ETV Bharat / international

ఇజ్రాయెల్, నెతన్యాహును కాపాడేది అమెరికానే: అవినీతి విచారణను రద్దు చేయాలి ట్రంప్ డిమాండ్ - TRUMP ON ISRAELI PM TRIAL

US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ( Associated Press )