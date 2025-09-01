Jinping At SCO Summit: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ)లోని అన్ని సభ్య దేశాలు పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం ప్రయత్నించాలని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్ పింగ్ పిలుపునిచ్చారు. ఎస్సీఓ సభ్యదేశాలు మంచి ఫలితాలను సాధించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. షాంఘై సహకార సంస్థ 25వ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఆదివారం రాత్రి తియాన్జిన్లో మొదలైంది. ఈ క్రమంలో జిన్ పింగ్ ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ) సభ్య దేశాలు సంస్థ అభివృద్ధి, సహకారంలో విప్లవాత్మక, చారిత్రక విజయాలను సాధించాయి. ఎస్సీఓ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రాంతీయ సంస్థగా ఎదిగింది. ఎస్సీఓ సభ్య దేశాలు విభేదాలను పక్కనపెట్టి ఉమ్మడి అభిప్రాయాన్ని వెతకాలి. ఈ ఏడాదిలోపు షాంఘై సహకార సంస్థ సభ్య దేశాలకు 2 బిలియన్ యువాన్లు (సుమారు 281 మిలియన్ అమెరికా డాలర్లు) గ్రాంట్గా అందిస్తాం" అని జిన్ పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.