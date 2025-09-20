భారతీయ ఇంజినీర్లకు ట్రంప్ భారీ షాక్- H-1B వీసా ఫీజు రూ.88లక్షలకు పెంపు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక నిర్ణయం- ఇకపై H-1B వీసా అప్లికేషన్ ఫీజు లక్ష డాలర్లు (దాదాపు ₹88 లక్షలు) వసూలు చేయనున్నట్లు ప్రకటన
Published : September 20, 2025 at 6:54 AM IST
US H1B Visa Fee Hike: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. H-1B వీసా కోసం కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చారు. ఇకపై H-1B వీసా అప్లికేషన్ ఫీజు 100,000 డాలర్లు (దాదాపు ₹88 లక్షలు) వసూలు చేయాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకు ఈ ఫీజు కేవలం రూ.1లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్య ఉండేది. ఈ మేరకు వాషింగ్టన్ డీసీ వైట్ హౌస్లోని ఓవల్ ఆఫీస్లో శనివారం ఆయన ఈ ఆర్డర్స్పై సంతకం చేశారు. ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం లక్షలాది మంది విదేశీ నిపుణులను, ముఖ్యంగా అమెరికా H-1B వీసాపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన భారతీయ ఐటీ, టెక్నాలజీ రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
H-1B వీసా 1990లో ప్రారంభమైంది. అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి దీనిని ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, కాలక్రమేణా కంపెనీలు దీనిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని ట్రంప్ సహా ఆయన ప్రభుత్వంలోని పలువులు అంటున్నారు.
ఈ నిర్ణయంతో H-1B వీసా ప్రోగ్రామ్ దుర్వినియోగాన్ని ఆపడంతో పాటు ఇకపై అమెరికా కంపెనీలు అత్యున్నత నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ ఉద్యోగులను మాత్రమే నియమించుకుంటాయని ట్రంప్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ చర్య అమెరికా ఉద్యోగాలను కాపాడడమే కాకుండా కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని నమ్ముతోంది. ట్రంప్ సంతకం చేసిన ఉత్తర్వుల్లోని నిర్ణయాలపై వైట్హౌస్ స్టాఫ్ సెక్రటరీ విల్ షార్ఫ్ వెల్లడించారు. H-1B వ్యవస్థలో జరుగుతున్న దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికే ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
"H-1B వీసా వ్యవస్థ అత్యధికంగా దుర్వినియోగం అవుతున్న వలస విధానాల్లో ఒకటి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఉద్దేశం అమెరికన్లు పని చేయలేని రంగాల్లో అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీయులను మాత్రమే తీసుకురావడం. ఇప్పుడు కంపెనీలు ఒకరిని స్పాన్సర్ చేయాలంటే 100,000 డాలర్లు చెల్లించాలి. దీంతో వారు తీసుకురాబోయే వ్యక్తులు నిజంగానే అత్యున్నత ప్రతిభావంతులు అయి ఉండాలి. వారిని అమెరికన్ ఉద్యోగులతో భర్తీ చేయలేనివారిగా నిరూపించాలి."
-- వైట్ హౌస్ స్టాఫ్ సెక్రటరీ విల్ షార్ఫ్
అమెరికా వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్ కూడా H-1B వ్యవస్థపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'ఇకపై పెద్ద టెక్ కంపెనీలు చౌకగా విదేశీయులకు శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేరు. ముందుగా వారు ప్రభుత్వానికి 100,000 డాలర్లు చెల్లించాలి, తర్వాత ఉద్యోగికి జీతం ఇవ్వాలి. ఇది ఆర్థికపరంగా లాభదాయకం కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి పట్టభద్రులైన యువతకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. విదేశీయులను తీసుకురావడం ఆపాలి. ఇదే మా పాలసీ' అని లుట్నిక్ పేర్కొన్నారు.
భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం
2015 నుంచి మంజూరైన H-1B వీసాలలో 70శాతం కంటే ఎక్కువ భారతీయులకే దక్కుతున్నాయి. ఈ ఫీజు పెంపు నేరుగా భారతీయ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్పై ప్రభావం చూపనుంది. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, విప్రో, కాగ్నిజెంట్, హెచ్సీఎల్ వంటి కంపెనీలు ప్రతి సంవత్సరం వేలాది ఉద్యోగులను అమెరికాకు పంపుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కో ఉద్యోగి కోసం దాదాపు కోటి రూపాయలు ఖర్చు చేయడం ఆర్థికపరంగా భారంగా మారనుంది.
ఫలితంగా, భారతీయ ఇంజినీర్లకు అమెరికా అవకాశాలు తగ్గే అవకాశముంది. బదులుగా యూరప్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, మధ్యప్రాచ్య దేశాల వైపు ఈ టాలెంట్ వెళ్ళే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు.
పరిశ్రమలకు భారీ దెబ్బ
H-1B వీసాపై ఎక్కువగా ఆధారపడే ఐటీ, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, ఇతర రంగాలు ఈ కొత్త నిర్ణయంతో తీవ్రంగా ప్రభావితం కానున్నాయి. అమెరికా టెక్ కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున విదేశీ ప్రతిభను వినియోగించుకుంటున్నాయి. ఈ పెంపు కారణంగా వారి వ్యయాలు పెరిగి, నియామకాల్లో పెద్ద మార్పులు జరగవచ్చు.
ఫీజు చెల్లించేది కంపెనీలే
నిజానికి, H-1B వీసాను ఒక వ్యక్తి స్వయంగా పొందలేరు. ఈ వీసా పొందాలంటే ఒక అమెరికన్ కంపెనీ అవసరం. ఆ కంపెనీ అమెరికా ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు పంపి, తమకు ఉద్యోగి అవసరమని చెబుతుంది. కంపెనీయే అన్ని పత్రాలను పూరించి, ప్రభుత్వానికి ఫీజు చెల్లిస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈ ఫీజు చాలా తక్కువగా రూ.6లక్షల లోపే ఉండేది. అందుకే అనేక పెద్ద ఐటీ కంపెనీలు, కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు వేలాది దరఖాస్తులను సమర్పించేవి. దీనివల్ల అమెరికాలోని ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగాలు విదేశీ ఇంజినీర్లతో నిండిపోయాయి.
ట్రంప్ ఇప్పుడు ప్రతి దరఖాస్తుకు కంపెనీలు 100,000 డాలర్లు (దాదాపు రూ.88 లక్షలు) చెల్లించాలని నిర్ణయించారు. ఇది చాలా పెద్ద మొత్తం. కాబట్టి ఇప్పుడు కంపెనీలు అత్యవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి మాత్రమే హెచ్ 1బీ విసాను ఆఫర్ చేస్తాయి. దీనివల్ల చిన్న వ్యాపారాలు, స్టార్టప్లు ఇంత డబ్బు ఖర్చు చేయలేవు, విదేశీ ఉద్యోగులకు స్పాన్సర్ చేయడం తగ్గిస్తాయి.
