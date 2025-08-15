Trump On India Pakistan War: తనను తాను శాంతి దూతగా ప్రమోట్ చేసుకునేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచంలో చాలా యుద్ధాలను తానే ఆపినట్లు పదే పదే సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్- పాక్ యుద్ధంపై కూడా పదేపదే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య అణు యుద్ధాన్ని తానే నివారించానని మీడియా ముందు చెప్పిన ట్రంప్, తాజాగా మరోసారి అదే కామెంట్ చేశారు. భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య సంభవించబోయే అణు యుద్ధాన్ని తానే నివారించానని ప్రకటించారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో అలాస్కాలో జరగబోయే సమావేశం గురించి నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
తన అధ్యక్ష పదవీకాలంలో ఆరు నెలల వ్యవధిలో ఆరు ప్రధాన యుద్ధాలు ముగిసాయని ట్రంప్ చెప్పారు. 37 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఒక యుద్ధం, 31 ఏళ్లుగా సాగుతున్న కాంగో–రువాండా ఘర్షణతో పాటు మరో నాలుగు యుద్ధాలను కేవలం ఆపడం మాత్రమే కాదు, శాంతిని కుదిర్చినట్లు తెలిపారు. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య పరిస్థితి అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉండగా, ఆరు, ఏడు విమానాలు కూలాయని, ఈ క్రమంలో ఇరు దేశాలూ అణుయుద్ధానికి సిద్ధమవగా తానే ఆపినట్లు ట్రంప్ గొప్పలకు పోయారు. పుతిన్తో జరగబోయే సమావేశానికి ముందు ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఖండించిన భారత్
ట్రంప్ వాదనలను గతంలోనే భారత్ ఖండించింది. భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఎలాంటి మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదని, ఇది పూర్తిగా ద్వైపాక్షిక అంశమని భారత ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇటీవల భారత ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ స్టాఫ్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్కు చెందిన ఐదు ఫైటర్ జెట్లతో పాటు మరో పెద్ద విమానాన్ని భారత్ కూల్చివేసిందని వెల్లడించారు. అయితే పాకిస్థాన్ ఈ వాదనను తిరస్కరించింది.
"6-7 planes were knocked out in india-pakistan war, they were ready to go nuclear, we solved that..." says us president donald trump.
(source: unrestricted pool via reuters) pic.twitter.com/3esGVAkC5W
అలాస్కా వేదికగా చర్చలు
రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు ట్రంప్ శుక్రవారం అలాస్కాలో పుతిన్తో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ భేటీ ఉక్రెయిన్లో శాంతికి దారి తీస్తుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి కూడా ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పుతిన్తో జరగబోయే మొదటి సమావేశం కేవలం యుద్ధాన్ని ఆపడం కోసం రంగం సిద్ధం చేయడం కోసమే అన్నారు. ఆ తర్వాత జరిగే రెండో సమావేశంలోనే అసలు చర్చ ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ రెండో సమావేశానికి ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, కొన్ని యూరోపియన్ దేశాల నాయకులు కూడా హాజరుకావచ్చని ట్రంప్ తెలిపారు.
ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఎటువంటి కారణం లేకుండా ప్రారంభమైందని ట్రంప్ అన్నారు. తాను అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఉంటే ఈ యుద్ధం అసలు జరిగేదే కాదని నొక్కి చెప్పారు. ఇది జో బైడెన్ యుద్ధం అని మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. పుతిన్, జెలెన్స్కీ శాంతిని కోరుకుంటున్నారని, వాళ్లు కలిసి పనిచేస్తే అది చాలా గొప్ప విషయం అవుతుందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.
