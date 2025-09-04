Trump Team On Tariffs : భారత్ సహా దేశాలపై సుంకాలను తగ్గించడం వల్ల అమెరికా ప్రతీకార వాణిజ్యానికి పాల్పడుతుందని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బృందం అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి తెలిపింది. పలు దేశాల్లో శాంతిని నిర్ధరించడానికి చేసే ప్రయత్నాలను దెబ్బతీస్తుందని చెప్పింది. ఉక్రెయిన్లో శాంతి కోసం తమ ప్రయత్నంలో కీలకమైన అంశమని పేర్కొంది. ఆర్థిక విపత్తుకు వ్యతిరేకంగా కవచంగా సుంకాలను వర్ణించింది.
ఆర్థిక విపత్తు అంచుకు నెట్టివేస్తుందని!
రష్యా వద్ద చమురుకు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్పై ఇటీవల సుంకాలను అమలు చేశామని పేర్కొంది. ఉక్రెయిన్లో రష్యా యుద్ధానికి సంబంధించి ముందుగా ఉన్న జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి అలా చేశామని తెలిపింది. ఆ సుంకాలను తొలగిస్తే అమెరికాను ఆర్థిక విపత్తు అంచుకు నెట్టివేస్తుందని పేర్కొంది. ఇప్పటికే ట్రంప్, భారత్పై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. అవి ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.
సుప్రీం తలుపుతట్టిన ట్రంప్ బృందం
కాగా, ప్రపంచ దేశాలపై ఇబ్బడిముబ్బడిగా పన్నులు విధించేందుకు బ్రేకులు పడుతుండటంతో ట్రంప్ యంత్రాంగం సుప్రీంకోర్టును తాజాగా ఆశ్రయించింది. ఫెడరల్ చట్టం ప్రకారం అధ్యక్షుడికి దిగుమతులపై సుంకాలు విధించే హక్కు ఉందని పేర్కొంటూ కేసును అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని కోరింది. ఎమర్జెన్సీ అధికార చట్టం ప్రకారం ట్రంప్ సుంకాలు విధించారని ఇటీవల అప్పీల్స్ కోర్టు తీర్పునివ్వగా, ట్రంప్ బృందం సుప్రీం తలుపుతట్టింది.
తోసిపుచ్చిన జెఫ్రీ ష్వాబ్!
అయితే నవంబర్ ప్రారంభంలోనే కేసుపై వాదనలు వినాలని సొలిసిటర్ జనరల్ డి.జాన్ సావర్ న్యాయమూర్తిని కోరారు. అప్పీల్స్ కోర్టు నిర్ణయం అధ్యక్షుడు ఐదు నెలలుగా విదేశాలతో కొనసాగిస్తున్న చర్చలను అనిశ్చితిలోకి నెడుతుందని తెలిపారు. ఇప్పటికే పూర్తయిన చర్చలను, జరగబోయే చర్చలను ప్రమాదంలో పడేస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వాదనను లిబర్టీ జస్టిస్ సెంటర్ వ్యాజ్య డైరెక్టర్, సీనియర్ న్యాయవాది జెఫ్రీ ష్వాబ్ తోసిపుచ్చారు.
క్లయింట్లకు సత్వరం పరిష్కారం లభిస్తుంది!
చట్టవిరుద్ధమైన సుంకాలు చిన్న వ్యాపారాలకు తీవ్ర హాని కలిగిస్తున్నాయని సీనియర్ న్యాయవాది జెఫ్రీ ష్వాబ్ తెలిపారు. వాటి మనుగడ ప్రమాదంలో పడుతోందని చెప్పారు. ఆ కేసులో తమ క్లయింట్లకు సత్వరం పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై వ్యాపార వర్గాలు ఇప్పటికే రెండు న్యాయస్థానాల్లో పైచేయి సాధించాయని వెల్లడించారు
ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గకుండా!
ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారీగా సుంకాలు విధించడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లు వణికిపోయాయి. అమెరికాతో దూరం పాటిస్తున్న దేశాలు, మిత్రదేశాలు ధరలు పెరుగుతాయని, ఆర్థికవృద్ధి మందగిస్తుందని చాలా భయాందోళనకు గురయ్యాయి. అయినప్పటికీ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గకుండా పన్నులతో ఐరోపా యూనియన్పై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేశారు.
ఆంక్షల మోత మోగించలేదు!
ప్రస్తుతం భారత ఉత్పత్తులపై 50 శాతం సుంకాలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ రష్యా నుంచి చమురుకొంటున్న భారత్పై ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో ఆంక్షల మోత మోగించలేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికే సెకండరీ సుంకాలను విధించానని తెలిపారు. రెండు, మూడు విడతలను చేపట్టలేదని స్పష్టంచేశారు. సుంకాలతో అమెరికాను భారత్ చంపేస్తోందని కూడా ఆరోపించారు.
