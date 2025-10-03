హమాస్కు ఆదివారం వరకు గడువు ఇస్తున్నా- ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే నరకం చూపిస్తా- ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్
రెండు రోజులు టైమ్ ఇస్తున్నా- గాజా యుద్ధం ముగింపు ఒప్పందానికి హమాస్ ఒప్పుకోవాలి- లేకుంటే నరకం చూపిస్తా- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిక
Donald Trump (Associated Press)
Published : October 3, 2025 at 8:23 PM IST
Trump Sets Deadline For Hamas : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం హమాస్ గ్రూప్నకు డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గాజా యుద్ధం ముగింపు కోసం తాను ప్రతిపాదించిన ఒప్పందానికి ఆదివారంలోపు అంగీకారం తెలపాని సూచించారు. లేకుంటే హమాస్కు నరకం చూపిస్తానని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.