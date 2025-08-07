Essay Contest 2025

త్వరలో పుతిన్​తో ట్రంప్ భేటీ- త్రైపాక్షిక మీటింగ్​కు అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు ప్లాన్! - TRUMP ON RUSSIA UKRAINE WAR

రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు అమెరికా ప్రయత్నం- పుతిన్​తో భేటీకి ట్రంప్ ప్లాన్- మూడు దేశాల త్రైపాక్షిక సమావేశానికి ప్రణాళిక

Trump On Russia Ukraine War
Trump On Russia Ukraine War (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 7:06 AM IST

2 Min Read

Trump On Russia Ukraine War: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో త్వరలో సమావేశం కానున్నట్లు ప్రకటించారు. బుధవారం వైట్ హౌస్​లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆగస్టు 8 నాటికి యుద్ధాన్ని ఆపేస్తానని ట్రంప్ చెప్పారు. ఈ గడువుకు మరో 24 గంటల సమయమే ఉన్న నేపథ్యంలో పుతిన్​తో భేటీ అవుతానని ట్రంప్ చెప్పడం గమనార్హం. మరోవైపు ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ మాస్కోలో రష్యా నాయకత్వంతో చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చల్లో ఫలవంతంగా జరిగినట్లు అమెరికా చెబుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో కూడా ట్రంప్ సమావేశం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ట్రంప్- జెలెన్‌స్కీ- పుతిన్ కలిసి త్రైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది.

ఉక్రెయిన్- రష్యా మధ్య యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రణాళికతో ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ బుధవారం మాస్కోలో ఆ దేశ అధికారులతో మూడు గంటల పాటు చర్చలు జరిపారు. చర్చలు సానుకూలంగా జరిగినట్లు క్రెమ్లిన్ ప్రకటించింది. ట్రంప్ కూడా ట్రూత్ సోషల్ ట్వీట్ చేశారు. 'గొప్ప పురోగతి సాధించాం! ఈ యుద్ధం ఇక ముగించాల్సిందే' అంటూ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మరో వారం రోజుల్లోనే ట్రంప్–పుతిన్ భేటీ జరగొచ్చని తెలుస్తోంది. త్రైపాక్షిక చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ సహా యూరప్ దేశాలు, నాటోతో ఫోన్‌లో చర్చించారు. ఆ కాల్‌లో నాటో ప్రధాన కార్యదర్శి మార్క్ రుట్టే, బ్రిటన్, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్ నేతలు కూడా పాల్గొన్నారు. జెలెన్‌స్కీ కూడా ఈ కాల్‌ను ధృవీకరించారు. అయితే ఆ ఫోన్ భేటీలో పాల్గొన్న నేతల పేర్లను ఆయన వెల్లడించలేదు.

ఒకవైపు చర్చలు, మరోవైపు ఆంక్షల హెచ్చరికలు
యుద్ధం ఆపకపోతే రష్యాపై కొత్త ఆంక్షలు విధిస్తామని ట్రంప్ ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. శుక్రవారం(ఆగస్టు 9) నాటికి ఈ ఆంక్షలు అమలులోకి రావచ్చని వైట్‌హౌస్ అధికారులు సూచించారు. రష్యా ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వాములపై 'సెకండరీ శాంక్షన్స్' విధించడం ఈ ప్రణాళికలో భాగం. దీనిలో భాగంగానే, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారతదేశంపై అదనపు 25 శాతం సుంకాన్ని విధించారు. ఈ చర్యల ద్వారా రష్యా ఎగుమతులను అడ్డుకోవాలని అమెరికా భావిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆంక్షల పట్ల క్రెమ్లిన్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

శాంతి చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన
గతంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఇస్తాంబుల్‌లో జరిగిన మూడు విడతల చర్చలు పురోగతి సాధించడంలో విఫలమయ్యాయి. యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఉక్రెయిన్ మరిన్ని భూభాగాలను వదులుకోవాలని, అమెరికా, ఈయూ మద్దతును వదులుకోవాలని రష్యా డిమాండ్ చేస్తోంది. మరోవైపు ఉక్రెయిన్ తక్షణ కాల్పుల విరమణ కోసం పట్టుబడుతోంది. ట్రంప్ ఈ యుద్ధాన్ని 24 గంటల్లో ముగిస్తానని గతంలో ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాలు ఎంతవరకు ఫలిస్తాయో వేచి చూడాలి. అయితే, యుద్ధం మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. బుధవారం కూడా జపోరిజియా ప్రాంతంలోని ఒక హాలిడే క్యాంప్‌పై రష్యా షెల్లింగ్‌లో ఇద్దరు మరణించగా, పన్నెండు మంది గాయపడ్డారని ఉక్రెయిన్ తెలిపింది.

రష్యా కోసం పోరాడుతున్న పాక్, చైనా కిరాయి సైన్యం- జెలెన్​స్కీ ఆరోపణలు

అమెరికా అణు జలాంతర్గాముల మోహరింపు- జాగ్రత్తగా వహించాలన్న రష్యా!

