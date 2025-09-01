ETV Bharat / international

'SCO సభ్యదేశాలు పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం ప్రయత్నించాలి'- జిన్ పింగ్ - JINPING AT SCO SUMMIT

ఎస్​సీఓ సదస్సులో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- సభ్య దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని సూచన

Jinping At SCO Summit
Jinping At SCO Summit (ANI/DD)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 10:23 AM IST

1 Min Read

Jinping At SCO Summit: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్​సీఓ)లోని అన్ని సభ్య దేశాలు పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం ప్రయత్నించాలని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్ పింగ్ పిలుపునిచ్చారు. ఎస్​సీఓ సభ్యదేశాలు మంచి ఫలితాలను సాధించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. షాంఘై సహకార సంస్థ 25వ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఆదివారం రాత్రి తియాన్‌జిన్​లో మొదలైంది. ఈ క్రమంలో జిన్ పింగ్ ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్​సీఓ) సభ్య దేశాలు సంస్థ అభివృద్ధి, సహకారంలో విప్లవాత్మక, చారిత్రక విజయాలను సాధించాయి. ఎస్​సీఓ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రాంతీయ సంస్థగా ఎదిగింది. ఎస్​సీఓ సభ్య దేశాలు విభేదాలను పక్కనపెట్టి ఉమ్మడి అభిప్రాయాన్ని వెతకాలి. ఈ ఏడాదిలోపు షాంఘై సహకార సంస్థ సభ్య దేశాలకు 2 బిలియన్ యువాన్లు (సుమారు 281 మిలియన్ అమెరికా డాలర్లు) గ్రాంట్​గా అందిస్తాం" అని జిన్ పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.

