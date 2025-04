ETV Bharat / international

కష్టమైనా- ఉక్రెయిన్‌, అమెరికాతో చర్చలకు సిద్ధం: రష్యా వెల్లడి - RUSSIA READY FOR TALKS WITH US

Russia Ready For Talks With US ( Associated Press )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 19, 2025 at 5:26 PM IST 2 Min Read