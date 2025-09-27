ETV Bharat / international

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో వెనక్కి తగ్గారా? ఐరోపా దేశాలను అందుకే ముందుపెడుతున్నారా?

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్‌- ఉక్రెయిన్‌ శాంతి ప్రయత్నాలను విరమించుకునే అవకాశం- ఐరోపా దేశాలు ముందుకు రావాలని పిలుపు- ఉక్రెయిన్‌ గెలుపు సమయం, ఓర్పు, ఐరోపా ఆర్థిక సాయంపైనే ఆధారపడిందన్న ట్రంప్‌

donald trump
donald trump (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 5:21 PM IST

Trump On Russia Ukraine War: రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. ఉక్రెయిన్‌ శాంతి ప్రయత్నాలను ట్రంప్‌ విరమించుకునే అవకాశం ఉంది. రష్యా దురాక్రమణను ఎదుర్కొనేందుకు ఐరోపా దేశాలు ముందుకు రావాలని ట్రంప్‌ పిలుపునిచ్చినట్లు సమాచారం. యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌ విజయం సమయం, ఓర్పు, ఐరోపా ముఖ్యంగా నాటో అందించే ఆర్థిక సాయంపైనే ఆధారపడిందని ట్రంప్‌ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

నాటోకు ఆయుధాలు సరఫరా చేయడం ఒక్కటే అమెరికా కర్తవ్యమని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాటితో నాటో తనకు కావాల్సింది చేసుకొవచ్చని చెప్పారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్‌ సోషల్‌లో అందరికీ శుభాకాంక్షలు అంటూ ట్రంప్‌ పోస్టు చేశారు. ఇది ఉక్రెయిన్‌ శాంతి ప్రయత్నాల నుంచి ట్రంప్‌ తప్పుకుంటున్నారనడానికి స్పష్టమైన సంకేతమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అంతేకాదు రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో ప్రత్యేక ఒప్పందాన్ని కూడా ట్రంప్‌ వదులుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం విషయంపై అస్పష్టమైన వైఖరి!
ట్రంప్‌ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు మరింత అస్థిర వాతావరణంలో ఉన్న ఐరోపా ఖండానికి భద్రత, స్థిరత్వాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఈయూ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ కూటమికి ఉంటుంది. అయితే ఈ కూటమిలోనూ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ముందుగా ఐరోపా నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ కూటమి ఒక స్థిరమైన సంస్థ కాదు. అందులో నాటో, ఈయూ దేశాలతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌, జపాన్‌, దక్షిణ కొరియాలు సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయి. ఇందులో అమెరికా భాగస్వామిగా లేదు. యురోపియన్, నాటో నాయకులు కూటమిలో అన్ని సభ్య దేశాల తరఫున మాట్లాడుతున్నారా లేదా అన్నది స్పష్టత లేదు. ఉదాహరణకు హంగేరీ, స్లోవేకియా వంటి దేశాలు రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం విషయంపై అస్పష్టమైన వైఖరిని తీసుకున్నాయి.

ఇటీవల నాటో దేశాల గగనతలంలో రష్యా డ్రోన్లు చక్కర్లు కొట్టడం కలకలం రేపింది. డెన్మార్క్‌ గగనతలంలో కనిపించిన రెండు అనుమానాస్పద రష్యా డ్రోన్లను ఆ దేశం కూల్చివేసింది. పుతిన్‌ నిరంతర రెచ్చగొట్టే చర్యలు ఉక్రెయిన్‌ మిత్రదేశాలకు సవాల్‌గా మారింది. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారంగా ఉక్రెయిన్‌ సహా కూటమిలో దేశాలు వేగవంతమైన రక్షణ, పారిశ్రామిక సహకారం అందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఆ దేశాలు తక్షణమే తమ రక్షణ వ్యవస్థలను అప్‌గ్రేడ్‌ చేసుకోవాలి!
ఇది కాలక్రమేణా సైనిక సామగ్రిని అవసరమైన స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయడానికి స్వదేశీ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. కూటమి దేశాలు తక్షణమే తమ రక్షణ వ్యవస్థలను అప్‌గ్రేడ్‌ చేసుకోవాలి. అమెరికాతో కూడా సమన్వయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తమ రక్షణ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుస్తూనే ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని కొనసాగించడానికి మద్దతివ్వాలి. ఐరోపా దేశాలు తమ ఆర్థిక వనరులను పెంచుకోవడంతో పాటు సైనిక బలాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

