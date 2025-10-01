అమెరికాలో మొదలైన 'షట్డౌన్'- ట్రంప్ సర్కారుకు షాక్- నిధుల బిల్లును అడ్డుకున్న విపక్షం
Published : October 1, 2025 at 10:10 AM IST
US Shutdown 2025 : అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనత మరోసారి బయటపడింది. ఆర్థిక అనిశ్చితి, నిధుల లేమి కారణంగా అగ్రరాజ్యంలో బుధవారం షట్ డౌన్ మొదలైంది. దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సారథ్యంలోని అమెరికా సర్కారుకు మరో 7 వారాలకు సరిపడా నిధులను కేటాయించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లుకు చుక్కెదురైంది. దాని అమలుపై అమెరికా సెనేట్లో నిర్వహించిన ఓటింగ్లో ట్రంప్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ మెజారిటీని సాధించలేకపోయింది.
ఈ బిల్లు ఆమోదానికి సెనేట్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ తప్పకుండా 60 ఓట్లు సాధించాలి. కానీ తాజాగా సెనేట్లో నిర్వహించిన ఓటింగ్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ 55, విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ 45 ఓట్లను సాధించాయి. ఈ రెండు పార్టీలు సమన్వయం చేసుకుంటేనే, ట్రంప్ సర్కారుకు నిధుల కేటాయింపుతో ముడిపడిన బిల్లు ఆమోదానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఈ బిల్లులోని ప్రతిపాదనలపై ఇరు పార్టీల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. ఫలితంగా అది ఆమోదం పొందలేదు. పర్యవసానంగా అమెరికాలో షట్డౌన్ మొదలైంది.