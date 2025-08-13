Trump Putin Meeting Alaska : ఉక్రెయిన్, రష్యా యుద్ధం ముగింపు దిశగా కీలక ముందడుగా భావిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్ల భేటీ దగ్గర పడింది. ఈ శుక్రవారమే ఇరు అగ్రదేశాధినేతలు తొలిసారి అలాస్కాలో భేటీ అవుతున్నారు. అందులో ఏం చర్చిస్తారు? ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారోనని ప్రపంచదేశాలు ఆసక్తిగా నిరీక్షిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ లేకుండా భేటీ నిర్వహించాలన్న ట్రంప్ నిర్ణయం కీవ్తోపాటు ఐరోపాదేశాల్లో గుబులుపుట్టిస్తోంది.
మరోవైపు యుద్ధాన్ని వీలైనంత తొందరగా ముగించేందుకు, ఉక్రెయిన్కు మేలుచేయని నిర్ణయాల్ని ట్రంప్ తీసుకుంటారనీ, ఆయన మాట వినకుంటే కీవ్కు సహాయాన్ని సైతం నిలిపివేస్తారేమోనని భయపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు రష్యా ఆక్రమించిన భూభాగాలను తిరిగి ఇవ్వకుండానే కాల్పులవిరమణ ఒప్పందం వైపు ట్రంప్ మొగ్గు చూపుతారని అనుమానిస్తున్నాయి. ట్రంప్ కూడా భూభాగాల మార్పిడి ఉంటుందని స్పష్టంచేశారు. దాని వల్ల ఉక్రెయిన్కు, రష్యాకు మంచిచెడూ ఉంటాయని తెలిపారు.
"ఉక్రెయిన్ ప్రధాన భూభాగంతో సహా చాలా పెద్ద భాగాన్ని రష్యా ఆక్రమించింది. వాటిలో కొంత భూభాగాన్ని తిరిగి ఉక్రెయిన్ పొందేలా మేం ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఉక్రెయిన్కు చెందిన విలువైన సముద్ర తీర ప్రాంత భూభాగాలను ఆక్రమించారు. సరస్సు, నది లేదా సముద్ర తీరాన్ని కలిగి ఉంటే అవి అత్యంత విలువైన ఆస్తులని చెప్పవచ్చు. ఉక్రెయిన్కు దాదాపు వెయ్యి మైళ్ల తీరప్రాంతం ఉండేది. ఒడెస్సా చుట్టూ ఉన్న ఒక చిన్న ప్రాంతం తప్ప ఇప్పుడు మిగిలిన తీర ప్రాంతాన్ని మొత్తం రష్యా ఆక్రమించింది. కాబట్టి నేను పారామితులు ఏమిటో చూడాలి. నేను వెళ్లి గుడ్లక్ చెప్పాలి. అది అంతం అవుతుంది."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
మరోవైపు యుద్ధ ముగింపు కోసం పుతిన్ పలు షరతులు పెడుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2014లో ఉక్రెయిన్ నుంచి ఆక్రమించిన క్రిమియా ద్వీపకల్పం, 2022లో స్వాధీనం చేసుకున్న డొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్, జపోరిజియా, ఖేర్సన్ అనే పెద్ద 4 పెద్ద ప్రాంతాలు ఇక రష్యావేనని ప్రపంచ దేశాలు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపును ఇవ్వాలని పట్టుబడుతున్నారు. ఆ 4 భూభాగాలు కలిపి ఉక్రెయిన్ మొత్తం భూభాగంలో 20శాతంగా ఉంది. అలాగే ఉక్రెయిన్కు ఎప్పటికీ నాటోసభ్యత్వం ఇవ్వబోము, పాశ్చాత్య బలగాలను అక్కడ మోహరించబోమని గ్యారెంటీ ఇవ్వాలని పుతిన్ మూడేళ్లుగా భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు.
అయితే కీవ్కు నాటో సభ్యత్వం ఇవ్వాలని జెలెన్స్కీ సహా ఐరోపా దేశాలూ కోరుతున్నాయి. ఫలితంగా ఐరోపా భద్రతకే ప్రయోజనకరమని చెబుతున్నాయి. అటు రష్యా ఆక్రమించిన తమభూభాగాలను ఆ దేశానికి అప్పగించబోమని జెలెన్స్కీ తేల్చిచెబుతున్నారు. యుద్ధంలో రష్యా ఇప్పటికే చాలా నష్టం చవిచూడటంతో అందుకు పుతిన్ ఏమాత్రం అంగీకరించేలా కనిపించట్లేదు. కాబట్టి ట్రంప్-పుతిన్ ఒకేసారి భేటీ అయినంత మాత్రాన యుద్ధం ఆగబోదని అంతర్జాతీయ రాజకీయ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అయితే ఆ దిశగా ఒక చిన్న ముందడుగు మాత్రమే అవుతుందని చెబుతున్నారు. కనీసం చర్చల బృందాలు ఏర్పడి ప్రాదేశిక మార్పిడి సహా అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడంపై చర్చిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. పుతిన్తో చర్చల్లో ఐరోపా భద్రతాప్రయోజనాలను కాపాడాలని పాశ్చాత్య దేశాధినేతలు ట్రంప్ను కోరారు. ఇక పుతిన్ పెడుతున్న మరో షరతు ఉక్రెయిన్లోని రష్యన్ మైనారిటీల గురించి. వారికి ఉక్రెయిన్లో పెద్దగా హక్కులుండవు. వారి భాష, చర్చిలు, సంస్కృతిని పునరుద్ధరించాలని పుతిన్ అంటున్నారు.