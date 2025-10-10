ETV Bharat / international

H-1B వీసాలపై మరిన్ని పరిమితులు- షాక్ మీద షాక్ ఇస్తున్న ట్రంప్!

హెచ్‌1బీ వీసాలపై ట్రంప్‌ మరిన్ని షాక్‌లు- ఇక భారతీయ విద్యార్థులు, నిపుణులకు కష్టమే!

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Trump Plans H1B Visa Restrictions : కొత్తగా జారీ చేసే హెచ్‌-1బీ వీసాలపై లక్ష డాలర్ల ఫీజు కట్టాలని ఇప్పటికే బాంబు పేల్చిన అమెరికా, ఈ వీసా కార్యక్రమంలో మరిన్ని మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. "రిఫార్మింగ్‌ ద హెచ్‌-1బీ నాన్‌ఇమిగ్రెంట్స్‌ వీసా క్లాసిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్" కింద కొత్త ప్రతిపాదనలు ఫెడరల్ రిజిస్టర్‌లో నమోదయ్యాయి. ఒకవేళ హెచ్‌-1 బీ వీసా జారీలో మరిన్ని మార్పులు వస్తే అమెరికాలో పని చేయాలని కలలు కనే వేలాది మంది భారత విద్యార్థులు, నిపుణులపై ప్రభావం పడనుంది.

మరింత కఠినంగా!
డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ చేసిన ఈ ప్రతిపాదనల మేరకు వీసా పరిమితి మినహాయింపుల అర్హతను మరింత కఠినతరం చేయనున్నారు. వీసా ప్రోగ్రామ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన యాజమాన్యాలపై, థర్డ్ పార్టీ నియామకాలపై మరింత దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఈ మార్పులు హెచ్‌-1బీ వీసా కార్యక్రమం సమగ్రతను మెరుగుపర్చడానికి, అమెరికా కార్మికుల వేతనాలు, పని ప్రదేశాల్లో రక్షణ కల్పించడం కోసం తీసుకువచ్చినవిగా ఆ ప్రతిపాదనల్లో ఉంది.

భారతీయ నిపుణులకు కష్టమే!
డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ చేసిన ఈ ప్రతిపాదనల అమలు విషయంలో మాత్రం పూర్తిస్థాయి స్పష్టత లేదు. మినహాయింపుల పరిమితిలో మార్పులు చేస్తే లాభాపేక్ష లేని పరిశోధనా సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, హెల్త్‌కేర్ సంస్థలు ప్రయోజనాలను కోల్పోతాయని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. అమెరికాకు వెళ్లాలని కలలు కంటోన్న వేలాది మంది భారత విద్యార్థులు, యువ నిపుణులపై ప్రభావం చూపుతాయని తెలిపింది. హెచ్‌-1 బీ వీసా ప్రోగ్రామ్‌లో కొత్త నిబంధనలు డిసెంబర్ 2025లో వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

మరోవైపు ట్రంప్ తీసుకువచ్చిన లక్ష డాలర్ల ఫీజు గత నెల నుంచే అమలవుతోంది. ఇందుకోసం ట్రంప్ జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆర్డర్‌ ఒక ఏడాది పాటు అమల్లో ఉంటుంది. ఈలోపు అమెరికా చట్టసభ కాంగ్రెస్‌లో చట్టం చేస్తే, ఆ తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో అమల్లో ఉంటుంది. భారత్‌ నుంచి హెచ్‌-1బీ వీసాపై అమెరికాకు వెళ్లే ఒక ఉద్యోగి సగటు వార్షిక వేతనం 60 వేల డాలర్ల నుంచి 1.40 లక్షల డాలర్ల మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో హెచ్‌-1బీ వీసా కోసం ఒక ఉద్యోగిపై లక్ష డాలర్ల ఫీజు చెల్లించడానికి కంపెనీలు ముందుకు రావడం కష్టమనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. హెచ్‌-1బీ కోసం ప్రస్తుతమున్న లాటరీ విధానాన్ని మార్చేలా హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలు చేసింది. అధిక నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీయులను మాత్రమే అనుమతించడం, అమెరికన్లకు ప్రాధాన్యం కల్పించే ఉద్దేశంతో వీటిని రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.

1990లో ప్రారంభమైన హెచ్​-1బీ వీసా కార్యక్రమాన్ని అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి తీసుకువచ్చారు. అయితే, హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుము ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా దానిని రూ.88 లక్షలకు పెంచింది అమెరికా ప్రభుత్వం. దీంతో ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ఆ తర్వాత దీనిపై స్పందించిన అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పటికే హెచ్​-1బీ వీసాలు కలిగి ఉన్న వారికి శ్వేతసౌధం తీపి కబురు అందించింది. కొత్త హెచ్​-1బీ వీసా దరఖాస్తులకు మాత్రమే వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లు ఉంటుందని వైట్​హౌస్​ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ఉన్న వీసా హోల్డర్లకు లేదా పునరుద్ధరణలకు ఈ ఫీజు పెంపు ఉండబోదని తెలిపింది. ప్రస్తుతం హెచ్​-1బీ వీసాలు ఉన్నవారు భారత్‌ లేదా విదేశాలను సందర్శించేవారు అమెరికాకు ఆందోళనతో తిరిగి రావాల్సిన పనిలేదని చెప్పింది.

