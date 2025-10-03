ETV Bharat / international

హమాస్​కు ఆదివారం వరకు గడువు ఇస్తున్నా- ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే నరకం చూపిస్తా- ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్​

రెండు రోజులు టైమ్ ఇస్తున్నా- గాజా యుద్ధం ముగింపు ఒప్పందానికి హమాస్​ ఒప్పుకోవాలి- లేకుంటే నరకం చూపిస్తా- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిక

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 8:23 PM IST

Trump Sets Deadline For Hamas : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ శుక్రవారం హమాస్​ గ్రూప్​నకు డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గాజా యుద్ధం ముగింపు కోసం తాను ప్రతిపాదించిన ఒప్పందానికి ఆదివారంలోపు అంగీకారం తెలపాని సూచించారు. లేకుంటే హమాస్​కు నరకం చూపిస్తానని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.

