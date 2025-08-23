ETV Bharat / international

రణిల్​ విక్రమసింఘేకు తీవ్ర అస్వస్థత- ICUకు తరలింపు- ప్రస్తుతం ఆయనకు ఎలా ఉందంటే? - WICKREMESINGHE HOSPITALIZED

ప్రభుత్వ నిధుల దుర్వినియోగం కేసు- రణిల్‌ విక్రమసింఘేకు రిమాండ్​- ఆరోగ్యం విషమించడంతో ఐసీయూకు తరలింపు

Sri Lankan ex-president Wickremesinghe
Sri Lankan ex-president Wickremesinghe (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 11:51 PM IST

Wickremesinghe Hospitalized : శ్రీలంక మాజీ అధ్యక్షుడు రణిల్‌ విక్రమసింఘే తీవ్ర అస్వస్థతతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆయనను ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇంతకూ ఆయనకు ఏమైందంటే?

ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారనే అభియోగాలపై రణిల్‌ విక్రమసింఘేను అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. కొలంబో ఫోర్ట్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ ఆయనకు బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. దీనితో ఆయనను మ్యాగజైన్‌ రిమాండ్‌ జైలుకు తరలించారు. అదే సమయంలో ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆయనకు ఒక్కసారిగా చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం, రక్తపోటు (బీపీ) అధికంగా ఉన్నట్లు గుర్తించిన జైలు వైద్యులు ప్రాథమిక చికిత్స చేశారు. కానీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోవడంతో హుటాహుటిన కొలంబో నేషనల్‌ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. తొలుత ఎమర్జెన్సీ వార్డులో చికిత్స అందించారు. తరువాత ఆయనను ఐసీయూకు మార్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రణిల్ విక్రమసింఘే ఆరోగ్య పరిస్థితి కాస్త నిలకడగానే ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఏమిటీ ఆ కేసు?
రణిల్ విక్రమసింఘే 2023 సెప్టెంబర్​లో లండన్‌లో జరిగిన తన సతీమణి స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అయితే అందుకు అనధికారికంగా ప్రభుత్వ నిధులను వినియోగించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన కొలంబో సీఐడీ ఆయనను ఆగస్టు 22న అరెస్టు చేసింది. అనంతరం కొలంబో ఫోర్ట్‌ మేజిస్ట్రేట్‌ కోర్టు ముందు ఆయనను హాజరుపరిచింది. దాదాపు ఆరు గంటల పాటు విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి, మాజీ శ్రీలంక అధ్యక్షుడికి రిమాండ్‌ విధించారు. ఆయనకు బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు అవసరమైన అంశాలను కోర్టు ముందు ఉంచడంలో డిఫెన్స్‌ లాయర్లు విఫలమయ్యారని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఒకవేళ ఈ కేసులో దోషిగా తేలితే రణిల్ విక్రమసింఘేకు కనీసం ఏడాది నుంచి 20 ఏళ్ల వరకు జైలుశిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.

అంతా ఆమే భరించారు!
అయితే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను రణిల్‌ విక్రమసింఘే ఖండించారు. హవానాలో జీ-77 సదస్సుకు హాజరై తిరిగి వస్తూ లండన్‌కు వెళ్లాలని ఒప్పుకున్నారు. కానీ అందుకు అయిన ఖర్చులను తన భార్య పెట్టుకుందని, ప్రభుత్వ నిధులను తాను వినియోగించలేదని పేర్కొన్నారు. కానీ, సీఐడీ మాత్రం ఆ పర్యటనలో ప్రభుత్వ సొమ్మునే వాడారని, దీంతోపాటు ఆయన అంగరక్షకులకు కూడా చెల్లింపులు చేశారని చెబుతోంది.

నేతల పరామర్శలు
ఆరోగ్యం క్షీణించి ఆసుపత్రిలో చేరిన రణిల్ విక్రమసింఘేను, శ్రీలంక మాజీ అధ్యక్షుడు మహింద రాజపక్స సహా ఆయన సహచరులు పరామర్శించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు కూడా మాజీ అధ్యక్షుడిని పరామర్శించడానికి వెళ్లారు. వాస్తవానికి రాజకీయాల్లో భాగంగానే రణిల్​ను రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఆరోగ్యం నిలకడగా
ప్రస్తుతం రణిల్ విక్రమసింఘే ఆరోగ్యంగానే ఉన్నట్లు రాజపక్స తెలిపారు. మరోవైపు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత సాజిత్‌ ప్రేమదాస కూడా విక్రమసింఘేను పరామర్శించారు.

ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి దేశాన్ని రక్షించారు. కానీ!
రణిల్‌ విక్రమసింఘే (76) శ్రీలంక ప్రధానిగా ఐదు సార్లు బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అయితే 2022లో శ్రీలంకలో రాజకీయ సంక్షోభం తలెత్తింది. దీనితో అప్పటి అధ్యక్షుడు గోటబయ రాజపక్స రాజీనామా చేసి, దేశం విడిచి పారిపోయారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శ్రీలంక తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రణిల్ విక్రమసింఘే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోకుండా, క్రమంగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకువచ్చారు. దీనితో ఆయనకు ఎంతో మంచి పేరు వచ్చింది. కానీ ఇది రాజకీయంగా ఆయనకు ఎలాంటి లబ్ధి చేకూర్చలేదు. 2024లో జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో నేషనల్ పీపుల్స్ పవర్​ నాయకుడు అనుర కుమార దిసనాయకే చేతిలో రణిల్​ ఓడిపోయారు.

