హెచ్‌-1బీ 'లాటరీ' పద్ధతిలో మార్పులు!- వారికే ఇచ్చేలా కొత్త రూల్స్​తో ప్రతిపాదనలు

అధిక నైపుణ్యం ఉన్న, ఉత్తమ వేతనాలు పొందే నిపుణుల విధానంలో ఎంపిక

H1b Visa Lottery System Reform
H1b Visa Lottery System Reform (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 11:47 PM IST

2 Min Read
H1b Visa Lottery System Reform : హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుమును భారీగా పెంచి షాక్​ ఇచ్చిన అమెరికా ప్రభుత్వం, వీటికి సంబంధించి కొత్త నిబంధనలు తీసుకువచ్చే పనిలో నిమగ్నమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న లాటరీ విధానంలో కీలక మార్పులు తెచ్చే యోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అధిక నైపుణ్యం ఉన్న, ఉత్తమ వేతనాలు పొందే నిపుణుల ఎంపిక కోసం తాజా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే హెచ్‌-1బీ వీసా ఎంపిక ప్రక్రియలో ఈ మార్పులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను ఫెడరల్‌ రిజిస్ట్రార్‌ తాజాగా రిలీజ్​ చేసింది.

హెచ్‌-1బీ కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న లాటరీ విధానాన్ని మార్చాలని డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోమ్‌ల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ (DHS) యోచిస్తోంది. అధిక నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీయులను మాత్రమే అనుమతించడం, అమెరికన్లకు ప్రాధాన్యం కల్పించే ఉద్దేశంతో వీటిని రూపొందించినట్లు సమాచారం. ఉద్యోగి వేతన స్థాయిని అనుసరించి రిజిస్ట్రేషన్‌లో ప్రాధాన్యం కల్పించడం, వేతన వర్గీకరణ (ఒకటి నుంచి నాలుగు) ఆధారంగా దరఖాస్తులను విభజించడం వంటి చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక ఈ కొత్త నిబంధనలను వచ్చే ఏడాది నుంచి అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తుంది అమెరికా ప్రభుత్వం. ఒకవేళ ఇవి అమల్లోకి వస్తే హెచ్‌-1బీ ఉద్యోగులకు చెల్లించే మొత్తం వేతనాలు 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 502 మిలియన్‌ డాలర్లకు పెరుగుతాయని డీహెచ్‌ఎస్‌ అంచనా వేసింది. 2027లో 1 బిలియన్‌ డాలర్లు, 2028లో 1.5బి.డాలర్లు, 2029లో 2 బి.డాలర్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

1990లో ప్రారంభమైన H-1B వీసా కార్యక్రమాన్ని అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి తీసుకువచ్చారు. అయితే, హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుము ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా దానిని రూ.88 లక్షలకు పెంచింది అమెరికా ప్రభుత్వం. దీంతో ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ఆ తర్వాత దీనిపై స్పందించిన అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పటికే H-1B వీసాలు కలిగి ఉన్న వారికి శ్వేతసౌధం తీపి కబురు అందించింది. కొత్త H-1B వీసా దరఖాస్తులకు మాత్రమే వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లు ఉంటుందని వైట్​హౌస్​ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ఉన్న వీసా హోల్డర్లకు లేదా పునరుద్ధరణలకు ఈ ఫీజు పెంపు ఉండబోదని తెలిపింది. ప్రస్తుతం H-1B వీసాలు ఉన్నవారు భారత్‌ లేదా విదేశాలను సందర్శించేవారు అమెరికాకు ఆందోళనతో తిరిగి రావాల్సిన పనిలేదని చెప్పింది. ముఖ్యంగా ఈ వీసా కార్యక్రమం కింద భారత్‌కు చెందిన అనేక కంపెనీలు ప్రయోజనం పొందుతూ, వేలాది మంది నిపుణులను అమెరికాకు పంపిస్తున్నాయి. ఏడాదికి సుమారుగా 6,50,000 వీసాలను అందిస్తుండగా, మరో 20,000 వీసాలను అమెరికాలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారికి అదనంగా కేటాయిస్తారు.

