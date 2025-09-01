ETV Bharat / international

భారత్​ సుంకాలు తగ్గిస్తామని ఆఫర్ చేసింది- కానీ ఇప్పటికే బాగా​ ఆలస్యం అయ్యింది: డొనాల్డ్ ట్రంప్

భారత్‌ ఇప్పటికే ఆలస్యం చేసింది- సుంకాలపై ట్రంప్‌ వాదన

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025

Trump About Tariffs On India : భారత్​పై సుంకాల యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, మరోసారి తన అక్కసును వెల్లగక్కారు. భారత్ అమెరికా ఉత్పత్తులపై విధించే సుంకాలను సున్నాకు తగ్గిస్తామని చెప్పిందని, అయితే అది బాగా ఆలస్యమవుతోందని పేర్కొన్నారు. ఇండియా కొన్నేళ్ల క్రితమే అలా చేసి ఉండాల్సిందని వ్యాఖ్యానించారు. భారత్​లో వాణిజ్యం ఏకపక్ష విపత్తు అని వ్యాఖ్యానించారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌, రష్యా అధినేత పుతిన్‌తో ప్రధాని మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపిన తర్వాత, ట్రంప్‌ ఈ ప్రకటన చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

మరోవైపు భారత్‌పై విధించిన అదనపు, పెనాల్టీ (50శాతం) సుంకాల విషయంలో ట్రంప్‌ తనను తాను సమర్థించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. ఏ దేశంపై వేయనంత సుంకాలను భారత్‌ అమెరికాపై వేసిందని ట్రంప్ అన్నారు. అందుకే ఇండియన్​​ మార్కెట్లో, అమెరికా తన ఉత్పత్తులను విక్రయించలేకపోయిందని ఆరోపించారు. భారత్​ రష్యా నుంచి చమురు, సైనిక ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా కొంటోందని, కానీ అమెరికా నుంచి చాలా తక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తోందని విమర్శించారు. మరోవైపు అమెరికా యంత్రాంగం భారత్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇప్పటికే ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్‌ మరోసారి సుంకాలపై వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

