ట్రంప్కు అక్టోబర్ 10 టెన్షన్- నోబెల్ 'శాంతి' బహుమతి వస్తుందా? లేకుంటే అమెరికాకే అవమానమా?
'నాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి రావాల్సిందే- లేదంటే అమెరికాకే అవమానం'- ట్రంప్ కొత్తరాగం!
Published : October 3, 2025 at 3:34 PM IST
Trump Hope For Nobel Prize : అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి ఎన్నికైనప్పటి నుంచి డొనాల్డ్ ట్రంప్ తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలని పలుమార్లు బహిరంగంగానే అడుగుతున్నారు. ట్రంప్ ఆరాటాన్ని గమనించిన పాక్ సైన్యాధిపతి మునీర్ దానిని తమకు అనుకూలంగా మల్చుకొన్నారు. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులను పెంచిపోషిస్తున్న తమ దేశం నుంచి ట్రంప్ కోసం నోబెల్ బహుమతికి నామినేషన్ పంపారు. భారత్-పాక్ మధ్య ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారంటూ ఆయనకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేశారు. ఫలితంగా పాక్కు అవసరమైన నిధులు, సాయం వంటివి తెచ్చుకుంటున్నారు.
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు గాజాలో అవసరానికి మించి కఠినంగా వ్యవహరించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. గతంలో బైడెన్ యంత్రాంగం ఇజ్రాయెల్కు ఆయుధ సరఫరా నిలిపివేయగా, ట్రంప్ వచ్చాక వాటిని పునరుద్ధరించారు. ఇరాన్, హమాస్ను అణిచివేసేందుకు సహకరించారు. ట్రంప్ అభిమానం చూరగొనేందుకు నెతన్యాహు కూడా నోబెల్ రాగం అందుకొన్నారు. అరబ్ ప్రపంచం నుంచి ఇజ్రాయెల్పై వ్యతిరేకత రాకుండా అమెరికా అడ్డుకుంటోంది. ఇదే అదునుగా ఖతార్పై యుద్ధ విమానాలతో ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడింది. దీంతో అరబ్ ప్రపంచం షాక్కు గురైంది. కానీ అమెరికా అండ కారణంగా ఏమీ చేయలేకపోయింది. ఇటీవల అమెరికా వెళ్లిన సందర్భంగా ఇజ్రాయెల్ నుంచి వెళ్లిన నోబెల్ నామినేషన్ పత్రాన్ని నెతన్యాహు స్వయంగా ట్రంప్నకు అందించారు. శాంతి బహుమతికి సమస్య రాకూడదని భావించిన నెతన్యాహు ఖతార్కు మొక్కుబడిగా క్షమాపణలు చెప్పి ట్రంప్ను ప్రసన్నం చేసుకున్నారు.
సొంత పార్టీ నుంచే వ్యతిరేకత!
ఇటీవల ఘర్షణలు జరిగిన దేశాల నేతలే ట్రంప్ను నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ చేసిన వారిలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. కంబోడియా, అర్మేనియా, అజర్ బైజాన్, రువాండ వంటి దేశాధినేతలు వీరిలో ఉన్నారు. అయితే జనవరి 31లోపు వచ్చిన దరఖాస్తులనే నోబెల్ శాంతి బహుమతి కోసం పరిశీలిస్తారని ఇటీవల రాయిటర్స్ వెల్లడించింది. ఇదే నిజమైతే పాక్ సహా పలు దేశాలు పంపిన నామినేషన్లతో ప్రయోజనం ఉండదు. మరోవైపు ఇతర దేశాల వారు తనకు మద్దతు ఇవ్వడం లేదని ట్రంప్ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారనే విమర్శలు అమెరికా నుంచే వ్యక్తమవుతున్నాయి. ట్రంప్నకు శాంతి బహుమతి విషయంలో స్వదేశంలోనూ అనుకూల వాతావరణం లేదు. ట్రంప్ నోబెల్ శాంతి బహుమతికి అర్హుడు కాదని 76శాతం అమెరికన్లు అనుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని న్యూ వాషింగ్టన్ పోస్ట్-ఇప్సాస్ పోల్ వెల్లడించింది. 22 శాతం మాత్రమే ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చారు. ట్రంప్ సొంత పార్టీ అయిన రిపబ్లికన్లలో 49 శాతం మంది మాత్రమే మద్దతు ఇవ్వగా మరో 49 శాతం మంది వ్యతిరేకించారు.
ట్రంప్పై సెటైర్స్
ట్రంప్ నోబెల్ కోసం పరితపించడంపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ సెటైర్లు కూడా వేశారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలంటే ముందు ఇజ్రాయెల్ను కట్టడి చేయాలన్నారు. గాజా యుద్ధాన్ని ఆపితేనే నోబెల్ సాధ్యమని తేల్చి చెప్పారు. ఈనెల 10న శాంతి బహుమతి ప్రకటించనుండగా ట్రంప్లో టెన్షన్ పెరిగిపోతోంది. గాజాపై అత్యవసరంగా సంధి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయించి ఇజ్రాయెల్, అరబ్ దేశాలతో ఆమోదముద్ర వేయించారు. మరోవైపు ట్రంప్ కార్యవర్గం శాంతి బహుమతి కోసం లాబీయింగ్ వేగవంతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నార్వేకు చెందిన నోబెల్ కమిటీ కార్యదర్శి క్రిస్టియన్ బెర్గ్ హర్ప్వికెన్ స్పందించారు. ప్రతి నామినీకి ప్రత్యేకమైన అర్హతలు ఉన్నాయని మీడియా లేదా బహిరంగ ప్రచారాలు తమ చర్చలపై ప్రభావం చూపబోవని చెప్పారు. ఏ అభ్యర్థి తరఫున మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోందో కూడా గమనిస్తామన్నారు. నార్వే పార్లమెంట్ నియమించిన ఐదుగురు సభ్యులు నామినేషన్లను పరిశీలిస్తారు. వీరు పూర్తి స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తారు. ఈనెల 10న శాంతి బహుమతి విజేతను ప్రకటిస్తారు. ఈలోపే ట్రంప్లో ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. తనకు అది దక్కకపోతే అమెరికాకే అవమానం అంటూ కొత్త రాగం అందుకొన్నారు.
