Trump Revokes Harris Protection : అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్కు కల్పిస్తున్న సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షణను ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రద్దు చేశారని శ్వేతసౌధం సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
యూఎస్ చట్టాల ప్రకారం, అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన వారికి, పదవి నుంచి వైదొలిగిన తరువాత కూడా జీవితాంతం సమాఖ్య ప్రభుత్వ రక్షణ ఉంటుంది. కానీ ఉపాధ్యక్షుల(వైస్ ప్రెసిడెంట్) విషయంలో అలా ఉండదు. పదవీ విరమణ చేసిన తరువాత వారికి కేవలం 6 నెలల వరకు మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వ రక్షణ ఉంటుంది. అయితే మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కమలా హారిస్కు సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షణను పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆ ఆదేశాలను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కమల వర్సెస్ ట్రంప్
ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందినవారు. బైడెన్, కమలా హారిస్లు డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన నేతలు. మొదట అధ్యక్ష రేసులో జో బైడెన్ ఉన్నారు. కానీ ఆయన అనూహ్యంగా తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. దీనితో కమలా హారిస్ బరిలోకి వచ్చారు. హోరాహోరీగా జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్, కమలా హారిస్ను ఓడించారు. దీనితో రిపబ్లికన్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది.
త్వరలో బుక్ రిలీజ్
కమలా హారిస్ తన జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటూ '107 డేస్' అనే శీర్షికతో ఒక పుస్తకాన్ని విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. బహుశా వచ్చే నెలలోనే దానిని రిలీజ్ చేయనున్నారు. కనుక తన పుస్తకానికి ప్రచారం కల్పించేందుకు ఆమె పర్యటనలు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆమెకు సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షణను తొలగించడం గమనార్హం.
'కమలా హారిస్ భద్రతా సేవలను రద్దు చేస్తూ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగానికి గురువారం ఒక కార్యనిర్వాహక మెమొరాండం జారీ అయ్యింది' అని వైట్హౌస్కు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. 'జో బైడెన్ తన పరిపాలన చివరి కాలంలో, కమలా హారిస్కు పదవీ విరమణ తర్వాత 18 నెలలపాటు సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షణను పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ ఆదేశం 2026 జులైతో ముగుస్తుంది. కానీ దాన్ని ట్రంప్ సోమవారం నాడు రద్దు చేశారు' అని సదరు అధికారి తెలిపారు.
ట్రంప్ ఈరోజు ఉన్నారంటే సీక్రెట్ సర్వీసే కారణం!
గతేడాది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ట్రంప్పై రెండు సార్లు హత్యాయత్నం జరిగింది. అప్పుడు ఆయనను యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షించిన విషయం తెలిసిందే.
ఇక కమలా హారిస్ విషయానికి వస్తే, ఆమె గతంలో కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్గా, శాన్ఫ్రాన్సిస్కో జిల్లా అటార్నీగా పనిచేశారు. అయితే ఆమె వచ్చే ఏడాది గవర్నర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోనని ముందే ప్రకటించారు.
ట్రంప్ ఆరోగ్యానికి ఏమైంది?
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇవాళ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో ఎలాంటి భయంకరమైన విషాదం చోటుచేసుకున్నా, తాను అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు. యూఎస్ టుడేకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు మాట్లాడారు. కాగా, ఇటీవల అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోగ్యంపై వస్తున్న ఊహాగానాల వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో అధ్యక్ష పదవిపై వాన్స్ వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
