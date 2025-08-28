Russia Ukraine War Modi : "రష్యా - ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణ అనేది మోదీ యుద్ధమే" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సలహాదారుడు పీటర్ నవారో వ్యాఖ్యానించారు. చౌకైన రష్యా ముడి చమురును భారత్ కొంటున్నందు వల్లే మాస్కో నేటికీ ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని కంటిన్యూ చేయగలుగుతోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ యుద్ధం వల్ల అమెరికా ప్రజలపైనా భారం పెరిగిందన్నారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్ శాంతిమార్గంలో కనీసం కొంతభాగం న్యూదిల్లీ మీదుగా వెళ్తుందని పీటర్ నవారో పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి చమురును కొనడం ఆపేస్తే, అమెరికా విధించిన అదనపు సుంకాలపై 25 శాతం తగ్గింపును భారత్ పొందొచ్చని సూచించారు. రష్యా యుద్ధోన్మాదానికి సహకరించడాన్ని భారత్ ఆపాలన్నారు. అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"భారతీయులు అహంభావంతో స్పందిస్తున్నారు"
"భారత్ అనేది పరిపక్వత కలిగిన ప్రజాస్వామిక దేశం. మోదీ ఒక గొప్ప నేత. పరిపక్వత కలిగిన నేతలు భారత్ను నడుపుతున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం భారత్ తీసుకున్న వైఖరి నన్ను అయోమయానికి గురి చేస్తోంది. అమెరికా విధించిన సుంకాలపై భారతీయులు అహంభావంతో స్పందిస్తున్నారు. సుంకాలు ఎందుకు విధిస్తున్నారని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. తమ దేశానికి సార్వభౌమత్వం ఉందని, నచ్చిన చోటు నుంచే ఆయిల్ కొంటామని భారతీయులు వాదిస్తున్నారు. ఇండియా తీసుకున్న ఈ వైఖరి వల్లే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఆగడం లేదు. భారత్ నుంచి రష్యాకు సరిపడా చమురు ఆదాయం అందుతోంది. ఇక ఇదే సమయంలో ఉక్రెయిన్ను ఆదుకుంటున్నందుకు అమెరికా ప్రజలు, వ్యాపారాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతోంది. ఈవిషయాన్ని భారతీయులు గ్రహించాలి" అని ట్రంప్ సలహాదారుడు పీటర్ నవారో పేర్కొన్నారు.
"నియంతలు పాలిస్తున్న చైనా, రష్యాల పక్షాన భారత్"
"ఉక్రెయిన్తో మూడేళ్లుగా యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాకు భారత్ ఆర్థిక మద్దతును అందిస్తోంది. దీంతో ఉక్రెయిన్ వచ్చి అమెరికా, ఐరోపా దేశాల దగ్గర పదేపదే ఆర్థికసాయాన్ని కోరుతోంది. అమెరికా, ఐరోపా దేశాలు తమ ప్రజల నుంచి లభించిన విలువైన పన్ను ఆదాయాలను ఉక్రెయిన్కు ఇస్తున్నాయి. రష్యాతో మోదీ చేయిస్తున్న యుద్ధం వల్లే మాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశం అయినందున ప్రజాస్వామిక దేశాల పక్షానే నిలవాలి. కానీ నియంతలు పాలిస్తున్న చైనా, రష్యా లాంటి దేశాలతో భారత్ అంటకాగుతోంది. దశాబ్దాల తరబడి చైనా-భారత్ మధ్య కోల్డ్ వార్ జరిగింది. భారత్కు చెందిన ఆక్సాయ్ చిన్పై చైనా దండయాత్ర చేసింది. చైనా, రష్యాలు ముమ్మాటికీ భారత్కు స్నేహితులే కాదు" అని ట్రంప్ సలహాదారుడు పీటర్ నవారో కామెంట్స్ చేశారు.
చైనాను వదిలేసి భారత్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు?: డెమొక్రటిక్ పార్టీ
రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్నందుకు భారత్పై ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలను అమెరికాలోని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ విదేశాంగ వ్యవహారాల కమిటీ ఖండించింది. కేవలం భారత్నే టార్గెట్ చేస్తూ, రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్న చైనాను, ఇతరత్రా దేశాలను వదిలేయడాన్ని తప్పుపట్టింది. ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయం వల్ల భారత్-అమెరికా సంబంధాలు దెబ్బతింటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కేవలం ఉక్రెయిన్ కోసమే భారత్ను ట్రంప్ సర్కారు టార్గెట్ చేస్తున్నట్లుగా కనిపించడం లేదని వ్యాఖ్యానించింది. భారత్పై ఎందుకీ కఠిన వైఖరిని తీసుకున్నారో వెల్లడించాలని డెమొక్రటిక్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది.
భారత్తో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధం: చైనా
భారత్ - చైనా సంబంధాలు మళ్లీ బలోపేతం కావడంపై అమెరికా చేస్తున్న విమర్శలపై చైనా ఘాటుగా స్పందించింది. "ఇలాంటి విమర్శలపై మౌనం వహించినా, రాజీ పడినా, విమర్శలు చేసే వారికి బలాన్ని ఇచ్చినట్టు అవుతుంది" అని భారత్లోని చైనా రాయబారి షూ ఫీహాంగ్ వ్యాఖ్యానించారు. తాము భారత్తో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (WTO) రూపొందించిన బహుళపక్ష వాణిజ్య వ్యవస్థను పరిరక్షించేందుకు కట్టుబడి ఉంటామని తెలిపారు.