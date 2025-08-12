US Terror Tag For Baloch Group : అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు పాకిస్థాన్కు గుడ్డిగా వంతపాడుతోంది. పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్ ఆగస్టు 10న అమెరికాకు చేరుకోగా, ఆ మరుసటి రోజే (ఆగస్టు 11న) ట్రంప్ ప్రభుత్వ కీలక ప్రకటన చేసింది. పాక్లోని వేర్పాటువాద సంస్థ బెలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (బీఎల్ఏ - BLA), దాని అనుబంధ విభాగం మజీద్ బ్రిగేడ్లను విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థలుగా ప్రకటించింది. పాకిస్థాన్కు చెందిన లష్కరే తైబా ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థ 'ది రెజిస్టెన్స్ ఫ్రంట్' (టీఆర్ఎఫ్ - TRF) ఉగ్రమూకలే జమ్మూకశ్మీరులోని పహల్గాంలో ఉగ్రదాడికి పాల్పడ్డారని తేలింది. దీంతో జులై నెలలో టీఆర్ఎఫ్ను విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలో అమెరికా చేర్చింది. ఫలితంగా పాక్పై ఉన్న ఉగ్రవాద ముద్ర మరింత బలపడింది. ఈసారి అమెరికా పర్యటనలో దీన్ని చెరిపి వేసుకునే ప్రయత్నాన్ని ఆసిమ్ మునీర్ చేశారు. ఇందులో భాగంగానే బెలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీకి చెందిన మజీద్ బ్రిగేడ్ను ఇప్పుడు విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలో చేర్పించారు. తద్వారా తమది కూడా ఉగ్రవాద బాధిత దేశమే అని ప్రపంచాన్ని నమ్మించేందుకు పాక్ యత్నిస్తోంది.
అమెరికా నిర్ణయంతో బీఎల్ఏపై ప్రభావమెంత?
బీఎల్ఏ, మజీద్ బ్రిగేడ్పై అమెరికా తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం తమకు అనుకూలిస్తుందని పాక్ భావిస్తోంది. వాటిపై తీవ్రమైన సైనిక చర్యలను చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందని అనుకుంటోంది. గతంలోనూ ఈవిధమైన చాలా ఆపరేషన్లను పాక్ సైన్యం చేపట్టినప్పటికీ, బీఎల్ఏ, మజీద్ బ్రిగేడ్ వేర్పాటువాద కార్యకలాపాలు పెద్దగా ప్రభావితం కాలేదు. ఆ తీవ్రవాద సంస్థల రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ, దాడుల ప్లానింగ్ చాపకింద నీరులా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ ఏడాది మార్చిలో క్వెట్టాలో పెషావర్ వైపు వెళ్తున్న జాఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ను మజీద్ బ్రిగేడ్ వేర్పాటువాదులు హైజాక్ చేశారు. ఈ ఘటనలో 31 మంది ప్రయాణికులు, పెద్ద సంఖ్యలో సైనికులు చనిపోయారనే వార్తలు వచ్చాయి. 2024 సంవత్సరంలో కరాచీ ఎయిర్పోర్టు, గ్వాదర్ పోర్ట్ అథారిటీ కాంప్లెక్స్లపై మజీద్ బ్రిగేడ్ ఉగ్రవాదులు ఆత్మాహుతి దాడులు చేశారు. ఈ దాడుల ప్రాతిపదికనే బీఎల్ఏకు చెందిన మజీద్ బ్రిగేడ్ను విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థగా ధ్రువీకరించామని అమెరికా అంటోంది.
మునీర్తో అంటకాగడానికే ట్రంప్ ప్రాధాన్యత
"పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ సూట్లో ఉన్న ఒసామా బిన్ లాడెన్" అని అమెరికా రక్షణ విభాగం పెంటగాన్ మాజీ ఉన్నతాధికారి మైఖేల్ రూబిన్ గతంలో హెచ్చరించారు. అయినా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పట్టించుకోవడం లేదు. జూన్ 18న ఏకంగా వైట్హౌస్ వేదికగా మునీర్తో కలిసి ఆయన లంచ్ చేశారు. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, ఉగ్రవాదంపై పోరాటంలో పాక్ తమకు నమ్మదగిన దేశమని ఆ సమయంలో ట్రంప్ కితాబిచ్చారు. రెండు నెలలైనా గడవక ముందే ఇప్పుడు మళ్లీ అమెరికాలో మునీర్ పర్యటిస్తున్నారు. అమెరికా గడ్డపై నుంచే భారత్కు న్యూక్లియర్ హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. దీనిపై అమెరికా స్పందించడం లేదు. కనీసం మునీర్ వ్యాఖ్యలను ఖండించడం లేదు. ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని టాంపా నగరంలో పాక్ జాతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. "మాది అణ్వస్త్ర దేశం. మేం మునిగిపోతున్నామని భావిస్తే, సగం ప్రపంచాన్ని మాతో పాటు తీసుకొని మునిగిపోతాం" అని ఆసిమ్ మునీర్ హెచ్చరించారు. పాక్కు సింధూ నదీజలాలను భారత్ ఆపుతుండటాన్ని ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మూడో దేశం(అమెరికా) వేదికగా పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది.
భారత్పై బీఎల్ఏ వైఖరి ఇదీ!
ఈ ఏడాది మే 7 నుంచి 10 వరకు పాక్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలు లక్ష్యంగా భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ సిందూర్'ను చేపట్టింది. ఆ సమయంలో బెలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (బీఎల్ఏ) నేత మీర్ యార్ బెలూచ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. పాక్లో బెలూచిస్తాన్ భాగం కాదని, తమది స్వతంత్ర ప్రాంతమని ఆయన వెల్లడించారు. బెలూచిస్తాన్లో పాక్ సైన్యం అరాచకాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. తమ ప్రాంతంలో పాక్ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతున్న తీరును అంతర్జాతీయ సమాజానికి చెప్పాలని భారత్కు మీర్ యార్ బెలూచ్ విన్నవించారు. బెలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాద ఉద్యమానికి నైతికంగా, దౌత్యపరంగా మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.
ఏమిటీ బీఎల్ఏ? ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు?
బెలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాద ఉద్యమం 1973 సంవత్సరం నుంచే జరుగుతోంది. రష్యా గూఢచార సంస్థ కేజీబీకి చెందిన మాజీ ఏజెంట్లు మిషా, సషా కలిసి బెలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాద ఉద్యమానికి పునాదులు వేశారని అంటారు. 1989లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి సోవియట్ యూనియన్ సైన్యం వైదొలగింది. నాటి నుంచి ఈ ఉద్యమానికి కేజీబీ నుంచి నిధుల సప్లై ఆగిపోయిందని సమాచారం. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 2000 సంవత్సరంలో బీఎల్ఏ ఏర్పాటైంది. బెలూచ్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (BSO)ను ఆధారంగా చేసుకొని బీఎల్ఏను విస్తరించారు. 1947లో పాకిస్థాన్ ఆవిర్భవించినప్పటి నుంచి దాదాపు ఐదుసార్లు బెలూచిస్తాన్లో వేర్పాటువాదులు తిరుగుబాటు చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ నుంచి బెలూచ్ వేర్పాటువాదులకు ఆయుధాలు అందుతుంటాయని అంటారు. బలవంతపు వసూళ్లు, స్మగ్లింగ్, డ్రగ్స్ సప్లై వంటి వాటి ద్వారా బీఎల్ఏ నిధులను సమకూర్చుకుంటుందని సమాచారం. 2006లో మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ పర్వేజ్ ముషరఫ్ సైనిక పాలన సమయంలో బెలూచ్ జాతీయవాద నేత నవాబ్ అక్బర్ బుగ్తీ హత్య జరిగింది. నాటి నుంచి బీఎల్ఏ వేర్పాటువాద ఉద్యమం తీవ్రత మరింత పెరిగింది.
బీఎల్ఏ డిమాండ్లు ఏమిటి?
ఇరాన్ - పాక్ బార్డర్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - పాక్ బార్డర్లలో బెలూచిస్తాన్ విస్తరించి ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 1.50 కోట్ల జనాభా ఉంది. ఎన్నో విలువైన ఖనిజ వనరులకు బెలూచిస్తాన్ నిలయం. ఇక్కడి చాలా జిల్లాల్లో ఎడారే ఉంది. బెలూచిస్తాన్లోని ఛాఘీ జిల్లా రెకో డిక్, సైన్ డాక్ ఏరియాల్లో బంగారం, కాపర్, ఇనుప ఖనిజం, లెడ్, జింక్, బొగ్గు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ వనరులను పాక్ సర్కారు దోపిడీ చేస్తోందని బీఎల్ఏ ఆరోపిస్తోంది. ఆ సహజ వనరులపై హక్కు బెలూచిస్తాన్ ప్రజలకే దక్కాలని వాదిస్తోంది. తమకు పాకిస్థాన్ నుంచి స్వాతంత్య్రం కావాలని బీఎల్ఏ డిమాండ్ చేస్తోంది.
