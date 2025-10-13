ETV Bharat / international

మేం అందరినీ సంతోషపరుస్తాం- గాజాలో యుద్ధం ముగిసింది : డొనాల్డ్ ట్రంప్

గాజాలు యుద్ధంపై ముగించినట్లు పేర్కొన్న ట్రంప్

Trump On Gaza Ceasefire
Trump On Gaza Ceasefire (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 7:44 AM IST

Trump On Gaza Ceasefire : ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ మధ్య తొలి దశ శాంతి ఒప్పందం భాగంగా సోమవారం బందీల విడుదల కానున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గాజాలో యుద్ధం ముగిసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ప్రకటించారు. అలాగే కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక నుంచి పశ్చిమాసియాలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొననున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తాము అందరినీ సంతోషపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్​కు బయలుదేరే ముందు ఈ మేరకు వాఖ్యలు చేశారు.

'ఇజ్రాయెల్​ హమాస్ మధ్య యుద్ధం ముగిసింది. కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. అందుకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇక మేం అందరినీ సంతోషరుస్తాం. యూదులు , ముస్లింలు, అరబ్​ దేశాలు ఎవరైనా కావొచ్చు అందరూ సంతోషంగానే ఉన్నారు. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన సమయం కానుంది. అందరూ ఒకేసారి హర్షధ్వానాలు చేస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదు. సాధారణంగా, ఒక హర్షధ్వానం ఉంటే, మరొకటి ఉండదు. మరొకటి దానికి విరుద్ధం. ఈ క్షణం గురించి అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇందులో పాల్గొనడం గౌరవంగా ఉంది. ఇజ్రాయెల్ తర్వాత ఈజిప్టుకు వెళ్తున్నాం. చాలా శక్తివంతమైన, పెద్ద దేశాల నాయకులను, ధనవంతమైన దేశాలను కలువనున్నా. వీరందరూ ఈ ఒప్పందంలో భాగమవుతున్నారు' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.

దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మరికొద్ది గంటల్లోనే ఇజ్రాయెల్‌ బందీలను హమాస్‌ విడుదల చేయనుంది. దీంతో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ట్రంప్‌ తొలుత ఇజ్రాయెల్‌ చేరుకొని పార్లమెంట్‌లో ప్రసంగించనున్నారు. అనంతరం బందీల కుటుంబ సభ్యులను కలవనున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈజిప్ట్‌ వెళ్లనున్నారు. షర్మ్‌ ఎల్‌-షేక్‌లో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్‌ ఫతా అల్‌ సిసీ నిర్వహిస్తున్న శాంతి శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి సంబంధించిన సంతకాల కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ సదస్సుకు 20 దేశాల అధినేతలు, అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. భారత్‌ తరఫున విదేశి వ్యవహరాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తివర్ధన్‌ సింగ్‌ పాల్గొననున్నారు

2023 అక్టోబరు 7న హమాస్‌ మిలిటెంట్లు ఇజ్రాయెల్‌పై దాడి చేసింది. ఈ ఘర్షణల్లో హమాస్​ 1200 మందిని హత్య చేసి, 251 మందిని బందీలుగా తీసుకెళ్లింది. వారిలో కొంతమందిని హమాస్‌ విడుదల చేయగా, కొంతమందిని ఇజ్రాయెల్‌ దళాలు రక్షించాయి. మరికొంత మంది మరణించగా, ప్రస్తుతం హమాస్‌ వద్ద 48 మంది బందీలు ఉన్నారు. వారిని హమాస్‌ తిరిగి అప్పగించనుంది. అయితే వారిలో 20 మంది మాత్రమే సజీవంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బందీల అప్పగింతకు ప్రతిగా 2వేల మందికి పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను ఇజ్రాయెల్‌ విడుదల చేయనుంది. వీరంతా సోమవారం సాయంత్రం జైళ్ల నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ విడుదల కార్యక్రమం తర్వాత ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికలో రెండు దశ చర్చలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇందులో హమాస్ ఆయుధాలను త్యజించడం, గాజా నుంచి ఇజ్రాయెల్ దళాలలు ఉపసంహరణ వంటివి ఉన్నాయి. అయితే హమాస్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఆయుధాలను త్యజించడంపై స్పందించలేదు.

