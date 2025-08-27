ETV Bharat / international

'అద్భుతమై మోదీతో చర్చ- పాక్​కు ట్రేడ్​ వార్నింగ్'- అణు యుద్ధంపై ట్రంప్ అదే పాట - TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

భారత్​-పాక్ యుద్ధంపై ట్రంప్ మళ్లీ వ్యాఖ్యలు- యుద్ధాన్ని ఆపానంటూ గొప్పలు

Trump On India Pakistan Conflict
US President Donald Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 7:36 AM IST

Trump On India Pakistan Conflict : భారత్​, పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాటల్లో ధోరణి మాత్రం మారడం లేదు. భారత్, పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని ఇప్పటికే అనేక సార్లు చెప్పకుంటూ వస్తున్న ట్రంప్, మళ్లీ అదే పాట పాడారు. రెండు దేశాల మధ్య సంభవించబోయే అణు ఘర్షణను నివారించడంలో తాను ప్రత్యక్ష పాత్ర పోషించానని మళ్లీ పే్రకొన్నారు. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన నాయకుడు భారత్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో మాట్లాడని, అలాగే వాణిజ్య ఒప్పందాలను నిలిపివేస్తానని పాకిస్థాన్​ను హెచ్చరించినట్లు చెప్పారు. వైట్​హౌస్​లో జరిగిన కేబినేట్ సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నేను భారత్‌కి చెందిన అద్భుతమైన వ్యక్తి మోదీతో మాట్లాడా. నేను అడిగాను – ‘మీకు పాకిస్థాన్​తో ఏం జరుగుతోంది? అని. ఆ తర్వాత పాక్​తో మాట్లాడి, భారత్​తో ఏం జరుగుతోంది అని అడిగా. ఇది చాలా కాలంగా జరుగుతోందని, కొన్ని శతాబ్దాలుగా వేరే పేర్లతో కొనసాగుతోంది. కానీ నేను పాకిస్తాన్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకోవడం లేదని చెప్పా. చివరికి దీనిని అణు యుద్ధంతో ముగిస్తారు. మీతో మేం ఎటువంటి ఒప్పందాలు చేయం. లేదంటే మీపై అంతటి భారీ సుంకాలు విధిస్తాం. దీంతో మీ తల తిరుగుతుంది. కానీ యుద్ధం జరగనివ్వం అని చెప్పిన ఐదు గంటల్లోనే సమస్య తగ్గింపోయింది. మళ్లీ మొదలవుతుందేమో తెలియదు. కానీ మొదలైతే నేను ఆపుతాను. ఇటువంటి పరిస్థితులు జరగనివ్వలేం' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్​-పాక్ యుద్ధం సమయంలో ఏడు యుద్ధ విమానాలు కూలిపోయాని ట్రంప్ తన వాదనను పునరావృతం చేశారు. 'వారు పోరాడుతున్నారని చూశా. ఆ తరువాత ఏడు విమానాలు కూలిపోయానని తెలిసింది. ఇది మంచిది కాదుని చెప్పా. 150 మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన విమానాలు కూలాయి. అయితే ఏడు విమానాలు అని అనుకుంటున్నా. అది మరీ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు' అని ట్రంప్ తెలిపారు. గతంలో ఐదు విమానాలుగా పేర్కొన్నారు. వాణిజ్య ఒత్తిడితోనే పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చానని చెప్పారు.

నేను యుద్ధాలు ఆపాను : ట్రంప్
'నేను ఈ యుద్ధాలన్నింటినీ ఆపాను. భారత్​ పాకిస్థాన్ మధ్య పెద్ద యుద్ధమే జరిగేది. భారత-పాక్ యుద్ధం అణు స్థాయికి చేరబోతుండేది. అప్పటికే ఏడు విమానాలను కూల్చేశారు. మీకు వాణిజ్యం కావాలా? మీరు యుద్ధం ఆపకపోతే మేము ఎలాంటి వాణిజ్యం చేయం. 24 గంటల్లో సమస్య పరిష్కరించుకోండి అని చెప్పా. వారు వెంటనే ఇక యుద్ధం లేదు అని చెప్పారు. నేను వాణిజ్యాన్ని, నా దగ్గర ఉన్న సాధనాలన్నింటిని ఉపయోగించాను' అని ట్రంప్ తెలిపారు.

ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను ప్రారంభించింది. భారత సాయుధ దళాలు పాకిస్థాన్​తో పాటు పాక్​ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. వివిధ స్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. దీని ఫలితంగా 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు మరణించారు. అయితే మే 10న, వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించి సుదీర్ఘమైన చర్చల తర్వాత భారత్, పాక్ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. కానీ కాల్పుల విరమణపై సైన్యాల డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMOలు) ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాతే ఒప్పందం కుదిరిందని భారత్ చెబుతోంది. ఏ దేశ నాయకుడు కూడా ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను ఆపమని అడగలేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంటులో తెలిపారు. మూడో పక్షం జోక్యం లేదని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ స్పష్టంగా చెప్పారు. కానీ ట్రంప్ పాత పాటే పాడుతున్నారు.

