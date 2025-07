ETV Bharat / international

ఆగని ట్రంప్ సుంకాల మోత- జపాన్, దక్షిణ కొరియాపై 25శాతం టారిఫ్​- అమెరికా మార్కెట్ల డౌన్ - TRUMP TARIFFS ON JAPAN

Trump Tariffs on Japan : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ప్రపంచ దేశాలపై సుంకాల మోత మోగిస్తూనే ఉన్నాడు. తాజాగా జపాన్‌, దక్షిణ కొరియాపై 25 శాతం సుంకాలు విధిస్తూ ట్రంప్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ టారిఫ్​లు ఆగస్టు 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు రెండు దేశాలకు ట్రంప్ లేఖలు రాశారు. కాగా ట్రంప్‌ సుంకాల ప్రభావంతో అమెరికా స్టాక్‌ మార్కెట్లు పతనమయ్యాయి. ఆ దేశ సూచీ డోజోన్స్‌ 450 పాయింట్లకు పైగా నష్టపోయింది. ఆటోమోటివ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ పైనా సుంకాలు వేస్తామని వార్నింగ్

జపాన్, దక్షిణ కొరియాలను పరస్పర సుంకాల పెంపుదలకు వ్యతిరేకంగా ట్రంప్ లేఖలో హెచ్చరించారు. ఆటోమోటివ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే అదనపు దిగుమతి సుంకాలను విధిస్తామని బెదిరించారు. "ఏ కారణంతోనైనా మీరు మీ సుంకాలను పెంచాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీరు పెంచి సంఖ్యకు మేము 25శాతం జతచేస్తాం." అని జపాన్ ప్రధాన మంత్రి షిగెరు ఇషిబా, దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే-మ్యుంగ్‌లకు రాసిన లేఖలలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే, జపాన్, దక్షిణ కొరియా రెండూ తమ వాణిజ్య విధానాలను సవరించుకుంటే ఈ సుంకాలను తగ్గించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ట్రంప్ చెప్పారు. అంతకుముందే, ప్రపంచదేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాల అంశం పైనా ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుంకాలు, వాణిజ్య నిబంధనలకు సంబంధించి సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ( అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) పలు దేశాలకు అధికారిక లేఖలు పంపించనున్నట్లు వెల్లడించారు. కొత్త టారిఫ్​లు, అమలు తేదీని అందులో స్పష్టంగా పేర్కొన్నట్లు ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్​లో రాసుకొచ్చారు.

