ట్రక్ డ్రైవర్లకు లేబర్ వీసాలు నిలిపేసిన అమెరికా- మరో 5.5 కోట్ల మంది పత్రాల పరిశీలన

డ్రైవర్లకు వర్కర్‌ వీసాలు జారీ చేయబోమని తేల్చి చెప్పిన అమెరికా- అమెరికా విదేశాంగశాఖ మంత్రి మార్కో రూబియో ప్రకటన

No Visas For Truck Drivers
No Visas For Truck Drivers (Source: AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 10:19 AM IST

US TRUCK DRIVERS VISA: విదేశీయులకు వీసా మంజూరు నిబంధనలను అమెరికా ప్రభుత్వం మరింత కఠినతరం చేసింది. వాణిజ్య ట్రక్కులు నడిపే విదేశీ డ్రైవర్లకు ఇకపై వర్క్‌ వీసాలు జారీ చేయబోమని తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ నిబంధన తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు యూఎస్ విదేశాంగశాఖ మంత్రి మార్కో రూబియో ప్రకటించారు. విదేశీ డ్రైవర్ల కారణంగా అమెరికన్ల ప్రాణాలు పోతున్నాయని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రూబియో పేర్కొన్నారు. ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించారు.

ఇటీవల ఫ్లోరిడాలోని హైవేపై ఓ ట్రక్కు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యంగా యూటర్న్‌ తీసుకోవడంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో రుబియో ఈ ప్రకటన చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే విదేశీ ట్రక్కు డ్రైవర్లపై పలు ఆంక్షలు విధించిన ట్రంప్‌ యంత్రాంగం అందులో భాగంగా ఇంగ్లిష్‌ చదవడం, రాయడం వచ్చి ఉండటాన్ని తప్పనిసరి చేసింది. రోడ్లపై సూచికలు చదవకపోవడం, ఇంగ్లిష్‌లో మాట్లాడకపోవడం వల్లే అనేక ప్రమాదాలకు విదేశీ డ్రైవర్లు కారణమవుతున్నారని ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే నిబంధనలు కఠినతరం చేసిన అమెరికా ప్రభుత్వం... ట్రక్కు డ్రైవర్ల వీసాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది.

5.5కోట్ల మంది వీసాదారులకు పొంచి ఉన్న ప్రమాదం

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వలసదారుల విషయంలో చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వలసదారుల విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్న 5.5 కోట్లకుపైగా వీసా హోల్డర్ల పత్రాలను సమగ్రంగా పరిశీలించనుంది. ఎవరైనా వీసా నిబంధనల ఉల్లంఘన చేసినట్టు తేలితే వారి వీసాలను వెంటనే రద్దు చేసి, వారిని స్వదేశానికి పంపించనుంది. అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటన ప్రకారం, దేశంలో ఉన్న ప్రతి వీసా హోల్డర్‌పై విచారణ జరిపి, వారు అమెరికాలో ప్రవేశించడానికి లేదా ఇక్కడ ఉండటానికి అర్హులా కాదా అన్నది పరిశీలించనున్నారు.

ఒకవేళ ఏవైనా లోపాలు బయటపడితే, వీసాలను రద్దు చేయడంతో పాటు వీసా హోల్డర్లను డిపోర్ట్ చేస్తామని స్పష్టం ట్రంప్ సర్కారు స్పష్టం చేసింది. 5.5 కోట్ల వీసా హోల్డర్లలో కొందరు ప్రస్తుతం అమెరికా వెలుపలే ఉన్నట్లు మైగ్రేషన్ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూట్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ జూలియా గెల్లెట్ అభిప్రాయపడ్డారు. మల్టీ-ఎంట్రీ టూరిస్ట్ వీసాతో వారిలో చాలామంది తిరిగి అమెరికా రాకపోవచ్చుని, అలాంటి వారి కోసం అనవసరంగా ఖర్చు చేయడమేంటి? అని ప్రశ్నించారు.

