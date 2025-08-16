Trump Putin Meeting: అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏ పనిని సాధారణంగా చేయరు. ఎక్కడికెళ్లినా తగ్గేదేలే అన్నట్లు వ్యవహరిస్తారు. అందరి కంటే తానే బలవంతుడని, అమెరికాయే బలమైన దేశమని నిరూపించాలని చూస్తుంటారు. తాజాగా పుతిన్ అలస్కా పర్యటనలో అదే ఫార్ములాను అనుసరించారు. రష్యా అధినేత పుతిన్ యూఎస్ ఎయిర్బేస్కు చేరుకున్నప్పుడు బీ2 బాంబర్లు, ఫైటర్ జెట్లు గగనతలంలో ఎగురుతూ కనిపించాయి. పవర్ఫుల్ బీ2 బాంబర్లతో పుతిన్కు ట్రంప్ స్వాగతం పలికారు. అగ్రరాజ్యం అమ్ములపొదిలో ఉన్న బీ2 బాంబర్లతో పుతిన్కు స్వాగతం ట్రంప్ వ్యూహమేంటి? పుతిన్ మాటలతో లొంగకుంటే భయపెట్టేందుకు ట్రంప్ ఇలా చేశారా?
ఆశ్చర్యపోయిన పుతిన్!
అలస్కాలోని జాయింట్ బేస్ ఎల్మెండార్ఫ్-రిచర్డ్సన్ సైనిక స్థావరానికి తొలుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెళ్లారు. కాసేపటి తర్వాత పుతిన్ అక్కడకు చేరుకున్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు ట్రంప్ సాదర స్వాగతం పలికారు. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి చిరునవ్వుతో వెల్కమ్ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ తమ సైనిక సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. దీంతో అమెరికా అధ్యక్షుడి పవర్ ప్లే చూసి పుతిన్ ఒకింత ఆశ్చర్యపడ్డారు. తమ సైనిక సామర్థ్యాలను పరోక్షంగా పుతిన్కు చెప్పేందుకే ట్రంప్ ఈ మిలిటరీ విన్యాసాలు చేయించి ఉంటారని సమాచారం.
ట్రంప్, పుతిన్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పోడియం వద్దకు వెళ్తుండగా వారి పైనుంచి బీ-2 బాంబర్లు, పలు రకాల ఫైటర్ జెట్లు వెళ్లాయి. వాటిని చూసి పుతిన్ ఆశ్చర్యయానికి లోనయ్యారు. ఇక, వీరు ప్రయాణిస్తున్న కాన్వాయ్ వెళ్లే మార్గంలోనూ యుద్ధ విమానాలు వరుసగా పార్క్ చేసి ఉండడం గమనార్హం. ఇలా అమెరికా పవర్ ఫుల్ బాంబర్ల ప్రదర్శన బెదిరింపులకు సంకేతమా? లేదా గౌరవ సూచకమా? అని సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.
శక్తిని చూపించేందుకేనా?
బీ2 బాంబర్లు, ఫైటర్ జైట్లు ఫ్లైబై కేవలం యాదృచ్ఛికం కాదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. దీన్నొక స్పష్టమైన పవర్ ప్లేగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధ ముగింపు కోసం జరిగే చర్చల ముందు యూఎస్ తన అణు బలాన్ని చూపించిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సాధారణమైన బాంబర్లు కావు!
బీ2 బాంబులు సాధారణమైనవి కావు. అవి చాలా పవర్ఫుల్, అరుదైనవి. అణ్వాయుధాలను మోసుకెళ్లగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది జూన్లో ఇరాన్పై దాడులకు అమెరికా బీ2 బాంబర్లనే వాడింది. ఈక్రమంలో మూడు యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాలు నాశనం అయ్యాయి.
ట్రంప్ హెచ్చరికలు అందుకేనా?
ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ యుద్ధ విషయంలో పుతిన్ను ట్రంప్ పలుమార్లు హెచ్చరించారు. తనతో పుతిన్ చెలగాటమాడలేరన్నారు. తమ మధ్య చర్చలు విఫలమైతే రష్యా చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు చవిచూస్తుందని బెదిరించారు. బీ2 బాంబర్లు ఆ సందేశాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది.
పుతిన్కు అవమానమా?
అయితే పుతిన్ పర్యటన సమయంలో బీ2 బాంబర్లను అమెరికా మోహరించడంపై సోషల్ మీడియాలో భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదొక అవమానకరమైన చర్య అని కొందరు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. మరికొందరు ఒకప్పటి రష్యన్ భూభాగంలో అలస్కా ఉండేదని, అక్కడ శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించడం రష్యాను రెచ్చగొట్టడమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇంకొందరు కోల్డ్ వార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్, మానసిక వ్యూహం, యూఎస్ వర్సెస్ సోవియట్ యూనియన్గా అభివర్ణిస్తున్నారు. పుతిన్కు వీఐపీ స్వాగతం లభించిందని ఓ నెటిజన్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ బీ2 బాంబర్లు, ఫైటర్ జెట్లు గగనతలంలో ప్రయాణించడం అమెరికాలో పర్యటించే దేశాధినేతకు ఇచ్చే గౌరవ ప్రదర్శనగా అభివర్ణించారు.
బాడీ లాంగ్వేజ్ను అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు!
ట్రంప్ చప్పట్లు కొట్టి రష్యా అధినేత పుతిన్ను స్వాగతించారు. ఇద్దరూ ఆ సమయంలో నవ్వుతూ కనిపించారు. ఫైటర్ జెట్లు తలపై ఎగిరినప్పుడు పుతిన్ నవ్వుతూ కనిపించారు. అయితే ట్రంప్, పుతిన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ను అంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రణాళికా లేక వ్యూహమా?
పుతిన్ పర్యటనలో బీ2 బాంబర్లు, పైటర్ జైట్ల ప్రదర్శన గౌరవం, బల ప్రదర్శన రెండింటిగానూ చూడొచ్చనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై పెంటగాన్ ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు.
