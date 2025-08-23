Next Us Ambassador To India: ఒకవైపు టారిఫ్లతో అమెరికా- భారత్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు, మరోవైపు చైనాకు ఇండియా మళ్లీ దగ్గరవడం, ఇంకోవైపు అగ్రరాజ్య బెదిరింపులను లెక్కచేయకుండా రష్యాతో మోదీ సర్కారు బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడం భౌగోళిక, రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారతదేశంలో తదుపరి అమెరికా రాయబారిగా తన వీర విధేయుడు సెర్జియో గోర్ను నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా వెల్లడించారు. అలాగే, అతను దక్షిణ, మధ్యాసియా వ్యవహారాల ప్రత్యేక దౌత్యవేత్తగా కూడా వ్యవహరించనున్నారు. ప్రస్తుతం గోర్ వైట్హౌస్ సిబ్బంది డైరెక్టర్గా ఉన్నారు.
"సెర్జియో గోర్ను భారతదేశానికి అమెరికా రాయబారిగా, అలాగే దక్షిణ, మధ్యాసియా వ్యవహారాల ప్రత్యేక దౌత్యవేత్తగా ప్రమోట్ చేస్తున్నానని ప్రకటించడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. సెర్జియో నా విశ్వసనీయ స్నేహితుడు. ఆయన నా ఎన్నికల ప్రచారాల్లో, పుస్తకాల ప్రచురణలో కీలక పాత్ర పోషించారు. భారత్ వంటి వ్యూహాత్మక ప్రాంతంలో నా దౌత్య అజెండాను నెరవేర్చగల అత్యంత విశ్వసనీయుడు ఆయనే. సెర్జియో అద్భుత రాయబారిగా నిలుస్తాడు. సెర్జియో రికార్డు సమయంలో 4,000 'అమెరికా ఫస్ట్' దేశభక్తులను ఫెడరల్ ప్రభుత్వంలోని ప్రతీ విభాగంలో నియమించారు" - డొనాల్డ్ ట్రంప్
గోర్ ట్రంప్ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడు. ఆయన డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్తో కలిసి విన్నింగ్ టీమ్ పబ్లిషింగ్ను స్థాపించారు. ట్రంప్ రాసిన రెండు పుస్తకాలను ప్రచురించారు. ట్రంప్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ట్రంప్ ఎన్నికల ప్రచారాలను మద్దతు ఇచ్చిన అతిపెద్ద సూపర్ ప్యాక్లో ఒకదాన్ని నిర్వహించారు.
సెర్జియో గోర్ను ఆనందం
తన నియామకంపై సెర్జియో గోర్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా ప్రజలకు సేవ చేయడం గర్వకారణమన్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్కి రాయబారిగా సేవ చేయడం నా జీవితంలో అతి పెద్ద గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, ట్రంప్ తనపై ఉంచిన "అపారమైన విశ్వాసం, నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సెర్జియో గోర్ను రాయబారిగా నియమించడానికి అమెరికా సెనేట్ ఆమోదం అవసరం ఉంటుంది. అప్పటి వరకు గోర్ గోర్ వైట్ హౌస్ సిబ్బంది డైరెక్టర్గా కొనసాగుతారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన విశ్వసనీయుడైన సెర్జియో గోర్ను భారత్ రాయబారిగా నియమించడం కేవలం వ్యక్తిగత బంధాన్ని ప్రతిబింబించడమే కాదు, ట్రంప్ తన రెండో దశ పాలనలో భారత్–అమెరికా సంబంధాలను మరింత కట్టిపడేయాలన్న ఉద్దేశాన్ని సూచిస్తోంది.
వృత్తిపరమైన అనుభవం కన్నా వ్యక్తిగత విశ్వాసానికే ప్రాధాన్యం
వాస్తవానికి గోర్ సంప్రదాయ దౌత్యవేత్త కాదు. ఆయన ప్రధానంగా ట్రంప్ కుటుంబాకి దగ్గరగా పనిచేసిన రాజకీయ, ప్రచార మేనేజర్. ఆయనకు అంతర్జాతీయ దౌత్య అనుభవం చాలా తక్కువ. అయినప్పటికీ ట్రంప్ అతన్ని నమ్మడం గమనార్హం. ఆసియాలో భారత్ ప్రస్తుతం అమెరికాకు అత్యంత కీలకమైన దేశంగా ఉంది. పెరుగుతున్న చైనా ప్రభావం, ఇండో–పసిఫిక్ భద్రతా వాతావరణం, రక్షణ–సాంకేతిక సహకారం లాంటి అంశాల విషయాల్లో గోర్కు దౌత్య అనుభవం తక్కువ. అయినా ఇక్కడ ఎలాంటి ఎలాంటి పరిణామం జరిగినా అది నేరుగా ట్రంప్కు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు.
