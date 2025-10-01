ఫిలిప్పీన్స్లో భారీ భూకంపం- 20 మంది మృతి!
6.9 తీవ్రతో ఫిలిప్పీన్స్లో భూకంపం
Published : October 1, 2025 at 6:55 AM IST
Philippine Earthquake : సెంట్రల్ ఫిలిప్పీన్స్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.9గా నమోదైనట్లు అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే వెల్లడించింది. భూకంపం కారణంగా జరిగిన వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో సుమారు 20 మంది మృతిచెందగా పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సెబు ప్రావిన్స్లోని బోగో నగరానికి 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం కేంద్రం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. బోగో నగరంలో అత్యధికంగా 14 మంది మృతిచెందారు. భూకంపం ధాటికి అనేక ఇళ్లు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. రహదారులు బీటలు వారాయి. పర్వత ప్రాంతాలలో ఉన్న గ్రామాలపై కొండచరియలు విరిగిపడటంతో అక్కడి చేరుకోవడానికి సహాయక బృందాలు శ్రమిస్తున్నాయి. తొలుత సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ఫిల్పిప్పీన్స్ జియోలాజికల్ విభాగం ఆ తర్వాత వాటిని ఉపసంహరించుకుంది. ఇటీవల రాగస తుపాను సృష్టించిన బీభత్సం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే ఫిలిప్పీన్స్ వాసులు కోలుకుంటుండగా భూకంపం రూపంలో మరోసారి ప్రకృతి వారిపై విరుచుకుపడింది.