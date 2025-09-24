ETV Bharat / international

నాటో సహకారంతో ఉక్రెయిన్ భూభాగం తిరిగి పొందగలదు: ట్రంప్

ఉక్రెయిన్​పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Trump On Ukraine
Trump On Ukraine (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 7:06 AM IST

2 Min Read
Trump On Ukraine : నాటో సహకారంతో రష్యా ఆక్రమించిన భూభాగాన్ని నాటో సహకారంతో ఉక్రెయిన్ తిరిగి పొందగలదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. యూరోపియన్ యూనియన్ మద్దతుతో ఉక్రెయిన్ తన మొత్తం భూభాగాన్ని తిరిగి పొందే స్థితిలో ఉందని ట్రంప్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఐరాస సర్వప్రతినిధుల సమావేశం సందర్భంగా ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్​ జెలెన్​స్కీతో భేటీ అనంతరం ట్రంప్ తన అభిప్రాయాన్ని సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

'నాటో సాయంతో ఉక్రెయిన్ తన అసలు భూభాగాన్ని పొందగలదు. సమయం, సహనం, యూరప్ ముఖ్యంగా నాటో నుంచి లభించే ఆర్థిక మద్దతుతో ఇది పూర్తిగా సాధ్యమవుతుంది. రష్యా మూడున్నర ఏళ్లుగా అర్థం లేని యుద్ధం చేస్తోంది. ఇది నిజమైన సైనిక శక్తికి వారం రోజుల్లో ముగించే యుద్ధం. రష్యా బలాన్ని చూపడం కాదు. వారిని కాగితం పులిలా చూపిస్తోంది. ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధం రష్యాను బలహీనంగా చూపుతోంది. ఇది నాయకత్వం ఎంత ముఖ్యమో, చెడు నాయకత్వం ఒక దేశాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తుందో చూపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇరుపక్షాల నుండి ఎంత మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు?' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్​తో తనకు మంచి సంబంధం ఉన్నందున ఈ సమస్యకు పరిష్కారం సులభంగా అవుతుందని భావించినట్లు ఐరాస సమావేశంలో తెలిపారు. అలాగే, రష్యాపై మరిన్ని ఆంక్షలు విధించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని, యూరప్ కూడా చేరాలని కోరారు. అని అన్నారు. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థ దారుణంగా ఉందని తెలిపారు. ఇది యుద్ధాన్ని ముగించే పెద్ద పురోగమనమని చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ చేస్తున్న పోరాటం పట్ల మాకు చాలా గౌరవం ఉందని తెలిపారు. రష్యా ఒప్పందానికి సిద్ధంగా లేకపోతే, అమెరికా శక్తివంతమైన సుంకాలను విధించడానికి సిద్ధంగా ఉందని అన్నారు. ఇది రక్తపాతం త్వరగా ఆపగలదని తెలిపారు. అయితే యూరప్ రష్యా చమురు, సహజ వాయువు దిగుమతులు ఆపాలని ట్రంప్ ఇచ్చిన పిలుపుతో తాను ఏకీభవిస్తున్నాని జెలెన్​ స్కీ పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ ఓ గేమ్ ఛేంజర్ అంటూ ఆయనతో భేటీ అనంతరం జెలెన్ స్కీ తెలిపారు.

అంతకుముందు 2014లో రష్యా ఆక్రమించిన క్రీమియాతో సహా మొత్తం భూభాగాన్ని ఉక్రెయిన తిరిగి పొందలేని పలు మార్లు అన్నారు. దీంతో జెలెన్​ స్కీ, యూరప్ దేశాలు, ఉక్రెయిన్​ ప్రజల్లో నిరుత్సాహం కలిగించింది. కానీ ఇప్పుడు ట్రంప్ వాటిని భిన్నంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2024 ఎన్నికల ప్రచారంలోనుంచే ట్రంప్, తాను యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగిస్తానని చెప్పారు. అయితే గత నెలలో పుతిన్, జెలెన్​ స్కీ, యూరప్ మిత్ర దేశాలతో చేసిన సమావేశాల తరువాత ఆయన శాంతి ప్రయత్నాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే ట్రంప్ మద్దతు కొనసాగితే అది జెలెన్​ స్కీ పెద్ద విజయమే అవుతుందని చాలా భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​పై ఒత్తిడిని కొనసాగించాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్​ను జెలెన్​ స్కీ కోరారు.

