ట్రంప్​ సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్​ హత్య- యూనివర్సిటీ అంతా హడల్​!

వర్సిటీలో చర్చ కార్యక్రమానికి హాజరైన చార్లీ కిర్క్- విద్యార్థి ప్రశ్నకు బదులిస్తున్నసమయంలో కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు

Conservative activist Charlie Kirk
Conservative activist Charlie Kirk (Photo: X/@charliekirk11)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 6:55 AM IST

1 Min Read
Trump Ally Charlie Kirk Passed Away : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ సన్నిహితుడు, కన్జర్వేటివ్​ యాక్టివిస్ట్​ చార్లీ కిర్క్​(31) దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఉటా వ్యాలీ యూనివర్సిటీ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతుండగా, ఓ దుండగుడు ఆయనపై కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో చార్లీ కిర్క్​కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఈ మేరకు కిర్క్​ చనిపోయినట్లు ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు. కాగా ఈ ఘటనతో కార్యక్రమంలో ఉన్నవారంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ​

