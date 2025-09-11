ట్రంప్ సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్ హత్య- యూనివర్సిటీ అంతా హడల్!
వర్సిటీలో చర్చ కార్యక్రమానికి హాజరైన చార్లీ కిర్క్- విద్యార్థి ప్రశ్నకు బదులిస్తున్నసమయంలో కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు
Published : September 11, 2025 at 6:55 AM IST
Trump Ally Charlie Kirk Passed Away : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సన్నిహితుడు, కన్జర్వేటివ్ యాక్టివిస్ట్ చార్లీ కిర్క్(31) దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఉటా వ్యాలీ యూనివర్సిటీ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతుండగా, ఓ దుండగుడు ఆయనపై కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో చార్లీ కిర్క్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఈ మేరకు కిర్క్ చనిపోయినట్లు ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు. కాగా ఈ ఘటనతో కార్యక్రమంలో ఉన్నవారంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు.
US President Donald Trump posts, " the great, and even legendary, charlie kirk, is dead. no one understood or had the heart of the youth in the united states of america better than charlie. he was loved and admired by all, especially me, and now, he is no longer with us. melania… pic.twitter.com/nrGUL5l1gq— ANI (@ANI) September 10, 2025