సుంకాలతోనే భారత్,​ పాక్​ ఘర్షణను ముగించా- యుద్ధాలను పరిష్కరించడంలో మంచి సామర్థ్యం ఉంది : ట్రంప్

ఎనిమిదో యుద్ధాన్ని పరిష్కరించినట్లు చెప్పిన డొనాల్డ్ ట్రంప్

Trump On India Pakistan
Trump On India Pakistan (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 7:31 AM IST

Trump On India Pakistan : భారత్​-పాకిస్థాన్​ యుద్ధాన్ని తానే ముగించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ పాత పాటే పాడారు. యుద్ధాలను పరిష్కరించడంలో తనకు మంచి సామర్థ్యం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఎనిమిదోవ యుద్ధాన్ని షరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. బందీల విడుల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్​కు విమానంలో బయలుదేరే ముందు రిపోర్టర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య జరుగతున్న ఘర్షణలపై కూడా స్పందించారు

'నేను కొన్ని యుద్ధాలను సుంకాల ఆధారంగానే పరిష్కరించా. ఉదాహరణకు, భారత్​, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధమే. వారి వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. మీరు యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలనుకుంటే మీపై 100 శాతం, 150 శాతం, 200 శాతం వంటి పెద్ద సుంకాలను విధిస్తున్నానని చెప్పా. ఆ యుద్ధాన్ని 24 గంటల్లో పరిష్కరించా. నా దగ్గర సుంకాలు లేకపోతే, మీరు ఆ యుద్ధాన్ని ఎప్పటికీ పరిష్కరించలేరు' అని ట్రంప్ తెలిపారు.

అప్గానిస్థాన్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఘర్షణలు గురించి ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. యుద్ధాలను పరిష్కరించడంలో తనకు మంచి సామర్థ్యం ఉన్నందున ఈ సమస్యను పరిష్కారిస్తానని సూచించారు. ఇక గాజా కాల్పుల విరమణను తాను పరిష్కరించిన ఎనిమిదో యుద్ధంగా ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ' ఇది నేను పరిష్కరించిన ఎనిమిదో యుద్ధం అవుతుంది. పాకిస్థాన్ అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య యుద్ధం గురించి విన్నా. నేను వచ్చే వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. నేను మరొకటి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను యుద్ధాలను పరిష్కరించడంలో మంచి సామర్థ్యం ఉంది. భారతదేశం, పాకిస్థాన్ గురించి ఆలోచించండి. సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న కొన్ని యుద్ధాల గురించి ఆలోచించండి. మనకు ఒకటి 31 సంవత్సరాలు, మరొకటి 32 సంవత్సరాలు, ఒకటి 37 సంవత్సరాలు, ప్రతి దేశంలో లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నేను వాటిలో ప్రతిదాన్ని చాలా వరకు ఒకే రోజులో పరిష్కరించా. ఇది చాలా బాగుంది' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.

ఇలా దేశాల మధ్య వివాదాలను పరిష్కరించడం చాలా గౌరవంగా ఉందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడినట్లు పేర్కొన్నారు. నోబెల్ కమిటీకి న్యాయం చెప్పాలంటే, 2024 కోసం ఎంపిక చేసిందని అన్నారు. కానీ 2025లో చాలా విషయాలు జరిగాయని తెలిపారు. అయితే అవి పూర్తయ్యాయని, గొప్పవి అందుకే మీరు మినహాయింపు ఇవ్వవచ్చని చెప్పే వారు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. కానీ వీటిని నోబెల్ కోసం చేయలేదని, ప్రాణాలు కాపాడం కోసం చేశానని చెప్పారు.

