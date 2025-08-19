ETV Bharat / international

పుతిన్​- జెలెన్​స్కీ మీటింగ్​కు​ ఏర్పాట్లు మొదలు: ట్రంప్​ - TRUMP MEET ZELENSKYY

సోమవారం వైట్‌హౌస్‌లో ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ, యురోపియన్‌ దేశాల నేతలతో సమావేశమైన ట్రంప్​- ఇరుదేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు సన్నాహాలు

Trump Meet Zelenskyy
Trump Meet Zelenskyy (X@WhiteHouse)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 7:06 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 8:03 AM IST

Trump Meet Zelenskyy: సుమారు నాలుగేళ్లుగా జరుగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ముగింపు దిశగా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే రష్యా, ఉక్రెయిన్​ దేశాధినేతలు ముఖాముఖి సమావేశమయ్యేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ప్రకటించారు. సోమవారం వైట్‌హౌస్‌లో ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ, యురోపియన్‌ దేశాల నేతలతో సమావేశం ముగిసిన అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఇరుదేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇదొక కీలక అడుగుగా ట్రంప్​ అభివర్ణించారు.

ఈ సమావేశంతో శాంతి ఒప్పంద చర్చలు మరింత మెరుగయ్యాయని పేర్కొన్నారు. జెలెన్‌స్కీతో పాటు వచ్చిన యూరప్‌ దేశాల అధినేతలు, ఈయూ, నాటో నేతలతో ఓవల్‌ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశం అద్భుతంగా జరిగిందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్​ తన సోషల్‌ మీడియా ట్రూత్‌లో పోస్టు చేశారు.

సోమవారం వైట్‌హౌస్‌లో నాటో సెక్రటరీ జనరల్​ మార్క్​ రుట్టే, ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ, ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, ఫిన్లాండ్‌ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్‌ స్టబ్‌, యూకే ప్రధాని కీర్‌ స్టార్మర్‌, జర్మనీ ఛాన్స్‌లర్‌ ఫ్రెడిరిక్‌ మెర్జ్‌, యూరోపియన్‌ కమిషన్‌ ఉర్సులా వాండెర్‌లెయన్‌తో ట్రంప్ సమావేశమయ్యారు. చర్చల ముగింపులో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో తాను ఫోన్‌ కాల్‌లో మాట్లాడినట్లు ట్రంప్​ తెలిపారు.

రష్యా, ఉక్రెయిన్​ మధ్య భేటీ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు మొదలు!
రష్యా, ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుల మధ్య భేటీ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయని వెల్లడించారు. కానీ వీరి భేటీ ఎక్కడ జరగాలనే దానిపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పారు. ఇరువురి దేశాధినేతల సమావేశం ముగిసిన తర్వాత వారితో కలిసి భేటీ అవుతానని ట్రంప్​ తెలిపారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ల మధ్య సమావేశం అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌, విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మార్కో రూబియో, ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్‌ సమన్వయంతో జరగనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌తో జరిగిన చర్చలు చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయని అంతకుముందు జెలెన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు. భద్రతా హామీలతో సహా పలు కీలక విషయాలపై మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసే దాడులను అడ్డుకోవాలని అందుకు మిత్రపక్షాలు కలిసిరావాలని నాటో సెక్రటరీ జనరల్‌ మార్క్‌ రుట్టె పేర్కొన్నారు. రష్యాతో సమావేశానికి ముందే కాల్పుల విరమణ జరగాలని జర్మన్‌ ఛాన్స్‌లర్‌ ఫ్రెడరిక్‌ మెర్జ్‌ పేర్కొన్నారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్‌, అమెరికా మధ్య త్రైపాక్షిక సమావేశం, సెక్యూరిటీ గ్యారంటీలు చర్రితలో నిలిచిపోయే కీలక ముందడుగుగా బ్రిటన్‌ ప్రధాని కీర్‌ స్టార్మర్‌ అభివర్ణించారు.

ట్రంప్‌ త్రైపాక్షిక సమావేశంపై చర్చించారని, అయితే దీన్ని విస్తృతం చేసి యురోపియన్‌ నేతను ఆ భేటీకి అనుమతించాలని ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌ ప్రతిపాదించారు. ఇది యూరప్‌ మొత్తానికి సంబంధించిన విస్తృత భద్రతా హామీలను పరిష్కరించడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆయన అన్నారు. ఈ వివాదం మళ్లీ తలెత్తకుండా ఎలా నిర్ధారించుకోవాలని ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని ప్రశ్నించారు. శాంతి ఒప్పందానికి ఇది ముందస్తు షరతు అని పేర్కొన్నారు.

