'బైడెనే తీసుకొచ్చాడు- ఫస్ట్ డిగ్రీ అభియోగాలు మోపి దర్యాప్తు!'- భారతీయుడి హత్యపై ట్రంప్
డాలస్లో భారతీయుడి హత్యపై ట్రంప్ స్పందన
Published : September 15, 2025 at 11:14 AM IST
Trump On Indian Murder : డాలస్లో భారతీయుడు చంద్ర నాగమల్లయ్యను క్యూబా వలసదారుడు హత్య చేయడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. నిందితుడిపై ఫస్ట్ డిగ్రీ కింద అభియోగాలు నమోదు చేసి విచారణ చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు. అమెరికాను మళ్లీ సురక్షితం చేయడమే తమ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
భయంకరమైన నేరస్థుడు!
"డాలస్లో చంద్ర నాగమల్లయ్య హత్య గురించి తెలిసింది. సంచలన విషయాలు నా దృష్టికి వచ్చాయి. నిందితుడు అక్రమ విదేశీయుడు. మంచి వ్యక్తిగా పేరున్న మల్లయ్య తన భార్య, కొడుకు ముందు దారుణంగా తల నరికి చంపాడు. అలాంటి వాళ్లు మన దేశంలో ఉండకూడదు. నిందితుడు గతంలో పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు, తప్పుడు జైలు శిక్ష వంటి భయంకరమైన నేరాలకు గాను అరెస్టయ్యాడు" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
బైడెన్ తీసుకొచ్చారు!
"అలాంటి వ్యక్తిని బైడెన్ మా గడ్డ మీదకు తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే క్యూబా ఇలాంటి దుష్టులను తమ దేశంలో ఉంచుకోవాలనుకోలేదు. అక్రమ వలసదారులపై ఇక సున్నితంగా వ్యవహరించబోను. హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కార్యదర్శి క్రిస్టి నోయెమ్, అటార్నీ జనరల్ పామ్ బోండి, బోర్డర్ జార్ టామ్ హోమన్, నా పరిపాలనలోని అనేక మంది ఇతరులు అమెరికాను తిరిగి సురక్షితంగా ఉంచడంలో అద్భుతమైన పని చేస్తున్నారు" అని చెప్పారు.
I am aware of the terrible reports regarding the murder of Chandra Nagamallaiah, a well respected person in Dallas, Texas, who was brutally beheaded, in front of his wife and son, by an ILLEGAL ALIEN from Cuba who should have never been in our Country. This individual was…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2025
ఫస్ట్ డిగ్రీలో హత్య అభియోగం మోపి!
"అదుపులో ఉన్న నేరస్థుడిని చట్టం ప్రకారం పూర్తి స్థాయిలో విచారిస్తారు. అతడిపై ఫస్ట్ డిగ్రీలో హత్య అభియోగం మోపి విచారణ చేపడతాం" అని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ట్రంప్ వ్యాఖ్యల తర్వాత అమెరికా ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనల అమలుపై చర్చలను మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే అక్రమ వలసదారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని ట్రంప్ పలుమార్లు ప్రకటించారు.
తల నరికి మరీ దానికి చెత్తబుట్టలో వేయడంతో!
స్థానికులతోపాటు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 10న ఓ హోటల్లో నాగమల్లయ్య హత్యకు గురయ్యారు. బాధితుడి భార్య, కొడుకు కళ్ల ముందే చనిపోయారు. క్యూబాకు చెందిన యోర్డానిస్ కోబోస్ మార్టినెజ్ ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. వెంటనే పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేశారు. నాగమల్లయ్య తల నరికి మరీ దానికి చెత్తబుట్టలో వేయడంతో ఈ కేసు సంచలనంగా మారింది.
నాగమల్లయ్య కుటుంబానికి మద్దతు
హత్యానేరం కింద కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఇప్పుడు డాలస్ కౌంటీ జైలులో ఉన్నాడు. చట్టవిరుద్ధంగా దేశంలో ఉన్న క్యూబా జాతీయుడిపై యుఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఐసీఈ) ఫెడరల్ డిటెన్షన్ విధించింది. హూస్టన్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ ఈ కేసును నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, నాగమల్లయ్య కుటుంబానికి మద్దతు అందిస్తున్నామని ఇప్పటికే తెలిపింది.
సాధ్యమైన అన్ని సహాయాలను అందిస్తున్నాం!
"డల్లాస్లోని తన కార్యాలయంలో దారుణంగా హత్యకు గురైన భారతీయ జాతీయుడు చంద్ర నాగమల్లయ్య విషాద మరణానికి హూస్టన్లోని కాన్సులేట్ జనరల్ సంతాపం తెలియజేస్తోంది" అని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. తాము బాధితుడు కుటుంబంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, సాధ్యమైన అన్ని సహాయాలను అందిస్తున్నామని పేర్కొంది.
