ETV Bharat / international

కెమిస్ట్రీలో ముగ్గురికి నోబెల్‌ పురస్కారం- పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవిష్కరణల్లో కృషి

2025 నోబెల్ పురస్కారాలు- కిటగావా, రిచర్డ్ రాబ్సన్, ఒమర్ యూఘికి దక్కిన గౌరవం!

Nobel Prize in Chemistry
Nobel Prize in Chemistry (Photo Credit: X@The Nobel Prize)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nobel Prize in Chemistry 2025 : మెటల్‌ ఆర్గానిక్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్‌ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించిన ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ఈ ఏడాది రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్‌ బహుమతి వరించింది. సుసుము కిటగావా, రిచర్డ్ రాబ్సన్, ఒమర్ యాఘి ఈ పురష్కారం దక్కించుకున్నారు. కొత్తరకం పరమాణు నిర్మాణాన్ని వీరు అభివృద్ధి చేశారు.

మెటల్-ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ల అభివృద్ధి అనేది రసాయన శాస్త్రవేత్తలకు సమాజంలోని పలు సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి కొత్త అవకాశాలను అందించింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలో సెమీకండక్టర్ల తయారీకి అవసరమైన విషపూరిత వాయువులను నిల్వ చేయడానికి ఎంఓఎఫ్ పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.

ఫ్యాక్టరీలు, విద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి కార్బన్ డై ఆక్సైడ్‌ను సంగ్రహించి, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి అనేక కంపెనీలు ఎంఓఎఫ్ పదార్థాలను పరీక్షిస్తున్నాయి. ఈ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తల ఆవిష్కరణలు పర్యావరణ పరిరక్షణ, పరిశ్రమలలో సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన పరిష్కారాలను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

ఇప్పటి వరకు ఎంత మందికి ఇచ్చారంటే?
1901-2024 మధ్యకాలంలో 116 సార్లు రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్‌ను ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు 195 మంది ఈ అవార్డును అందుకున్నారు. వీరిలో కేవలం 35 ఏళ్ల అతిపిన్న వయస్సులో ఫ్రెడెరిక్‌ జొలియట్‌ నోబెల్‌ అందుకోగా, 97 ఏళ్ల వయస్సులో జాన్‌ బీ గూడ్‌ఎనఫ్‌ దీనిని అందుకున్నారు. ఇక ఫ్రెడరిక్‌ సాంగెర్‌, బ్యారీ షార్ప్‌లెస్‌లు రసాయన శాస్త్రంలో రెండుసార్లు నోబెల్‌ అందుకోవడం విశేషం. ఫిజిక్స్​లో నోబెల్ అందుకున్న మేడం క్యూరీ రసాయన శాస్త్రంలో కూడా అవార్డు పొందడం గమనార్హం. కాగా గతేడాది ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ఈ అవార్డు దక్కింది. ప్రొటీన్లపై విశేష పరిశోధనలు చేసిన డేవిడ్‌ బేకర్, డెమిస్‌ హసాబిస్, జాన్‌ జంపర్‌లు నోబెల్ అందుకున్నారు.

వైద్యశాస్త్రంలో నోబెల్ విజేతలు
ఈ ఏడాది మేరీ ఇ.బ్రుంకో, ఫ్రెడ్​ రామ్స్​డెల్​, షిమోన్​ సకాగుచి అనే ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్​ పురస్కారానికి ఎంపిక అయ్యారు. రోగనిరోధక వ్యవస్థపై చేసిన పరిశోధనలకు గాను వీరిని ఎంపిక చేసినట్లు నోబెల్ కమిటీ తెలిపింది.

భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ విజేతలు
ఈ ఏడాది భౌతిక శాస్త్రంలో జాన్​ క్లార్క్​, మైఖేల్​ హెచ్​. డెవోరెట్​, జాన్​ ఎం. మార్టినిస్​లు నోబెల్​ పురస్కారానికి ఎంపిక అయ్యారు. క్వాంటం మెకానికల్​ టన్నెలింగ్​లో చేసిన పరిశోధనలకు గాను నోబెల్ కమిటీ వారిని ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. ఇక అక్టోబర్​ 9, 10, 13 తేదీల్లో వరుసగా సాహిత్యం, శాంతి, ఆర్థిక శాస్త్రం విభాగాలకు సంబంధించిన నోబెల్ పురస్కారాలను ప్రకటించనున్నారు. వాస్తవానికి సైన్స్ విభాగంలో నోబెల్ పొందాలంటే, శాస్త్రవేత్తలు చాలా ఏళ్లు నిరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు వారి పరిశోధన కాల పరీక్షకు నిలబడుతుందని నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.

స్వీడెన్​కు చెందిన దిగ్గజ రసాయన శాస్త్రవేత్త, ఇంజినీర్, వ్యాపారవేత్త అయిన ఆల్​ఫ్రెడ్ నోబెల్ గుర్తుగా ఏటా డిసెంబర్ 10న ఈ పురస్కారాలు అందిస్తారు. వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలు అందించిన వారిని నోబెల్ కమిటీ ఇందుకు ఎంపిక చేస్తుంది. నోబెల్​ విజేతలకు డిప్లొమా, బంగారం పతకంతో సహా 11 మిలియన్​ స్వీడిష్ క్రోనార్​లు (సుమారు రూ.10.38 కోట్లు) అందిస్తారు.

మెడిసిన్​లో ముగ్గురికి నోబెల్ - రోగనిరోధక శక్తిపై పరిశోధనకు అత్యున్నత పురస్కారం

ఫిజిక్స్​లో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలను వరించిన ​నోబెల్

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBEL WINNERS 2025NOBEL PRIZE 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.