వాణిజ్యంతోనే భారత్​-పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపా : డొనాల్డ్ ట్రంప్

భారత్​, పాకిస్థాన్​ యుద్ధంపై ట్రంప్ మళ్లీ అదే పాట

భారత్​, పాకిస్థాన్​ యుద్ధంపై ట్రంప్ మళ్లీ అదే పాట

Trump On India Pakistan War
Trump On India Pakistan War (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 8:08 AM IST

2 Min Read
Trump On India Pakistan War : భారత్, పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణలో ఎవరి జోక్యం లేదంటూ విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొన్నప్పటికీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం పాత వ్యాఖ్యను పునరావృతం చేశారు. భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేశారు. అది కూడా వాణిజ్య ఒప్పందంతో ముగించినట్లు పేర్కొన్నారు.

'మేం మళ్లీ ధనిక, శక్తివంతమైన దేశంగా అయ్యాం. నేను ఏడు యుద్ధాలను ముగించా. అందులో కనీసం సగం నా వాణిజ్య సామర్థ్యం, టారిఫ్‌ల శక్తితో సాధ్యమైంది. టారిఫ్‌లే లేకపోతే, కనీసం ఆ ఏడు యుద్ధాల్లో నలుగైనా ఇంకా కొనసాగేవి. భారత్, పాకిస్థాన్‌నే చూసే అర్ధమవుతుంది. ఇరుదేశాలు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఏడు విమానాలు కూలిపోయాయి. నేను ఏమని అన్నానో చెప్పదలుచుకోను. కానీ నా మాటలు చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేశాయి. మేం వందల బిలియన్ల డాలర్లను సంపాదించడమే కాకుండా, టారిఫ్‌ల వల్ల ప్రపంచానికి శాంతి తీసుకువచ్చాం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

అంతకుముందు ఏడు యుద్ధాలను ముగించినందుకు తనకు నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పునరుద్ఘాంటించారు. 'మేం శాంతి ఒప్పందాలు రూపొందిస్తున్నాం. యుద్ధాలను ఆపుతున్నాం. భారత్-పాకిస్థాన్, థాయిలాండ్–కాంబోడియా మధ్య యుద్ధాలను మేమే ఆపాం. భారత్, పాకిస్థాన్ వాణిజ్య ద్వారానే యుద్ధాన్ని ఆపా. వాళ్లు వ్యాపారం చేయాలనుకున్నారు. ఇరువురి నాయకుల పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది. కానీ మేం ఆపిన అన్ని యుద్ధాలను చూసినప్పుడు అది స్పష్టమవుతుంది. భారత్​, పాకిస్థాన్, థాయిలాండ్, కాంబోడియా, ఆర్మేనియా, అజర్‌బైజాన్, కొసోవో, సెర్బియా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్, ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, రువాండా, కాంగో. వీటన్నింటినీ మేం ఆపాం. వాటిలో 60 శాతం వాణిజ్యం వల్లే ముగిశాయి' అని ట్రంప్ అన్నారు.

ట్రంప్ ప్రమేయం లేదు!
అయితే ట్రంప్ వాదనను భారత్​ ఎప్పుడో తోసిపుచ్చింది. ఇరుదేశాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో మూడో పక్షం ప్రమేయం లేదని తేల్చిచెప్పింది. ఇరుదేశాలకు చెందిన సైన్యాల డైరెక్టర్​ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్​ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాత, పాకిస్థాన్​తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరందని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ తీరు మారడం లేదు. మరోవైపు ఇన్నాళ్లు సైలెంట్​గా ఉన్న పాక్ ఇటీవలే కొత్త రాగం అందుకుంది. ఇరుదేశాల మధ్య ఘర్షణలు ఆగడానికి ట్రంప్ కృషి చేశారని ప్రకటించింది.

భారత్​-అమెరికా మధ్య సుంకాల రగడ కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గాజా వివాదం ముగింపునకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రణాళికను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాగతించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకే కాకుండా మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికే దీర్ఘకాలిక శాంతి, భద్రత, అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఉపయోగిపడుతుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. గాజా వివాదాన్ని ముగించి శాంతి తీసుకురావడానికి మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మోదీ ఇలా పొగిడిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ట్రంప్ మళ్లీ పాతపాటే పాడడం విడ్డూరం.

