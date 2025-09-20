చైనా-అమెరికా మధ్య 'టిక్ టాక్' డీల్- తర్వలో జిన్పింగ్తో ట్రంప్ భేటీ
టిక్ టాక్పై జిన్పింగ్- ట్రంప్ ఒప్పందం- అక్టోబర్ చివరిలో దక్షిణ కొరియాలో జరిగే ప్రాంతీయ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ను కలువనున్న ట్రంప్
XI approved Tik Tok deal In US: వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ 'టిక్టాక్'ను అమెరికాలో కొనసాగించడానికి చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ అంగీకరించారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అక్టోబర్ చివరిలో దక్షిణ కొరియాలో జరిగే ప్రాంతీయ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ను కలుస్తానని ఆయన తెలిపారు. అదే విధంగా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో చైనాను సందర్శిస్తానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో ఫోన్ సంభాషణ తర్వాత ట్రూత్ మాధ్యమంలో ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ తగిన సమయంలో అమెరికాకు వస్తారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ట్రంప్తో ఫోన్లో రెండు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల ప్రాముఖ్యతను జిన్పింగ్ ప్రస్తావించారని చైనా అధికారిక మీడియా పేర్కొంది. అమెరికా నుంచి ఏకపక్ష వాణిజ్య ఆంక్షలను నివారించాలని ట్రంప్ను జిన్పింగ్ కోరారని తెలిపింది. ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జిన్పింగ్తో ఫోన్లో మాట్లాడం ఇది రెండోసారి. చైనాపై అమెరికా భారీగా సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో రెండు దేశాల అధినేతల మధ్య ఫోన్ కాల్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
