'ఆ యుద్ధం ఆపడం ఈజీ అనుకున్నా- కానీ నా వల్ల కావడం లేదు'- ట్రంప్​ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

మొదటిసారి తన ఫెయిల్యూర్ను ఒప్పుకున్న ట్రంప్- రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపలేకపోవడంపై నిర్వేదం!
Published : September 6, 2025 at 3:07 PM IST
Trump Admits His Failure : ఎప్పుడూ తన మాటే వేదమని చెప్పే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటిసారి తన ఓటమిని అంగీకరించారు. రష్యా-'ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపడం చాలా సులువు అనుకున్నానని, కానీ అది అత్యంత క్లిష్టమైన ఘర్షణ' అని పేర్కొన్నారు. 'అధికారంలోకి వస్తే ఒక్క రోజులోనే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపేస్తా' అని అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సమయంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదే పదే చెప్పారు. కానీ ఆ హామీని నెరవేర్చలేకపోతున్నానని ట్రంప్ తాజాగా అంగీకరించారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ శ్వేతసౌధంలో అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యులకు ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 'ఇప్పటి వరకు తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7 అతిపెద్ద యుద్ధాలను ఆపానని చెప్పారు. అయితే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని మాత్రం ఆపలేకపోయానని తెలిపారు.
"గత 7 నెలల కాలంలో నేను చేసినంతగా మరెవరూ చేయలేదు. నేను ఏకంగా 7 అతిపెద్ద యుద్ధాలను ఆపాను. 31 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఓ ఘర్షణ ముగియడం అసాధ్యమని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ నేను కేవలం రెండు గంటల్లోనే దాన్ని ముగించాను. అంతేకాదు 35-37 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న సుదీర్ఘ యుద్ధాలను కూడా ఆపేశాను. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో నాకు ఉన్న స్నేహబంధం ఉంది. అందువల్ల మాస్కో-కీవ్ యుద్ధాన్ని ముగించడం చాలా సులువైన పని అని అనుకున్నాను. కానీ అది అంత సులువు కాదు. ఈ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపడం అత్యంత కష్టతరంగా మారింది"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించి, శాంతి ఒప్పందం కుదర్చడం కోసం డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవల అలాస్కా వేదికగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో భేటీ అయ్యారు. ఆ చర్చలు ఫలప్రదమైనట్లు ట్రంప్ చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ కాల్పుల విరమణకు అధికారిక ఒప్పందం మాత్రం కుదరకపోవడం గమనార్హం.
ఇంతకు ముందు భారత్, రష్యాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దిల్లీకి దూరమయ్యామంటూ తన సొంత సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేశారు. భారత్తోపాటు రష్యాకు కూడా దూరమైనట్లు తెలిపారు. ఆ దేశాలు చీకటి చైనా చేతిలో పడ్డట్లు కనిపిస్తోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు పుతిన్, జిన్పింగ్, మోదీ ఫొటోను పోస్టు చేశారు.
షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సులో మోదీ, పుతిన్, జిన్పింగ్లు కలిసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేసిన ట్రంప్, వ్యంగ్యంగా పోస్ట్ పెట్టారు. "భారత్, రష్యాలను చైనాకు కోల్పోయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆ మూడు దేశాలకు ఉజ్వల, సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అంటూ సెటైరికల్గా పోస్ట్ చేశారు. తియాన్జిన్ వేదికగా జరిగిన ఎస్సీవో సదస్సులో రష్యా, చైనా, భారత్ అధినేతలు ఒకే వేదికపై కనిపించారు.
ప్రతీకార సుంకాలతో ప్రపంచ దేశాలపై ట్రంప్ విరుచుకుపడుతున్న వేళ, తామంతా ఒకటే అన్నట్లు సంకేతాలిచ్చారు. అంతర్జాతీయంగా ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై చర్చించగా, వారి సమావేశంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది. ట్రంప్ తీరువల్లే ఆ మూడు దేశాలు ఒక్కటయ్యాయనే వాదన కూడా అమెరికాలో వినిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో మిత్ర దేశంగా ఉన్న భారత్ దూరమైనట్లు తాజాగా ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
