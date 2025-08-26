Trump On Indo Pak War : భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య సైనిక ఘర్షణ ముగిసి మూడు నెలలు కావొస్తున్నా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాటల్లో ధోరణి మాత్రం మారడం లేదు. తానే యుద్ధాన్ని ఆపానని ఇప్పటికి 40 సార్లుకుపైగా చెప్పారు. ఇప్పటికీ అదే పునరావృతం చేస్తున్నారు. తాజాగా మరోసారి భారత్, పాక్ యుద్ధ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. దాన్ని ఆపడానికి వాణిజ్య ఒత్తిడిని ఉపయోగించానని చెప్పారు.
అదే సమయంలో రెండు దేశాల మధ్య ఘర్షణలో ఏడు జెట్లు కూలిపోయాయని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. కొద్దిరోజుల ముందు ఐదు అని చెప్పిన ట్రంప్, ఇప్పుడు దాన్ని ఏడుకు పెంచారు. ఈ మేరకు వైట్ హౌస్ వద్ద విలేకరులతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఇప్పటి వరకు ఏడు యుద్ధాలను ఆపానని పునరాద్ఘటించారు. శాంతి దూత తానేనని మరోసారి పరోక్షంగా చెప్పుకున్నారు.
అలా చెప్పగానే యుద్ధాలు ఆగిపోయాయి!
"నా దగ్గర సుంకాలు, వాణిజ్యం అనే అస్త్రాలు ఉన్నాయి. అందుకే నేను ఇలా చెప్పాను- 'మీరు పోరాడటానికి వెళ్లి అందరినీ చంపాలనుకుంటే, అది సరే, కానీ మీరు మాతో వ్యాపారం చేసినప్పుడు నేను మీ నుంచి వచ్చే ప్రతి వస్తువుకు 100% సుంకం వసూలు చేయబోతున్నాను' అని చెప్పాను. అప్పుడు యుద్ధాలను అంతా ఆపేశారు" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
"నేను యుద్ధాలన్నింటినీ ఆపాను. భారత్, పాకిస్తాన్ యుద్ధం అణు యుద్ధంగా మారబోయే స్థితికి వచ్చింది. అప్పటికే 7 జెట్లను కూల్చివేశారు. నేను 'మీరు వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా? మీరు పోరాడుతూనే ఉంటే మేం మీతో ఎటువంటి వ్యాపారం చేయం. దాన్ని పరిష్కరించడానికి మీకు 24 గంటలు సమయం ఉంది' అని చెప్పారు వారు, 'సరే, ఇక యుద్ధం ఆపేస్తున్నాం' అని అన్నారు" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
అయితే జూలైలో ఐదు ఫైటర్ జెట్లను కాల్చివేసినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఏ వైపు విమానాలను కూల్చివేశారో లేదా జెట్లు ఏమిటో ఆయన పేర్కొనలేదు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారతదేశం కనీసం ఐదు పాకిస్థాన్ యుద్ధ విమానాలను, ఒక పెద్ద నిఘా విమానాన్ని కూల్చివేసిందని ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ ఇటీవల ధ్రువీకరించాగా, కొన్ని వారాల తర్వాత ట్రంప్ ఇప్పుడు 7 జెట్లు అని అన్నారు.
100 మందికిగా హతం!
ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ను ప్రారంభించింది. భారత సాయుధ దళాలు పాకిస్థాన్తోపాటు పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. వివిధ స్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. దీని ఫలితంగా 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు మరణించారు.
అయితే మే 10న, వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించి సుదీర్ఘమైన చర్చల తర్వాత భారత్, పాక్ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. కానీ కాల్పుల విరమణపై సైన్యాల డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMOలు) ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాతే ఒప్పందం కుదిరిందని భారత్ చెబుతోంది. ఏ దేశ నాయకుడు కూడా ఆపరేషన్ సిందూర్ను ఆపమని అడగలేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంటులో తెలిపారు. మూడో పక్షం జోక్యం లేదని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ స్పష్టంగా చెప్పారు. కానీ ట్రంప్ పాత పాటే పాడుతున్నారు.