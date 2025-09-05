Trump Putin Talks : రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో త్వరలోనే మరోసారి మాట్లాడుతానని తెలిపారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. గురువారం అమెరికాలోని టెక్ దిగ్గజ సంస్థల అధిపతులు, సీఈవోలకు అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విందు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే రష్యా అధ్యక్షుడితో మాట్లాడుతారా అని మీడియా ప్రశ్నించింది. దీనిపై స్పందించిన ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో మాట్లాడిన తర్వాత పుతిన్తో చర్చిస్తాని తెలిపారు.
శ్వేతసౌధంలో అమెరికా మొదటి మహిళ మెలానియా ట్రంప్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఏఐ ఈవెంట్ తర్వాత ఈ విందు జరిగింది. ఈ విందు భేటీకి టిమ్కుక్, సుందర్పిచాయ్, జుకర్బర్గ్, సత్య నాదెళ్ల తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికాలో ఎవరెవరు ఎంతెంత పెట్టుబడుల పెడతారని ట్రంప్ వారిని సూటిగా అడిగారు. ఇన్నాళ్లూ మీరు ఇతర దేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టింది చాలు. ఇక స్వదేశానికి తిరిగిరండి. ఎంత పెట్టుబడి పెడతారు? అది చాలా పెద్ద మొత్తమే అయి ఉంటుందని నాకు తెలుసు అని యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ను ట్రంప్ అడిగారు. దీనికి బదులిస్తూ అమెరికాలో 600 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు యాపిల్ సీఈవో టిమ్కుక్ తెలిపారు. జుకర్బర్గ్ 600 బిలియన్ డాలర్లు, సుందర్ పిచాయ్ 250 బిలియన్ డాలర్లు, ఏటా 80బిలియన్ డాలర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో సత్యనాదెళ్ల తెలిపారు. టెక్ దిగ్గజాల నుంచి భారీ స్పందన లభించటంతో ఉబ్బితబ్బిబైన ట్రంప్, ఇంత పెద్ద మొత్తంతో అనేక ఉద్యోగాలు సృష్టించవచ్చని వారిని మెచ్చుకున్నారు.
మస్క్కు షాక్- ప్రత్యర్థికి పిలుపు
మరోవైపు వైట్హౌజ్లో జరిగిన ఈ విందుకు టెస్లా అధినేత, అపర కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్కు ఆహ్వానం అందలేదు. అధ్యక్ష ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత కొంతకాలం పాటు ట్రంప్ వెంటే మస్క్ కన్పించారు. అనంతరం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదట్లో ఆయన డోజ్ శాఖ బాధ్యతలను కూడా నిర్వర్తించారు. అయితే, ఆ తర్వాత వీరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో బహిరంగంగానే పరస్పర విమర్శించారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా టెస్లా అధినేతను అధ్యక్షుడు ఆహ్వానించలేదు. అయితే, మస్క్ స్థానంలో ఆయన ప్రత్యర్థి, ఓపెన్ఏఐ సీఈవో శామ్ ఆల్ట్మన్కు ఆతిథ్యమివ్వడం చర్చనీయాంశమైంది.
జుకర్బర్గ్తో జోక్
ఈ విందులో మెటా అధినేత జుకర్బర్గ్-ట్రంప్ మధ్య సరదా సంభాషణ జరిగింది. ఈ డిన్నర్కు వస్తుండగా ఓ విలేకరి మెటా అధినేతను ప్రశ్న అడిగారు. బ్రిటన్లో భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛకు సంబంధించి మీరు ఆందోళన చెందుతున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. అయితే, దీనికి సమాధానం చెప్పేందుకు జుకర్బర్గ్ నిరాకరించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ట్రంప్ 'మీ రాజకీయ కెరీర్కు ఇదే ఆరంభం' అని తెలిపారు. అందుకు వెంటనే స్పందించిన జుకర్బర్గ్ 'కాదు కాదు' అని అనడంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వులు చిందించారు. వాస్తవానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని తొలుత నూతనంగా నిర్మించిన రోజ్ గార్డెన్లో చేయాలని భావించారు. అయితే, వర్షం పడే అవకాశాలు ఉండడం వల్ల వైట్హౌజ్ స్టేట్ డైనింగ్ రూమ్లో ఏర్పాటు చేశారు.
