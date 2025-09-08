ETV Bharat / international

రష్యాపై ప్రకటనలు కాదు- కఠినమైన ఆంక్షలు విధించండి: జెలెన్‌స్కీ కీలక వ్యాఖ్యలు

రష్యాపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డ జెలెన్‌స్కీ - క్రెమ్లిన్‌పై ప్రకటనలకే పరిమితం కాకుండా కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాలని పిలుపు

volodymyr zelensky
volodymyr zelensky (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read

Zelenskyy On Russia Sanctions : ఉక్రెయిన్‌పై శనివారం రాత్రి రష్యా జరిపిన అతిపెద్ద వైమానిక దాడి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో మళ్లీ ప్రకంపనలు రేపింది. 800కి పైగా డ్రోన్లు, డజన్ల కొద్దీ క్షిపణులను ప్రయోగించి ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌లోని ప్రభుత్వ భవనాలను, నివాస ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కీవ్ నగరంలో ఒక ప్రభుత్వ భవనాన్ని మొదటిసారిగా రష్యా ఈ దాడిలో లక్ష్యంగా చేసుకుంది. రష్యా చేసిన భీకర దాడిపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ మండిపడ్డారు. రష్యాపై కఠిన ఆంక్షలను విధించాలని పశ్చిమ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. రష్యా దాడులు మాటలతో ఆగవని, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ఒత్తిడి పెడితేనే పుతిన్ వెనక్కి తగ్గుతారని వ్యాఖ్యానించారు. ఉక్రెయిన్‌కు పశ్చిమ దేశాల సైనిక సహాయం అత్యవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

రష్యా వైమానిక దాడులపై జెలెన్‌స్కీ వరుసగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. ప్రపంచ దేశాలు రష్యాపై కేవలం ప్రకటనలు చేయకుండా ఆంక్షలు వంటి బలమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. రష్యాతో పాటు ఆ దేశంతో కలిసి పనిచేసే వ్యక్తులపై కూడా కఠినమైన సుంకాలు, వాణిజ్య ఆంక్షలు విధించాలని సూచించారు. అలాగే, తన దాడులతో పుతిన్ ప్రపంచ దేశాలను పరీక్షిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన దాడులను ప్రపంచ దేశాలు అంగీకరిస్తాయా? లేదా? అని చూస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు.

"రష్యా మరింత బహిరంగంగా, క్రూరంగా దాడులు చేస్తోంది. ఈ దాడులతో పుతిన్ ప్రపంచాన్ని పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ దాడులను మీరు అంగీకరిస్తారా? లేదా ప్రతిఘటిస్తారా? అనేది పుతిన్ చూడాలనుకుంటున్నారు"
-- జెలెన్‌స్కీ, ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుడు

మరో ట్వీట్లో జెలెన్‌స్కీ వాణిజ్య ఆంక్షలపై చెప్పకొచ్చారు. రష్యాపై బెదిరింపులు సరిపోవన్నారు. పాశ్చాత్య దేశాల ప్రకటనలు నిజమైన ఆంక్షలు, కఠిన వాణిజ్య పరిమితులుగా మారకపోతే వాటి ప్రభావం ఉండదని ఆయన స్పష్టంచేశారు.

"ప్రకటనలతో పని జరగదు. రష్యా, దాని అనుబంధ వ్యక్తులపై ఆంక్షలు, కఠినమైన సుంకాలు, వాణిజ్య పరిమితులు విధించాలి. ఆ నష్టమే రష్యాను వెనక్కి తగ్గించే మార్గం అవుతుంది"
-- జెలెన్‌స్కీ, జెలెన్‌స్కీ, ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుడు

అలాగే, పుతిన్‌కు చర్చలకు రావాలన్న ఉద్దేశం లేదని మరో ట్వీట్‌లో జెలెన్‌స్కీ విమర్శించారు. రష్యాలో ఇంధన లోటు పెరిగిపోతోందని, తద్వారా ఆర్థిక సమస్యలు సహజంగా పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి ఆయుధాల సాయం అత్యవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైతేనే పుతిన్ చర్చలకు వస్తారని పేర్కొన్నారు.

పుతిన్‌పై గుర్రుగా ట్రంప్!
ఆంక్షల విషయంలో మాటలు కాదు, చేతలు కావాలని జెలెన్‌స్కీ కామెంట్స్ చేసిన వేళ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా దానికి మద్దతుగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యాపై రెండో దశ ఆంక్షలు విధించేందుకు తాను సిద్ధమని ఆయన చెప్పడం గమనార్హం. అమెరికా వైపు నుంచి రెండో దశ ఆంక్షల ఒత్తిడి ఉంటుందని చెప్పారు. అయితే ట్రంప్ గతంలో ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని 24 గంటల్లో ఆపేస్తానని వాగ్దానం చేశారు. ఇప్పటికీ అది సాధ్యం కాలేదు.

ఇదిలా ఉండగా, ఉక్రెయిన్‌లోకి పశ్చిమ దేశాల సైనికులు ప్రవేశిస్తే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని పుతిన్ చేసిన హెచ్చరిక మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ చర్య యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసే చేసే ప్రమాదాన్ని సూచిస్తోంది. ఇది యూరోప్‌ సరిహద్దుల భద్రతకు సవాల్‌గా మారనుంది.

రష్యాపై రెండో విడత సుంకాలకు సిద్ధం : డొనాల్డ్ ట్రంప్

'ఆ యుద్ధం ఆపడం ఈజీ అనుకున్నా- కానీ నా వల్ల కావడం లేదు'- ట్రంప్​ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

