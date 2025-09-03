Trump On Wars Stop : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన టారిఫ్ విధానాన్ని సమర్థించుకున్నారు. కేవలం ట్రెడ్ డీల్తోనే ఏడు యుద్ధాలను తానే పరిష్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. టారిఫ్ల వల్ల అమెరికాకు గొప్ప చర్చల సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు. అమెరికా స్పేస్ కమాండ్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని అలబామాలోని హంట్స్విల్లేకు తరిలిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు తన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న వార్తలపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు.
'సుంకాలు ఓ మాయా చర్చల సాధనం. సుంకాలు పెంపు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకే కాకుండా ఏడు యుద్ధాలను పరిష్కరించడానికి సహాయపడింది. అమెరికా చాలా పెద్ది, అలాగే శక్తిమంతమైన దేశం. అమెరికా లేకపోతే ప్రపంచంలో ఏది ఉండదు. మొదటి నాలుగు సంవత్సరాల్లో అమెరికా శక్తిమంతమైన దేశంగా చేశా. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన జో బైడెన్ సర్కార్తో క్షీణించడం ప్రారంభమైంది. టారిఫ్లు మా దేశాన్ని ఆర్థికంగా అత్యంత శక్తివంతంగా మార్చాయి. మేం ఇప్పటి వరకు ఊహించని స్థాయికి చేర్చాం. ప్రపంచంలో మేం ఉత్తమం. అలాగే వేగంగా ఎదుగుతున్న దేశం. టారిఫ్ల వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. నేను ఏడు యుద్ధాలను పరిష్కరించా. వాటిలో చాలా యుద్ధాలు వాణిజ్యం కారణంగానే జరిగాయి.' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
అవన్నీ ఫేక్ న్యూస్ : ట్రంప్
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చనిపోయారంటూ ఇటీవ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అయ్యాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ దీనిపై స్పందిస్తూ అవన్నీ ఫేక్ న్యూస్ అంటూ కొట్టిపారేశారు. మీరు చనిపోయారంటూ వస్తున్న వార్తులు మీ దృష్టికి వచ్చాయా అని తాజాగా ట్రంప్ను ఓ రిపోర్టర్ ప్రశ్నించారు. దానికి లేదు, తన ఆరోగ్యంపై వదంతులు వచ్చాయని మాత్రమే విన్నట్లు అని ట్రంప్ బదులిచ్చారు. 'నేను చనిపోయాని ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారని నాకు తెలియదు. కానీ ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళనలు ఉన్నాయని విన్నా. వారు ట్రంప్ బాగానే ఉన్నారా? ఎలా ఉన్నారు? అనే అంటున్నారు. ఆ ఊహాగానాల అన్ని నకిలీ వార్తలే. నేను చాలా చురగ్గా ఉన్నా' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొన్ని రోజులు పాటు బాహ్య ప్రపంచానికి కనిపిపంచకపోవడంతో మిస్సింగ్ అంటూ వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ఇటీవల ట్రంప్ మీడియా ముందుకురాలేదు. అలాగే ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్ ద్వారానే వెల్లడించారు. ఆగస్టు 30, 31 తేదీల్లోనూ ఎలాంటి పబ్లిక్ ఈవెంట్లు వైట్హౌస్ షెడ్యూల్లో కనిపించకపోవడంతో ఆయన ఆరోగ్యంపై అనుమనాలు మరింత పెరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే ట్రంప్ ఈ మేరకు స్పందించారు.
ఇటీవల ట్రంప్ చేతిపై గాయంతో కనిపించారు. గతంలో ఈ గాయాన్ని దాచడానికి ఆయన చేతికి మేకప్ వేసుకొని కనిపించారు. అలాగే సిరల్లో వాపు కూడా కనిపించింది. దీంతో ట్రంప్ ఆరోగ్యంపై అనేక అనుమానాలు వచ్చాయి. దీనిపై వైట్ హౌస్ కూడా స్పందించి క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ గాయం నిజమేనని అంగీకరించింది. తరచుగా కరచాలనం చేయడం వల్ల, ఆస్ప్రిన్ వాడటం వల్ల ఇలా జరిగిందని వెల్లడించింది. సిరల వాపు వయసు రిత్యా వచ్చి ఆరోగ్య సమస్యలు అని పేర్కొంది. ట్రంప్ పూర్తి ఆరోగ్యంగానే ఉన్నట్లు వైట్ హౌస్ స్పష్టం చేసింది