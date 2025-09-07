త్వరలోనే జిన్పింగ్తో ట్రంప్ భేటీ- కిమ్తో కూడా సమావేశమయ్యే అవకాశం!
దక్షిణ కొరియా పర్యటనకు సిద్ధమవుతున్న ట్రంప్- ఈ పర్యటనలో జిన్పింగ్తో భేటీ
Published : September 7, 2025 at 10:05 AM IST
Trump Jinping Meeting : చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రప్ తర్వలో భేటీ కానున్నారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో భాగంగా ఈ భేటీ జరగనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశంలోనే ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో కూడా సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. అయితే, దక్షిణ కొరియా పర్యటనపై ఇంకా పూర్తి నిర్ణయం తీసుకోలేదని వైట్హౌస్ అధికారి తెలిపారు.
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ చివరిలో దక్షిణ కొరియాలో ఆసియా- పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార (ఏపీఈసీ) వాణిజ్య మంత్రుల సమావేశం జరగనుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో పాటు ఆయన పరిపాలనాధికారులు ఈ సమ్మిట్కు హాజరవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశంలోనే జిన్పింగ్ కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్-జిన్పింగ్ల మధ్య ద్వైపాక్షిక భేటీ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. కాగా, ఇటీవల ట్రంప్, జిన్పింగ్ ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు. ఈ సమయంలోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు, ఆయన సతీమణి మెలానియాలను చైనాలో పర్యటించాలని జిన్పింగ్ కోరినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీనికి ట్రంప్ కూడా అంగీకరించినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ భేటీకి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇంతవరకు రాలేదు.
కిమ్తో భేటీ అయ్యే ఛాన్స్
ఇక ఈ సమావేశంలో ఉత్తకొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో కూడా ట్రంప్ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఏపీఈసీ సమ్మిట్కు కిమ్ హాజరవుతారా అనేది ఇంకా స్పష్టత లేదు. గతవారంలో దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే-మ్యుంగ్, డొనాల్డ్ ట్రంప్ను కలిసి ఈ సమ్మిట్కు ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా కిమ్ను కలిసేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని లీతో ట్రంప్ పేర్కొన్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి. కిమ్ని కలిసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నని చెప్పారు. అంతేకాకుండా సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకుంటామని ట్రంప్ స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.
ఇటీవల చైనాలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) సదస్సులో భారత ప్రధాని మోదీ, జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భేటీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత పుతిన్, జిన్పింగ్తో కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కూడా భేటీ అయ్యారు. వీరి భేటీపై ట్రంప్ తన అక్కసు కూడా వెళ్లగక్కారు. ఆ మూడు దేశాలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. పరేడ్ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా జిన్పింగ్, పుతిన్, కిమ్ కలిసి అమెరికాపై కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
కాగా, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందని భారత్పై అక్కసును ప్రదర్శిస్తున్న ట్రంప్ తాజాగా సానుకూలంగా స్పందించారు. భారత్- అమెరికా సంబంధాలు చాలా ప్రత్యేకమైనవిగా అభివర్ణించారు. దాని గురించి ఆందోళన చెందనక్కర్లేదని అన్నారు. అలాగే నరేంద్ర మోదీని గొప్ప ప్రధానమంత్రి అని కొనియాడారు. మోదీకి తానెప్పుడూ స్నేహితుడినేనని, అయితే ప్రస్తుతం ఆయన చేస్తున్న పనులు తనకు నచ్చడం లేదని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. ట్రంప్ భావాలను భారత్, అమెరికా సంబంధాలపై ఆయన సానుకూల దృక్పథాన్ని అభినందిస్తున్నానని తెలిపారు. రెండు దేశాల మధ్య భవిష్యత్తు వైపు సాగే సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉందని పేర్కొన్నారు.