Trump Putin Meeting Alaska : ఉక్రెయిన్ అంశంపై అలాస్కా వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్య కీలక భేటీ 2.30 గంటలకుపైగా జరిగింది. అయితే కాల్పుల విరమణకు సంబధించి ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే చర్చలు ముగిశాయి. మరోసారి భేటీ అవుదామని పుతిన్ ప్రతిపాదించారు. తదుపరి సమావేశం కోసం మాస్కో రావాలని ట్రంప్ను ఆహ్వానించారు. అలాస్కాలో భేటీ అనంతరం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ట్రంప్, పుతిన్ సమావేశానికి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.
సమావేశం ఫలప్రదమైంది: ట్రంప్
పుతిన్తో జరిగిన సమావేశం ఫలప్రదమైందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. భేటీలో అనేక అంశాలు చర్చించామని తెలిపారు. తమ చర్చల్లో ఎంతో పురోగతి లభించిందని వెల్లడించారు. కానీ కొన్ని సమస్యలు ఇంకా పరిష్కరించుకోవాల్సి ఉందని తెలిపిన ట్రంప్, తుది ఒప్పందం మాత్రం కుదరలేదని చెప్పారు. ముఖ్యంగా చాలా అంశాలు ఇద్దరం అంగీకరించామని ట్రంప్ తెలిపారు.
మళ్లీ పుతిన్ను కలుస్తా: ట్రంప్
కొన్ని అంశాలు మాత్రమే ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయన్నారు. అన్ని విషయాలను పరిష్కరించుకొని అధికారికంగా అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేసే వరకు ఒప్పందం తుది కాదనని వెల్లడించారు. అయితే త్వరలో తాను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, యురోపియన్ యూనియన్ నేతలతో కూడా మాట్లాడతానని ట్రంప్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ పుతిన్ను కలుస్తానని, తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో ఉంటుందని ప్రకటిచారు.
ట్రంప్కు థ్యాంక్స్: పుతిన్
మరోవైపు, అలాస్కాలో ట్రంప్తో భేటీ చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగిందని పుతిన్ వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ముగించేందుకు తాను నిజాయతీగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం వివాదానికి ముగింపు పలకడానికి ప్రారంభ స్థానంగా అభివర్ణించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్నకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆయనతో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
ట్రంప్ ఉంటే యుద్ధం వచ్చేది కాదు: పుతిన్
ట్రంప్తో తనకున్న సంబంధం వ్యాపారం లాంటిదని పేర్కొన్న పుతిన్, ఉక్రెయిన్ ప్రధాన అంశంగా చర్చించామని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్పై ఇద్దరం ఒక అవగాహనకు వచ్చామని తెలిపారు. క్లిష్టకాలంలో ట్రంప్తో మాస్కో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకుందని పుతిన్ వెల్లడించారు. చర్చల పురోగతిని దెబ్బతీయవద్దని ఈయూకు హెచ్చరించారు. ఏదేమైనా 2022లో ట్రంప్ అధికారంలో ఉండి ఉంటే ఉక్రెయిన్తో రష్యాకు యుద్ధం వచ్చి ఉండేది కాదని పుతిన్ పునరాద్ఘటించారు.
సర్వత్రా ఉత్కంఠ
కాగా, భేటీకి ముందుకు పుతిన్, ట్రంప్ అలాస్కాలోని యాంకరేజ్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ పుతిన్కు ట్రంప్ స్వాగతం పలికారు. ఇరువురు నేతలు కరచాలనం చేసుకుని ట్రంప్కు చెందిన వాహనంలో సమావేశ ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విమానాశ్రయంలో ఇరువురు నేతలను మీడియా పలు ప్రశ్నలు అడిగినప్పటికీ సమాధానం చెప్పకుండానే వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడుతుందోనని ఉత్కంఠగా అంతా ఎదురుచూశారు. కానీ అలాస్కా భేటీలో ఒప్పందం మాత్రం కుదరలేదని ట్రంప్, పుతిన్ ప్రకటించారు.
