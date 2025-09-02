ETV Bharat / international

ట్రంప్​ వల్లే భారత్​-రష్యా సంబంధాలు మరింత బలోపేతం : యూఎస్ మాజీ సలహాదారు - US SECURITY ADVISOR COMMENTS

ట్రంప్ విధానాలపై అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్ ఫైర్-  పాశ్చాత్య దేశాలతో ప్రయత్నాలు బుడిదలో పోసిన పన్నీరు అయ్యిందంటూ వ్యాఖ్య

US National Security Advisor Comments
US National Security Advisor Comments (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 7:05 AM IST

3 Min Read

US National Security Advisor Comments: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న టారిఫ్ విధానంపై ఆ దేశ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, ఒకప్పుడు ట్రంప్‌తో అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగిన జాన్ బోల్టన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అమెరికా, దాని మిత్ర దేశాలు గత దశాబ్దాలుగా భారత్‌ను రష్యా నుంచి దూరం చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ట్రంప్ టారీఫ్ విధానాలతో నాశనమయ్యాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, చైనా నుంచి పెరుగుతున్న ముప్పును ఎదుర్కొనేలా చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను ట్రంప్ శిథిలం చేశారన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

"ట్రంప్ తీసుకున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలు, అమెరికా వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు ప్రమాదకరంగా మారాయి. అంతేకాకుండా, ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు తూర్పు దేశాల భౌగోళిక రాజకీయాలను తన అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. కోల్డ్ వార్‌ కాలం నాటి నుంచి పాశ్చాత్య దేశాలు భారత్‌ను రష్యా నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. అలాగే, చైనా నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పు గురించి భారత్‌ను హెచ్చరించాయి. కానీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన వినాశకరమైన టారిఫ్ విధానంతో ఈ దశాబ్దాల ప్రయత్నాలను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేశారు"
-- జాన్ బోల్టన్, అమెరికా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు

ట్రంప్ వ్యూహాత్మక తప్పిదం
అలాగే, మరో పోస్టులో ట్రంప్ వ్యూహాత్మికత తప్పిదం గురించి జాన్ బోల్టన్ చెప్పుకొచ్చారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ కేవలం ఆర్థిక ప్రయోజనాలపైనే దృష్టి పెట్టారని, అంతర్జాతీయ దౌత్యం, భద్రత, సుదీర్ఘకాల భౌగోళిక రాజకీయాల వంటి పెద్ద వ్యూహాత్మక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ విధానం వల్ల చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు తూర్పు దేశాల (ఆసియా)లో తన ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం లభించిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ట్రంప్ తన విదేశాంగ విధానంలో తరచుగా 'అమెరికా ఫస్ట్' అనే నినాదాన్ని చెబుతుంటారు. ఈ విధానంతో అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను, మిత్ర దేశాలతో సంప్రదాయ సంబంధాలను పక్కన పెట్టి, అమెరికాకు తక్షణ ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చే అంశాలకే ట్రంప్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడాన్ని ఆయన తప్పు పట్టారు. భారత్‌పై టారిఫ్‌లు విధించడం ఆర్థికంగా ఇది అమెరికాకు కొంత లాభం చేకూర్చినా, చైనాతో భారత్‌కు దగ్గరయ్యేలా చేసే పెద్ద వ్యూహాత్మక నష్టానికి దారితీసిందనే కోణంలో ఆయన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

ఒక చిన్న ఆర్థిక లాభం కోసం పెద్ద వ్యూహాత్మక నష్టాన్ని ఆహ్వానించినట్లు అయ్యిందని ఆయన మాటల్లో అర్థమవుతోంది. మొత్తానికి, ట్రంప్ పరిపాలనలో అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ, ఆర్థిక విధానాలు అమెరికా వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని, రష్యాతో భారత్ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కావడానికి అవి పరోక్షంగా కారణమవుతున్నాయని జాన్ బోల్టన్ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

షాంఘై సమావేశం తర్వాత బోల్టన్ ట్వీట్లు
25వ షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్​సీఓ) శిఖరాగ్ర సమావేశం ముగిసిన తర్వాత బోల్టన్ ఈ ట్వీట్లు చేశారు. ఎస్​సీఓ సమావేశం సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌లతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. పుతిన్‌తో జరిగిన భేటీలో మోదీ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. భారత్, రష్యా మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలను నొక్కి చెప్పారు. అత్యంత కష్ట సమయాల్లో కూడా రెండు దేశాలు ఎల్లప్పుడూ పరస్పరం తోడుగా నిలబడ్డాయని తెలిపారు. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సు కోసం రెండు దేశాల మధ్య సహకారం చాలా కీలకమని అన్నారు. ఈ సంవత్సరం భారత్-రష్యా 'ప్రత్యేక, విశేషాధికార వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం' 15వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నట్లు పుతిన్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
చైనా అధ్యక్షుడితో జరిగిన సమావేశంలో మోదీ, షీ జిన్‌పింగ్‌లు ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని స్థిరీకరించడంలో భారత్, చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థల పాత్రను గుర్తించారు. ఈ విషయం భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

భారత్​ సుంకాలు తగ్గిస్తామని ఆఫర్ చేసింది- కానీ ఇప్పటికే బాగా​ ఆలస్యం అయ్యింది: డొనాల్డ్ ట్రంప్

రష్యా చమురు కొనుగోలుతో ఆ వర్గానికే లబ్ధి- భారత్‌లో కులతత్వాన్ని రెచ్చగొట్టేలా అమెరికా వ్యాఖ్యలు!

US National Security Advisor Comments: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న టారిఫ్ విధానంపై ఆ దేశ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, ఒకప్పుడు ట్రంప్‌తో అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగిన జాన్ బోల్టన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అమెరికా, దాని మిత్ర దేశాలు గత దశాబ్దాలుగా భారత్‌ను రష్యా నుంచి దూరం చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ట్రంప్ టారీఫ్ విధానాలతో నాశనమయ్యాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, చైనా నుంచి పెరుగుతున్న ముప్పును ఎదుర్కొనేలా చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను ట్రంప్ శిథిలం చేశారన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

"ట్రంప్ తీసుకున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలు, అమెరికా వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు ప్రమాదకరంగా మారాయి. అంతేకాకుండా, ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు తూర్పు దేశాల భౌగోళిక రాజకీయాలను తన అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. కోల్డ్ వార్‌ కాలం నాటి నుంచి పాశ్చాత్య దేశాలు భారత్‌ను రష్యా నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. అలాగే, చైనా నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పు గురించి భారత్‌ను హెచ్చరించాయి. కానీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన వినాశకరమైన టారిఫ్ విధానంతో ఈ దశాబ్దాల ప్రయత్నాలను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేశారు"
-- జాన్ బోల్టన్, అమెరికా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు

ట్రంప్ వ్యూహాత్మక తప్పిదం
అలాగే, మరో పోస్టులో ట్రంప్ వ్యూహాత్మికత తప్పిదం గురించి జాన్ బోల్టన్ చెప్పుకొచ్చారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ కేవలం ఆర్థిక ప్రయోజనాలపైనే దృష్టి పెట్టారని, అంతర్జాతీయ దౌత్యం, భద్రత, సుదీర్ఘకాల భౌగోళిక రాజకీయాల వంటి పెద్ద వ్యూహాత్మక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ విధానం వల్ల చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు తూర్పు దేశాల (ఆసియా)లో తన ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం లభించిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ట్రంప్ తన విదేశాంగ విధానంలో తరచుగా 'అమెరికా ఫస్ట్' అనే నినాదాన్ని చెబుతుంటారు. ఈ విధానంతో అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను, మిత్ర దేశాలతో సంప్రదాయ సంబంధాలను పక్కన పెట్టి, అమెరికాకు తక్షణ ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చే అంశాలకే ట్రంప్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడాన్ని ఆయన తప్పు పట్టారు. భారత్‌పై టారిఫ్‌లు విధించడం ఆర్థికంగా ఇది అమెరికాకు కొంత లాభం చేకూర్చినా, చైనాతో భారత్‌కు దగ్గరయ్యేలా చేసే పెద్ద వ్యూహాత్మక నష్టానికి దారితీసిందనే కోణంలో ఆయన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

ఒక చిన్న ఆర్థిక లాభం కోసం పెద్ద వ్యూహాత్మక నష్టాన్ని ఆహ్వానించినట్లు అయ్యిందని ఆయన మాటల్లో అర్థమవుతోంది. మొత్తానికి, ట్రంప్ పరిపాలనలో అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ, ఆర్థిక విధానాలు అమెరికా వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని, రష్యాతో భారత్ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కావడానికి అవి పరోక్షంగా కారణమవుతున్నాయని జాన్ బోల్టన్ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

షాంఘై సమావేశం తర్వాత బోల్టన్ ట్వీట్లు
25వ షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్​సీఓ) శిఖరాగ్ర సమావేశం ముగిసిన తర్వాత బోల్టన్ ఈ ట్వీట్లు చేశారు. ఎస్​సీఓ సమావేశం సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌లతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. పుతిన్‌తో జరిగిన భేటీలో మోదీ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. భారత్, రష్యా మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలను నొక్కి చెప్పారు. అత్యంత కష్ట సమయాల్లో కూడా రెండు దేశాలు ఎల్లప్పుడూ పరస్పరం తోడుగా నిలబడ్డాయని తెలిపారు. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సు కోసం రెండు దేశాల మధ్య సహకారం చాలా కీలకమని అన్నారు. ఈ సంవత్సరం భారత్-రష్యా 'ప్రత్యేక, విశేషాధికార వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం' 15వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నట్లు పుతిన్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
చైనా అధ్యక్షుడితో జరిగిన సమావేశంలో మోదీ, షీ జిన్‌పింగ్‌లు ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని స్థిరీకరించడంలో భారత్, చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థల పాత్రను గుర్తించారు. ఈ విషయం భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

భారత్​ సుంకాలు తగ్గిస్తామని ఆఫర్ చేసింది- కానీ ఇప్పటికే బాగా​ ఆలస్యం అయ్యింది: డొనాల్డ్ ట్రంప్

రష్యా చమురు కొనుగోలుతో ఆ వర్గానికే లబ్ధి- భారత్‌లో కులతత్వాన్ని రెచ్చగొట్టేలా అమెరికా వ్యాఖ్యలు!

For All Latest Updates

TAGGED:

US SECURITY ADVISOR JOHN BOLTONUS INDIA TRADE TARIFFSTRUMP TARIFF ON INDIAINDIA RUSSIA CHINA ALLIANCEUS SECURITY ADVISOR COMMENTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.