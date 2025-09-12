చార్లీ కిర్క్కు న్యాయం చేస్తాం- హంతకుడు ఓ జంతువు: ట్రంప్
Published : September 12, 2025 at 7:09 AM IST
Trump Says Justice For Charlie Kirk : తన సన్నిహితుడైన చార్లీ కిర్క్ హత్యకు న్యాయం చేస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆయన హత్య వెనుక దాగి ఉన్న నిందితుడిని కనుగొనడంలో దర్యాప్తు అధికారులు వేగం పెంచారని పేర్కొన్నారు. హంతకుడు ఓ జంతువు అని ట్రంప్ నొక్కి చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిందితుడు వాడిన రైఫిల్ను పోలీసులు గుర్తించారని, అతడి కోసం ఎఫ్బీఐ, స్థానిక పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
ప్రముఖ జాతీయవాది చార్లీ కిర్క్ బుధవారం దుండగుడి కాల్లుల్లో మరణించారు. ఈ విషయంపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ అమెరికాకు ఇదొక చీకటి క్షణంగా అభివర్ణిస్తూ ట్రూత్సోషల్లో పోస్ట్ చేశారు. అనంతరం ఓ వార్తా పత్రికలో ఇలా మాట్లాడారు. 'కిర్క్ భార్యతో చాలా సేపు మాట్లాడాం. ఆమె బాధతో కుప్పుకూలిపోయారు. హత్యకు పాల్పడ్డ వ్యక్తిని పట్టుకోవడంలో మేం పురోగతిని సాధిస్తున్నాం. నిందితుడు ఒక జంతువు. అధికారులు త్వరలో అతన్ని పట్టుకుంటారు. అతడు చేసినది అవమానకరమైన చర్య. చార్లీ కిర్క్ ఒక గొప్ప వ్యక్తి. యువతతో ఆయన చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు.' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Washington, DC | On the assassination of Charlie Kirk, US President Donald Trump says, " i spoke to erica, his wife. we had a long talk and she is absolutely devastated, as you can imagine... progress is being made (to find the accused). i think he is an animal. a total… pic.twitter.com/0VeV4nJQld— ANI (@ANI) September 11, 2025
కాగా కిర్క్ తన జీవితాన్ని దేశానికి అంకితం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి అని ట్రంప్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆయనకు గౌరవ సూచికంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికా రాయబార కార్యాలయాల్లో సెప్టెంబర్14 వరకు అమెరికన్ జెండాలను సగం ఎత్తులో ఎగురవేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పెంటగాన్ 9/11 దాడుల స్మారక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ట్రంప్, చార్లీ హత్యపై మరోసారి స్పందించారు. చార్లీని చాలా మిస్ అవుతున్నామని, అతడి గొంతుక, ధైర్యం అందరి గుండెల్లో చిరకాలం నిలిచి ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. కిర్క్కు అమెరికా అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'ప్రెసిడెన్షియల్ మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్'ను ప్రదానం (మరణాంతరం) చేస్తామని ప్రకటించారు.
నిందితుడిన త్వరలో పట్టుకుంటాం!
ఇదిలా ఉండగా చార్లీ కిర్క్ హత్యకు ఉపయోగించిన బోల్డ్ యాక్షన్ రైఫిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే అనుమానితుడి చిత్రాలను విడుదల చేశారు. నిందితుడు కాలేజీ వయసు కుర్రాడని ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు. ఉటా వ్యాలీ యూనివర్సిటీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో హంతకుడు విద్యార్థులతో కలిసిపోయాడని తెలిపారు. యూనివర్సిటీ వేదిక నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఓ భవనంపై నుంచి నిందితుడు రైఫిల్తో కాల్చినట్లు సీసీ ఫుటేజీలు బయటకు వచ్చాయి. ఘటనా స్థలంలో సేకరించిన నిందితుడి పాదముద్రలు, ఇతర ఆధారాలను విశ్లేషిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఎవరు ఈ చార్లీ కిర్క్?
18 ఏళ్లకే 'టర్నింగ్ పాయింట్ యూఎస్ఏ' యూత్ ఆర్గనైజేషన్ సీఈఓ, సహ వ్యవస్థాపకుడిగా చార్లీ కిర్క్ ఉన్నారు. ట్రంప్ చేపట్టిన రైట్ రిపబ్లికన్ ఉద్యమానికి బలమైన మద్దుతుదారు. అమెరికాలో తుపాకీ సంస్కృతి కారణంగా చాలా మంది మరణిస్తున్నా, తుపాకీ ఉంచుకునే హక్కు ప్రతి అమెరికన్కు ఉందని బలంగా వాదించే వ్యక్తి చార్లీ కిర్క్. బుధవారం జరిగిన వర్సిటీ కార్యక్రమంలో కూడా తుపాకీ సంస్కృతి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తుండగానే హత్యకు గురయ్యారు. గడిచిన పదేళ్లలో ఎంత మంది ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు సామూహిక కాల్పుల ఘటనకు పాల్పడ్డారో తెలుసా? అంటూ చార్లీని ఓ విద్యార్థి ప్రశ్నించారు. అదే సమయంలో ఆయనపై కాల్పులు జరిగాయి. అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ 1000 మంది సంతకాలతో కూడిన ఓ ఫిర్యాదు యూనివర్సిటీ అందగా, వర్సిటీ దాన్ని తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది.
