏడాది క్రితం అమెరికా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉందని, తన పాలనలో పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చిందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు. తమ దేశానికిది స్వర్ణయుగమని, ఏ దేశమూ తమ దరిదాపుల్లో లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
"కేవలం 7 నెలల్లో 7 యుద్ధాలను ఆపాను. చాలా మంది ఈ యుద్ధాలు ఎప్పటికీ ముగియవని అన్నారు. కొన్ని దేశాలు 31 ఏళ్లు, మరికొన్ని 36 ఏళ్లుగా ఘర్షణ పడుతున్నాయి. అనేక మంది ప్రాణాలను తీస్తున్న 7 యుద్ధాలను నేను ఆపాను. అనేక దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందాలను కుదిర్చాను. భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని వాణిజ్యంతో ఆపాను. రెండు దేశాల నాయకులపైనా నాకు మంచి గౌరవం ఉంది. ఇంకా థాయిలాండ్- కాంబోడియా, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్, ఈజిప్ట్- ఇథియోపియా, ర్వాండా- కాంగో, అజర్బైజన్- కోసోవో దేశాల మధ్య యుద్ధాలను ఆపాను. దాదాపు 60 శాతం మంది వాణిజ్యం కారణంగానే ఆపేశారు."
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
"ఐరాసకు అనేక సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని ఎప్పుడూ చెబుతుండేవాడిని. కానీ అది వాటికి తగినట్లు వ్యవహరించలేదు. వివాదాలను పరిష్కరించడంలో మధ్యవర్తిత్వానికి దూరంగా ఉంది. ఆ యుద్ధాలను ఆపడంలో కనీసం ప్రయత్నించలేదు. ఆయా దేశాల నేతలతో నేను మాట్లాడాను. కానీ, ఐరాస నుంచి ఒక్క కాల్ కూడా నాకు రాలేదు. ఆ యుద్ధాలను ఆపినందుకు నాకు నోబెల్ బహుమతి రావాలి" అని ఐక్యరాజ్య సమితి తీరుపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
భారత్, చైనాలపై విమర్శలు
మరోవైపు రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ప్రస్తావించిన ట్రంప్, ఈ యుద్ధం కొనసాగింపునకు భారత్, చైనాలు కారణమని ఆరోపించారు. చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేస్తూ రష్యాకు సాయం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు తగ్గించడంలో ఐరోపా, నాటో దేశాలు విఫలమయ్యాయని దుయ్యబట్టారు.