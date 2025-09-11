ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- హత్యకు గురైన చార్లీ కిర్క్కు అమెరికా అత్యున్నత పౌరు పురస్కారం
చార్లీ కిర్క్ హత్యపై స్పందించిన ట్రంప్
Published : September 11, 2025 at 10:31 PM IST
Trump on Charlie Kirk president Medal : అమెరికాలో హత్యకు గురైన కన్జర్వేటివ్ యాక్టివిస్ట్ చార్లీ కిర్క్కు ఆదేశ అత్యున్నత పురస్కారం ఇవ్వనున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. చార్లీ కిర్క్కు ప్రెసిడెంట్ మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ను త్వరలోనే ప్రదానం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. 9/11 దాడుల 24వ స్మారక కార్యక్రమంలో ట్రంప్ ఈ మేరకు పేర్కొన్నారు.
'చ్లారీ కిర్క్ను సత్కరించే ఈ కార్యక్రమం చాల ముఖ్యమైనది. ఒక విషయం మాత్రం హామీ ఇస్తున్నా. ఆ కార్యక్రమానికి భారీగా ప్రజలు హాజరవుతారు. చార్లీ ఈ తరం వాళ్లల్లో ఓ గొప్ప యోధుడు. స్వేచ్చ కోసం పోరాడారు. అమెరికాలోని లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తి. ఆయన భార్య ఎరికా, పిల్లలు అద్భుతమైన వ్యక్తులు. మా ప్రార్థనలు వారితోనే ఉన్నాయి. చార్లీని మనం ఎంతగానో మిస్ అవుతాం. చార్లీ మరణించినప్పటికీ ఆయన మాటలు ముఖ్యంగా యువతలో స్ఫూర్తినిస్తుంది. వారి హృదయాల్లో చిరస్థాయిలో నిలిచిపోతాయి' అని ట్రంప్ తెలిపారు.
" i am pleased to announce that i will soon be awarding charlie kirk, posthumously, the presidential medal of freedom." - president donald j. trump pic.twitter.com/RGdyImmNJZ— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025