ETV Bharat / international

భారత్- పాక్​ యుద్ధం ఆపడంలో ట్రంప్​దే కీలక పాత్ర- సుంకాలు అందుకే: మార్కో రూబియో

ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి మంత్రివర్గ సమావేశం- భారత్​, పాక్ యుద్ధంపై అమెరికా కీలక వ్యాఖ్యలు

Marco Rubio On India
U.S. Secretary of State Marco Rubio (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 9:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Marco Rubio On India :భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తమ దేశానిదే కీలక పాత్ర అంటూ అమెరికా మళ్లీ పాత పాటే పాడింది. రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన ప్రమాదకరమైన యుద్ధాన్ని ఆపడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారని అగ్రరాజ్య విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో తెలిపారు. మరోవైపు అమెరికాకు భారత్​ సన్నిహిత భాగస్వామి అని, కానీ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం వల్లే అదనపు సుంకాలు విధించినట్లు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఉక్రెయిన్​పై జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి మంత్రివర్గ సమావేశంలో రూబియో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'అధ్యక్షుడిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడే ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ ప్రపంచంలో శాంతి తీసుకురావడం ఆయన ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఒకటిగా నిర్ణయించుకున్నారు. చాలా విజయాలు కూడా సాధించారు. భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఒక ప్రమాదకరమైన యుద్ధం జరిగింది. దానిని ముగించడంలో ట్రంప్ చాలా కీలకంగా వ్యవహించారు. ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు. థాయిలాండ్-కాంబోడియా, కాంగో-రువాండా, అజర్‌బైజాన్-ఆర్మేనియాతో పాటు పలు దేశాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలను పరిష్కారించడంలో ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారు' అని మార్కో రూబియో తెలిపారు.

అయితే, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మాత్రం ఆసాధారణమైన సవాలుగా ట్రంప్ అంగీకరించినట్లు మార్కో రూబియో పేర్కొన్నారు. అందుకోసం విపరీతంగా శ్రమిస్తున్నారని, తన సమయం, శక్తి ప్రభుత్వంలోని అగ్రశ్రేణి స్థాయిని వినియోగించారని చెప్పారు. తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా, అలస్కా సమావేశాలు, అనేక ఫోన్ సంభాషణలు ఇలా యుద్ధాన్ని ముగించడానికే కృషి చేశారని వివరించారు. ఇది సైనికంగా ముగిసే యుద్ధం కాదని, చర్చల బల్ల దగ్గరే పరిష్కారం అవుతుందని అన్నారు. కానీ ఇది ఎక్కువ కాలం సాగితే అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారని, మరింత విధ్వంసం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

'చమురు కొనుగోలే కారణం'
ఇక భారత్​పై అమెరికా విధించిన సుంకాలు గురించి మార్కో రూబియో మాట్లాడారు. 'అమెరికాకు భారత్​ సన్నిహిత భాగస్వామ్యమం. అయినప్పటికీ, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌పై చర్యలలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసినందుకు ట్రంప్ భారత్‌పై అదనపు సుంకాలు విధించారు. అదే సమయంలో, ట్రంప్ యూరప్ దేశాలను కూడా రష్యా చమురు, వాయువు దిగుమతులు ఆపాలని కోరారు. అలాగే ఉక్రెయిన్ భవిష్యత్తు భద్రతా హామీల కోసం పెద్ద మొత్తంలో కృషి చేశారు' అని మార్కో రూబియో తెలిపారు.

కాగా, ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం సందర్భంగా మార్కో రూబియో, భారత్ విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్ భేటీ అయ్యారు. ఇరు దేశాల మధ్య కీలక అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిగాయి. వాణిజ్యం, రక్షణ, ఔషధాలు వంటి కీలకమైన అంశాలపై మేము ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపినట్లు మార్కో రూబియో తెలిపారు. ఇక రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మండిపడ్డారు. దీంతో భారత దిగుమతులపై పెద్దఎత్తున సుంకాలు విధించారు. ఈ సుంకాల విధింపు నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం ఇరుదేశాల ప్రతినిధులు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో జైశంకర్‌, రూబియోలు సమావేశం కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

MARCO RUBIO ON INDIAMARCO RUBIO ON INDIA TARIFFSRUBIO ON INDIA PAKISTAN WARUS ON INDIAMARCO RUBIO ON INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.