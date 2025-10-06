పాక్కు రష్యా ఇంజిన్ల సరఫరా నిజమే- కానీ దీని వల్ల భారత్కే ప్రయోజనం: మాస్కో రక్షణ నిపుణలు
పాక్ ఫైటర్ జెట్లకు రష్యా ఇంజిన్లు సరఫరా చేస్తున్నట్లు వార్తలు- రష్యా రక్షణ నిపుణులు ఏమన్నారంటే?
Published : October 6, 2025 at 6:50 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 6:58 PM IST
Russia Pakistan Jet Engine Deal : పాకిస్థాన్కు చెందిన జేఎఫ్-17 ఫైటర్ జెట్ల కోసం రష్యా ఆర్డీ-93 ఇంజిన్లను సరఫరా చేస్తుందన్న వార్తలతో భారత్లో రాజకీయ దుమారం చెలరేగిన వేళ రష్యా రక్షణ నిపుణులు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్థాన్కు రష్యా ఆర్డీ-93 ఇంజిన్లను విక్రయించడం వల్ల భారత్కే ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు. ఈ అంశంపై భారత ప్రభుత్వంపై అక్కడి విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలు అన్యాయమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు మాస్కోలోని ప్రముఖ ప్రిమాకోవ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో దక్షిణాసియా విభాగం అధిపతిగా ఉన్న ప్యోత్ర టోపిచ్కనోవ్ వ్యాఖ్యానించారు.
"పాక్కు చెందిన జేఎఫ్-17 కోసం రష్యా ఇంజిన్లను అందిస్తున్నట్లు వచ్చిన నివేదికలు సరైనవే. అయితే, వాస్తవానికి ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత్కు రెండు విధాలుగా మేలు జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఒప్పందం గురించి భారత్ సర్కార్పై అక్కడి విపక్షాలు విమర్శలు చేయడం సమర్థనీయం కాదు. మొదటిది, చైనా, పాకిస్థాన్లు రష్యా ఇంజిన్ల సామర్థ్యాన్ని అధిగమించలేవని స్పష్టమవుతోంది. రెండోది, ఈ జెట్లలో వాడే ఇంజిన్ భారత్కు సుపరిచితమైనదే. దీంతో దీని పనితీరును భారత్ సులభంగా అంచనా వేయగలదు. ప్రత్యేకించి అవి ఒకే ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఏడాది 2025 మేలో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్ ఇప్పటికే జేఎఫ్-17 ఫైటర్ జెట్ల పనితీరును గమనించింది. చైనా తన ఎఫ్ సీ-17 జెట్ల కోసం ఆర్డీ-93 ఇంజిన్లను సరఫరా చేయాలని రష్యాను అభ్యర్థించింది. పాకిస్థాన్కు దానిని బదిలీ చేసే అవకాశాన్ని భారత మాజీ ప్రధానులు అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయీ, మన్మోహన్ సింగ్ కాలంలో ఎన్డీఏ, యూపీఏ ప్రభుత్వాలు గుర్తించాయి."
- ప్యోత్ర టోపిచ్కనోవ్, రక్షణ రంగ నిపుణులు
'ఇది పూర్తిగా వాణిజ్య ఒప్పందం'
ఇది పూర్తిగా వాణిజ్య ఒప్పందం మాత్రమేనని, సాంకేతిక బదిలీ (టీఓటీ) ఏమీ లేదని గతంలోనే రష్యా, భారత్కు హామీ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు మరొక రక్షణ నిపుణుడు. భారత్కు మాత్రం రష్యా అత్యాధునిక ఆర్డీ-33 ఇంజిన్లను సాంకేతిక బదిలీతో సహా లైసెన్స్ ఇచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. అయితే క్లిమోవ్ ప్లాంట్లో తయారైన ఆర్డీ-93 ఇంజిన్ దాని మూలం ఆర్డీ-33తో పోలిస్తే ఎక్కువ థ్రస్ట్ (దూకుడు శక్తి) కలిగి ఉంటుంది. అయితే సేవలు అందించే సమయం తక్కువ. ఆర్డీ-93 జీవిత కాలం 2,200 గంటలు కాగా, ఆర్డీ-33 ఇంజిన్ ది 4,000 గంటలు. రష్యా-చైనా-పాకిస్థాన్ త్రైపాక్షిక ఒప్పందం ప్రకారం 2000వ సంవత్సరం నుంచి ఆర్డీ-93 అసెబుల్డ్ ఇంజిన్లను మాస్కో అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం వీటిని ఆధునీకరించాలని పాకిస్థాన్ యోచిస్తోంది. కానీ, ఇంకా వీటిని అభివృద్ధి చేయలేదు రష్యా. ప్రస్తుతం ఈ ఇంజిన్ల అమ్మకం గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు.
కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- తిప్పికొట్టిన బీజేపీ
కాగా, పాకిస్థాన్ యుద్ధ విమానాల కోసం రష్యా ఇంజిన్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలపై శనివారం కేంద్ర సర్కార్పై ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడింది. ప్రధాని మోదీ రష్యాను అత్యంత సన్నిహితమైన వ్యాపార భాగస్వామిగా చెబుతారని, కానీ ఆ దేశం మన శత్రు దేశమైన పాక్కు మద్దతునిస్తోందని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇది ఇతర దేశాలతో సంబంధాల విషయంలో ప్రధాని మోదీ వైఫల్యాన్ని సూచిస్తుందని విమర్శించారు. రష్యా ఎందుకు పాక్కు సహకారాన్ని అందిస్తుందో మోదీ ప్రభుత్వం వివరించాలని కోరారు. అయితే కాంగ్రెస్ విమర్శలను బీజేపీ ఖండించింది. దీన్ని నిర్లక్ష్య సమాచార యుద్ధంగా అభివర్ణించింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తిన కాంగ్రెస్ తీరును ఎండగట్టింది. హస్తం పార్టీ భారత్ వైపునకు కాకుండా శత్రువు దేశం వైపు ఉందని ధ్వజమెత్తింది.