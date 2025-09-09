ETV Bharat / international

శిక్ష సరిగ్గా అనుభవించలేదు- మళ్లీ జైలుకెళ్లండి- మాజీ ప్రధానికి షాకిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

వైద్య కారణాలతో ఒక్కరోజూ జైలులో లేరు- కనుక మళ్లీ జైలు శిక్ష అనుభవించండి- మాజీ పీఎంకు షాక్!

Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra
Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Thailand Former PM One Year Prison Term : థాయ్‌లాండ్ మాజీ ప్రధాని థక్సిన్‌ షినవత్రకు ఆ దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం షాక్‌ ఇచ్చింది. గతంలో ఓ కేసులో విధించిన శిక్షను సరిగ్గా అనుభవించలేదని, అందువల్ల ఏడాది పాటు జైలు శిక్షను అనుభవించాల్సిందేనని తీర్పు వెలువరించింది.

ఇంతకీ ఏమైందంటే?
2006లో థాయిలాండ్​లో సైనిక తిరుగుబాటు జరిగింది. దీనితో థక్సిన్‌ షినవత్ర ప్రధానమంత్రి పదవి నుంచి వైదొలిగారు. తరువాత 2008లో రాజకీయ ప్రేరేపిత ఆరోపణలపై ఆయనకు జైలు శిక్ష విధించారు. అయితే థక్సిన్‌ థాయిలాండ్ నుంచి పారిపోయారు. దాదాపు 15 ఏళ్లపాటు విదేశాల్లో ఉన్న షినవత్ర 2023లో థాయ్‌లాండ్‌కు తిరిగి వచ్చారు. అయితే ఆయన స్వదేశానికి తిరిగొచ్చిన తర్వాత గతంలో నమోదైన కేసుల విచారణ మళ్లీ మొదలైంది. దీంతో సుప్రీంకోర్టు ఆయనకు 8 ఏళ్ల జైలు శిక్షను విధించింది. అయితే థక్సిన్‌ అనారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఎనిమిదేళ్ల శిక్షను ఏడాదికి తగ్గిస్తూ థాయిలాండ్​ రాజు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఒక్క రోజు కూడా జైలులో లేరు!
జైలు శిక్షను తగ్గించినప్పటికీ వైద్య కారణాలతో థక్సిన్‌ ఒక్క రోజు కూడా జైల్లో శిక్ష అనుభవించలేదు. దీనితో అక్కడి ప్రజల్లో పలు అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. థక్సిన్​ నిజంగానే అనారోగ్యానికి గురయ్యారా? లేదా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి తప్పుడు ఆధారాలు సృష్టించారా? అనే ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ అనుమానాల వేళ, అప్పట్లో సరిగ్గా జైలు శిక్ష అనుభవించలేదంటూ థక్సిన్‌కు ఏడాది పాటు జైలు శిక్ష విధిస్తూ థాయిలాండ్​ సుప్రీంకోర్టు తాజాగా తీర్పు ఇచ్చింది.

ఫోన్‌ కాల్‌తో ప్రధాని పదవి ఊడింది!
మరోవైపు థక్స్‌న్‌ కుమార్తె షినవత్ర ఇటీవల ప్రధాని పదవిని కోల్పోయారు. అందుకు కారణం ఏమిటంటే? కంబోడియా మాజీ ప్రధాని హున్‌సేన్​ పదవిలో లేకపోయినా రాజకీయాలను ప్రభావితం చేయగల వ్యక్తి. అలాంటి ఆయనకు థాయ్‌ ప్రధాని షినవత్ర ఫోన్‌ చేశారు. అంకుల్‌ అంటూ ఆయనను సంబోధించి, తమ దేశంలోని పరిస్థితులను వివరించారు. అంతేకాదు థాయ్​లాండ్​ ఆర్మీ కమాండర్‌ తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడని చెప్పారు. అయితే వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ ఫోన్‌కాల్‌ సంభాషణ లీక్ అయ్యింది. ఇరుదేశాల మధ్య సరిహద్దు వివాదాలు తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో ప్రధాని పొరుగుదేశం నేతతో, షినవత్ర మాట్లాడిన తీరు చాలా వివాదాస్పదం అయ్యింది. దానిపై విచారణ జరిపిన ఆ దేశ రాజ్యాంగ న్యాయస్థానం షినవత్రపై సస్పెన్షన్‌ వేటు వేసింది. తుది తీర్పు వెలువడే వరకు ఈ సస్పెన్షన్‌ కొనసాగుతుందని పేర్కొంది.

సోషల్​ మీడియాపై నిషేధం ఎత్తివేత- నేపాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై టారిఫ్ విధించడం సరైన నిర్ణయమే: జెలెన్​ స్కీ

