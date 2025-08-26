ETV Bharat / international

అమెరికా దగ్గర స్పెషల్ కార్డులు- వాటితో ఆడితే చైనా నాశనం: ట్రంప్ - US CHINA RELATIONS

చైనాతో సంబంధాలు- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Trump
Trump (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 8:40 AM IST

1 Min Read

US China Relations : చైనాతో అద్భుత సంబంధాలను కొనసాగించనున్నామని అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ తెలిపారు. భవిష్యత్‌లో అమెరికా, చైనాల మధ్య గొప్ప సంబంధాలుంటాయని చెప్పారు. వాళ్ల దగ్గర కొన్ని కార్డులున్నాయని, తమ దగ్గర ఇంకా అద్భుతమైన కార్డులున్నాయని పేర్కొన్నారు. వాటితో ఆడితే చైనా నాశనం అయిపోతుందని, కానీ తాను వాటితో ఆడదలచుకోలేదంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అవసరమైతే 200శాతం టారిఫ్‌ విధిస్తానంటూ బీజింగ్‌కు హెచ్చరించారు.

