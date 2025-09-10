భారత్తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్
భారత్తో వాణిజ్య చర్చలపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- ట్రేడ్ అవరోధాలను తొలగించేందుకు చర్చలు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడి
Published : September 10, 2025 at 6:49 AM IST
Trump On India : భారత్తో వాణిజ్య చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇన్నాళ్లు బెదిరింపులతో భారత్ను కాళ్ల బేరానికి తేవాలనుకున్న ట్రంప్, తాజాగా అలాంటి పద్దతికి స్వస్తిపలికినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల భారత్-అమెరికా సంబంధాలు చాలా ప్రత్యేకమైనవిగా చెప్పుకొచ్చిన ట్రంప్, తాజాగా ట్రేడ్ డీల్పై మాట్లాడారు. భారత్తో నిలిచిపోయిన వాణిజ్య చర్చలు మళ్లీ మొదలవుతున్నాయని ప్రకటించారు. రెండు దేశాల మధ్య ఏర్పడిన వాణిజ్య అడ్డంకులను తొలగించే దిశగా ఈ చర్చలు ఉంటాయని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా సోషల్ ట్రూత్ వేదికగా వెల్లడించారు.
"భారతదేశం, అమెరికా మధ్య ఉన్న వాణిజ్య అవరోధాలను తొలగించేందుకు చర్చలు కొనసాగిస్తున్నామని ప్రకటించడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. నా స్నేహితుడు, ప్రధానమంత్రి మోదీతో రాబోయే వారాల్లో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాను. మా రెండు గొప్ప దేశాలకూ అనుకూలమైన నిర్ణయాలు వచ్చే విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని నమ్ముతున్నాను"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ఇటీవల వైట్ హౌస్లో భారత్- అమెరికా సంబంధాలను మళ్లీ పునరుద్ధరిస్తారా? అని ప్రముఖ మీడియా ప్రతినిధి అడిగి ప్రశ్నకు ట్రంప్ ఆసక్తికర సమాధానం చెప్పారు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలను చాలా ప్రత్యేకమైనవిగా అభివర్ణించారు. తాను, ప్రధాని మోదీ ఎప్పటికీ స్నేహితులుగా ఉంటామని, ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన స్పష్టం చేశారు. మోదీతో స్నేహం ఎప్పటికీ ఉంటుంది అంటూనే ఆయన చేస్తున్న పనులు తనకు నచ్చడం లేదని చెప్పడం గమనార్హం.
US President Donald Trump (@POTUS) posts on Truth Social, " i am pleased to announce that india, and the united states of america, are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. i look forward to speaking with my very good friend, prime minister… pic.twitter.com/g3NTzCI1R6— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2025
ఆ తర్వాత ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్పై ప్రధాని మోదీ కూడా స్పందించారు. ట్రంప్ వ్యక్తం చేసిన భావోద్వేగాలపై సానుకూలతను వ్యక్తం చేశారు. భారత్- అమెరికా సంబంధాల విషయంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధం అనేది ద్వైపాక్షిక అనుబంధం మాత్రమే కాదని, ఇది సమగ్రమైన, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా మోదీ అభినందించారు.
దోహాలో జరిగిన దాడిపై ట్రంప్ విచారం!
ఖతార్ రాజధాని దోహాలో జరిగిన ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు వైట్ హౌస్ వెల్లడించింది. ఆయన చాలా బాధ పడ్డారని పేర్కొంది. అలాగే, హమాస్ను పూర్తిగా నిర్మూలించాలనే లక్ష్యం కూడా మంచిదే అన్న పేర్కొంది. ఈ మేరకు వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ ఈ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు.
ఇజ్రాయెల్ దాడి గురించి తమకు ముందుగానే సమాచారం లేదని, దాడి జరిగిన రోజు ఉదయం మాత్రమే అమెరికా సైన్యం ద్వారా ఈ విషయం తెలిసిందని లీవిట్ తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్ హమాస్పై దాడి చేస్తోందని ఈ ఉదయం ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి అమెరికా సైన్యం తెలియజేసినట్లు వెల్లడించారు. ఖతార్ ఒక సార్వభౌమ దేశమని, శాంతి కోసం తమతో కృషి చేస్తున్న సన్నిహిత మిత్రదేశమన్నారు. అలాంటి దేశంలో ఏకపక్షంగా బాంబు దాడి చేయడం ఇజ్రాయెల్ లేదా అమెరికా లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లదని లీవిట్ వివరించారు.
అయితే దాడి గురించి తెలిసిన వెంటనే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవెన్ను ఖతార్ అధికారులకు వెంటనే సమాచారం అందించమని ఆదేశించారని లీవిట్ చెప్పారు. ఖతార్ను ట్రంప్ బలమైన మిత్రదేశంగా, స్నేహితుడిగా భావిస్తారని, ఈ దాడి జరిగిన ప్రదేశం గురించి ఆయన చాలా బాధపడ్డారని ఆమె తెలిపారు.
